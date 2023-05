Santiago Maratea mostró cuánto recaudó la colecta de los hinchas de Independiente a una semana de su lanzamiento

Los hinchas de Independiente reunieron más de 660 millones de pesos en la primera semana de la colecta

La colecta que empujan los hinchas de Independiente cumplió su primera semana durante las últimas horas y el influencer Santiago Maratea publicó una actualización del monto recaudado hasta el momento: se reunieron más de $660 millones.

El club decidió abrir las puertas del estadio para que Maratea presente el jueves pasado esta iniciativa que recauda dinero en un fideicomiso con la idea de cubrir las millonarias deudas que tienen asfixiada a la tesorería de la entidad. Durante la noche del jueves, el encargado de liderar la movida compartió en su Instagram que ya había recibido un total de $660.341.267.

La entidad roja había detallado apenas asumió la nueva dirigencia que el monto más significativo era el adeudado al América de México por el pase de Cecilio Domínguez. Esa cifra, que hoy tiene inhibido al club, asciende hasta los 5.700.000 de dólares.

Lo recaudado hasta la noche del jueves por los fanáticos del Rojo significaría casi la mitad de esa obligación tomando como parámetro la cotización del dólar oficial: los más de 660 millones de pesos se traducirían en unos 3 millones de dólares.

Independientemente de esto, Maratea reconoció en la conferencia de prensa que llevó a cabo hace una semana en el Estadio Libertadores de América que el ideal de la colecta es el de superar los 20 millones de dólares para poder sanear definitivamente la economía roja que hoy en día tiene como puntos álgidos también los conflictos salariales con Gastón Silva (una deuda de casi 2 millones de dólares) y el juicio laboral de Gonzalo Verón que está revisando la Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires, pero que inicialmente obligaba a la entidad a desembolsar más de 2 mil millones de pesos (unos 11 millones de dólares del dólar oficial).

Santiago Maratea mostró cuánto recaudó la colecta que encabeza hasta el momento (Foto: NA)

Con el foco puesto en los primeros días del mes por el depósito de los salarios y a la espera que se abran las cuentas en el exterior para aquellos fanáticos del Rojo que viven fuera del país, los hinchas están realizando distintas acciones con el fin de incrementar la recaudación que van desde sorteos camisetas hasta reuniones que destinarán todo lo reunido directamente a la colecta. “Esto es cada 100 millones, lo veo así. Escalón por escalón. Cuando estábamos en 500 millones nos dijeron se acabó, pusieron los que podían poner. Llegamos a 600. Estamos por llegar a 700 y nos van a decir que se acabó ahí, pero llegaremos a 800 y después a 900. Después todísimo enfocado en llegar a los famosos mil millones que nos dejaron a 300 millones de pagar la deuda del América. Venimos bien”, arengó Maratea a sus seguidores en Instagram.

También habló sobre por qué el fideicomiso está radicado en Neuquén: “Si el fideicomiso no está hecho, ¿cómo tenemos una cuenta de Mercadopago del fideicomiso? ¿Cómo si no tenemos un Cuit? ¿Cómo no va a existir el fideicomiso? Lo inscribimos en Neuquén porque es más rápido, te lo pueden aprobar en cinco días y en Capital en un mes. Por la cantidad de urgencia, que había que arrancar la colecta por las deudas, lo hicimos en Neuquén. Además hablábamos que tenía que ser una colecta federal”.

