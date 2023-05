El plan de Martín Demichelis para minimizar el impacto de la derrota de River en Brasil y enfocarse en el Superclásico ante Boca

Martín Demichelis busca dejar atrás lo acontecido en Brasil y que el plantel retome el camino desplegado en las últimas fechas de la Liga Profesional

River Plate llegaba a Río de Janeiro con un invicto de nueve partidos y con 11 victorias en sus últimas 13 presentaciones. Sin embargo, en el Estadio Maracaná sufrió un duro e inesperado golpe al ser goleado por 5 a 1 ante Fluminense producto de tres goles del argentino Germán Cano y un doblete del colombiano Jhon Arias (Lucas Beltrán había marcado la igualdad transitoria).

Esta derrota se produjo justamente en la antesala a una nueva edición del Superclásico ante Boca Juniors (el domingo, desde las 17.30, en el Estadio Mâs Monumental). Una vez consumada la caída contra los cariocas, Martín Demichelis dejó entrever en conferencia de prensa cuál era su idea para apaciguar el temblor y llevarle tranquilidad al Mundo River: “Hay que dar vuelta la página rápido, esto duele, tengo jugadores que ganaron muchos títulos, líderes. Hay que asumir el dolor y todo lo mal que se hizo en 20 minutos, hubo desatenciones importantes, que no deberíamos haber cometido. Pero se viene el Superclásico, la gente va a colmar el estadio y le vamos a dedicar un buen partido. 11 contra 11 competimos con el mejor equipo de Brasil”, expresó el estratega en conferencia de prensa.

La intención del cuerpo técnico en las últimas horas para tratar de “dar vuelta la página” fue la de tratar de minimizar el impacto de lo acontecido en la Copa Libertadores y enfocar a sus dirigidos en el trascendental choque por la fecha 15 de la Liga Profesional ante el Xeneize.

Según le informaron a Infobae, el cuerpo técnico le remarcó a los integrantes del plantel que “deben seguir por la senda que nos llevó a estar primeros en el campeonato” y que fue “solamente una mala noche”. Además, aunque no fue determinante, desde Núñez también consideran que hubo un mal arbitraje del uruguayo Esteban Ostojich (la terna la completaron sus compatriotas Nicolás Taran y Carlos Barreiro. Además, en el VAR estuvo el uruguayo Angelo Hermosillo y en el AVAR el chileno Alan Sandoval) y que influyó de cierta manera en el resultado final producto de algunas de sus decisiones (u omisiones).

A este medio también le recalcaron que no se produjo ninguna charla especial ni ningún tipo de arenga desde que arribaron a Buenos Aires. “No se hizo nada diferente a lo que se hace siempre”, comentaron desde River Plate.

En una misma línea a la expresada por el entrenador del conjunto millonario se mostró la cuenta ofical de Twitter del club, al enviar un claro mensaje en la antesala al trascendental compromiso de este domingo ante el rival de toda la vida. “Vamos todos unidos”, escribió junto a un emoji de un brazo haciendo fuerza. El lema también fue acompañado con la frase “Superclásico” con unos emojis de “soon” (pronto) y dos puntos blancos y un corazón rojo, formando los colores de la institución. Además aparecía una imagen del equipo celebrando un gol en el estadio Antonio Vespucio Liberti.

De esta manera, el nuevo cuerpo técnico parece continuar con los mismos lineamientos que existían en su momento también con Marcelo Gallardo, quien los subrayó luego de una derrota contra Boca Juniors. “Me da alivio no perder la brújula. Más allá de lo que puede significar una derrota contra Boca, por más que duela, no hay que perder la brújula. Yo dije que había que tener serenidad y lo repetí varias veces. Se puede perder un partido. Lo perdimos por un error, no porque el rival fue superior. En esos momentos no hay que perder la calma, se debe seguir apostando a lo que somos. Si después se dio esta seguidilla de triunfos es porque no perdimos la serenidad y confiamos en lo que somos”.

Vale destacar que pese al tropezón internacional (figura en el último lugar de su zona junto a Sporting Cristal de Perú y The Strongest de Bolivia por diferencia de gol), en el plano local el Millonario viene siendo una especie de máquina al ostentar un invicto de nueve partidos. Antes de igualar contra Atlético Tucumán en condición de visitante, los de Núñez llevaban ocho victorias en fila. Con 34 unidades luego de 14 presentaciones River Plate mira a todos desde arriba en la Liga Profesional con seis puntos de ventaja por sobre San Lorenzo, su más inmediato perseguidor. Luego aparecen Defensa y Justicia (27), Talleres de Córdoba, Estudiantes de La Plata y Belgrano (24).

