Las irónicas frases del jugador de Racing que recibió un planchazo de Barco y un codazo de Villa: “Quiero avisarle a los de Boca que estoy bien”

Facundo Mura apuntó contra los jugadores de Boca

Tras la igualdad 1 a 1 entre Racing y el Flamengo de Jorge Sampaoli en el Cilindro de Avellaneda, llamaron la atención las declaraciones de Facundo Mura. El lateral derecho de la Academia no ocultó su malestar por lo acontecido el pasado fin de semana en el compromiso ante Boca Juniors y le apuntó tanto a sus colegas del Xeneize como al árbitro del encuentro, Andrés Merlos.

Te puede interesar: El tumulto entre jugadores de Boca y Racing que dejó a Payero sin Superclásico

“Creo que no se habló mucho porque Boca jugaba la Copa Libertadores y luego el Superclásico. Se pusieron en duda muchas cosas. Lo que me pregunto es si se nos cuida a los jugadores, más allá de que puede haber jugadas dudosas, polémicas. Si la patada de Barco me agarra con el pie apoyado hoy el partido con Flamengo lo estaría mirando en el sanatorio. Este corte que tengo arriba (en la zona de la cabeza) no me terminó de sangrar hasta que terminó el partido. Me tocó una arteria y no paraba de sangrar. Me tuve que hacer una tomografía de control, que por suerte me dieron bien”, comenzó su relato durante una entrevista con Fox Sports. Luego, añadió: “No salí a hablar ni a mostrar nada. Se vieron algunas fotos, algún video, pero no se vio. Hoy estaba enfocado en el partido, pero los puntos en la cabeza están a la vista”.

El ex futbolista de Estudiantes de La Plata y Colón de Santa Fe, prosiguiendo con su relato, expresó: “En el día del trabajador hice hincapié que más allá de ganar o perder, como colegas debemos ser leales y respetar al rival. Eso es importante a tener en cuenta. De paso les aviso a los jugadores de Boca que estoy bien”. El marcador de punta, que aseveró que “nadie de Boca me llamó para ver cómo estaba”, durante el partido con el Xeneize recibió una dura falta del Colo Barco y un codazo de Sebastián Villa, que le valió algunos puntos en la cabeza.

El planchazo de Valentín Barco sobre Facundo Mura

Te puede interesar: Los mejores memes por la nueva posición de Advíncula en el partido de Boca Juniors ante Racing

“Me pregunto si realmente como futbolistas estamos protegidos dentro de la cancha, parecía que valía todo. La jugada de la patada fue solo amarilla. Los árbitros ni siquiera me vieron la pierna cuando les mostraba. Me pregunto si la tarea del árbitro no es la de proteger al futbolista. Yo trato con respeto al rival y espero lo mismo de parte de ellos. No voy a pedir explicaciones, pero por como es el fútbol todo pasa. Como se viene el superclásico…”, reflexionó el oriundo de Río Negro.

Ante la consulta sobre cuál considera que fue la razón del juez Andrés Merlos de no mostrarle la tarjeta roja a los futbolistas de Boca Juniors, respondió: “No lo sé, como se venía el Superclásico tuvieron en cuenta alguna que otra cosa, pero por lo menos díganle a los jugadores que no sean tan malos. Si no los van a echar que al menos no sean tan malos. pero por suerte estoy bien, hoy pude jugar”.

El codazo de Sebastián Villa a Facundo Mura

Te puede interesar: Con River Plate como único puntero, así está la tabla de la Liga Profesional

“Me hice dos tomografías por las dudas, estuve 45 minutos sangrando. Me asuste, ni te cuento mi familia. Me fui con una sensación rara, más allá del resultado. Nos tenemos que sentir protegidos. Yo con la gamba y con el cuerpo tengo que jugar, y es importante que lo tengan en cuenta. Quería hacer esta reflexión”, remarcó el hombre de Racing Club de Avellaneda.

“Preferí no hablar desde la calentura, la bronca, pero sí reflexionar sobre estas cuestiones, que tiene que ver con el profesional. Hay muchas cosas detrás de una jugada, de un resultado. Pero el hecho de querer ganar a veces hace saltear algunos valores. El fútbol lo hacemos entre todos y es importante que no sobresaltemos esas cuestiones”, concluyó.

Seguir leyendo: