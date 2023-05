Los motivos por los que Valentín Barco había sido “cancelado” en Boca Juniors

Valentín Barco, una de las figuras de Boca en el último triunfo ante Colo Colo por Copa Libertadores (Foto Baires)

La irrupción de Valentín Barco fue un electroshock necesario, una inyección de adrenalina en un momento crítico para el plantel de Boca Juniors. El pibe de 18 años se puso al hombro el equipo en la derrota parcial ante Deportivo Pereira que pudo haber dejado groggy al equipo de un Jorge Almirón que venía de dar un paso en falso en su debut con derrota ante San Lorenzo (en el que el Colo no jugó). Es cierto, no estuvo fino contra Rosario Central y fue reemplazado en el entretiempo, pero retomó su gran nivel ante Racing y en la última victoria ante Colo Colo para poner sobre la mesa una gran pregunta: ¿por qué no fue promovido antes?

La historia del oriundo de la localidad bonaerense de 25 de Mayo que dejó de usar la camiseta número 10 en su club natal para transformarse en lateral durante su desarrollo en la cantera xeneize marca que desde muy chico cautivó a los entrenadores de Primera División. Con recomendaciones desde las juveniles de la Selección, casaca que vistió desde que era Sub 15, pasó a ser hace rato una de las joyas del semillero de la Ribera. No por nada, en plena pandemia del coronavirus, firmó su primer contrato con apenas 16 años allá por octubre de 2020 (unas semanas después, lo designaron como alcanzapelotas en un partido que la Selección disputó en la Bombonera). En septiembre del año siguiente, también bajo esta gestión, recibió una mejora y extensión.

A esa altura Barco ya había sido utilizado en Primera División. Aunque algunos lo recuerden junto a los pibes de Reserva que afrontaron aquellos dos cotejos ante Banfield y San Lorenzo por la Liga Profesional de 2021 (cuando el plantel profesional fue aislado obligatoriamente por el Gobierno nacional tras romper la burbuja en el duelo por octavos de final de la Libertadores ante Atlético Mineiro), el talentoso lateral izquierdo ya había tenido su bautismo en ese mismo torneo en el empate 1-1 frente a Unión en Santa Fe. Al igual que en sus últimas presentaciones, el contexto no le pesó y estuvo a la altura.

El Colo Barco durante su debut en Primera frente a Unión en Santa Fe

Russo premió la valía de Barco en su estreno ante el Tatengue y los cotejos frente al Taladro y el Ciclón con una suplencia ante Talleres en Córdoba y también lo usó como relevo en el Superclásico por los octavos de final de la Copa Argentina 2021 ante River en La Plata, cruce en el que Boca salió victorioso en tanda de penales. Sin embargo, bajo el plan del Consejo de Fútbol y cuerpo técnico de Primera, lo siguieron llevando de a poco y continuó sumando minutos en la Reserva de la mano de Hugo Ibarra y Mauricio Serna.

El pelirrojo que formaba un surco por la banda izquierda con cada escalada con pelota dominada daba la nota en la Reserva. Un gol, una asistencia, un lujo o ataque de habilidad lo hacían sobresalir a sus 17 años cada fin de semana. Y tomaba mucha más notoriedad en los encuentros claves como en octubre de 2021, cuando se despachó con un golazo frente a River que arrancó con un no-look pass y terminó con celebración con el ademán del Topo Gigio que patentó Juan Román Riquelme.

Pero como la irreverencia de Barco dentro de la cancha se trasladó fuera de ella, desde la directiva buscaron que bajara el perfil y se moldeara a la imagen de la “vieja escuela”. Trascendió que rompió un televisor del Predio de Ezeiza de Boca por tener las pulsaciones a mil tras un partido con la Reserva. Fue una época en la que algunos chicos recibieron alguna reprimenda interna, como la de Alan Varela en conjunto con la separación de Agustín Almendra. En su afán de no quemar a los chicos, el Consejo siempre optó por promoverlos a fuego lento y no apurar procesos. El Changuito Zeballos, Cristian Medina, Aaron Molinas, Luis Vázquez y Luca Langoni fueron algunos de los casos más emblemáticos.

Gol de Valentín Barco a River en Reserva

Voces de adentro y voces de afuera han confirmado que el serio marcador de punta izquierdo que no transmitía emociones en su rostro desde que fue fichado en Novena División registró algunas actitudes con dejos de altivez que lo llevaron a ser mirado de reojo tanto por referentes del plantel profesional -cuando le tocó entrenarse con la Primera- como de la dirigencia. A varios jugadores mayores, desacostumbrados a su desfachatez y atrevimiento en las prácticas de fútbol, no les cayó en gracia su facilidad de adaptación a tan corta edad.

Su 2021 cerró de la mejor forma: permanencia en las juveniles de la Selección y doble título con la Reserva xeneize (campeonato más Trofeo de Campeones). Y su futuro era promisorio, con un torneo internacional con la Albiceleste como L’Alcúdia por disputarse, el Sudamericano y Mundial Sub 20 en el horizonte y su proyección como alternativa para Frank Fabra y Agustín Sandez en el lateral izquierdo de Boca (más aún cuando Ibarra, que lo había dirigido en Reserva, sustituyó a Battaglia en Primera).

Barco arrancó la Copa de la Liga de Reserva 2022 como titular, pero una expulsión contra Rosario Central en el inicio de la competición por agredir a un rival lo dejó en el ojo de la tormenta. Cuando purgó la suspensión, volvió como suplente de Iván Vaquero y Nahuel Genez, hasta que a fuerza de buenas actuaciones cerró ese certamen con la número 3 y fue convocado por Javier Mascherano para el Torneo de L’Alcúdia. En España dio cátedra: se consagró campeón con la Sub 20 y fue elegido como mejor jugador de la competencia.

Valentín Barco, mejor jugador de L'Alcúdia 2022

Durante el momento de la suplencia de Barco en la Reserva, el Patrón Bermúdez argumentó: “Es un tremendo jugador, pero está joven y hay que ayudarlo a entender que el fútbol es colectivo, que los compañeros también merecen el lugar que él tiene. Ahora está pasando que el chico Nahuel Genez, que fue su suplente todo el tiempo, está jugando bárbaro. ¿Qué mensaje sería el de nosotros si pedimos que juegue Barco? Tendrá que esperar su momento”.

El contrato de la perlita de 25 de Mayo había sido renovado hasta diciembre de 2023. A un año y medio de que expirara el vínculo, el Consejo inició conversaciones con su representante Adrián Ruocco (el mismo que el de Carlos Tevez) y su familia para celebrar un nuevo acuerdo. Bermúdez dijo sin decir: “Nosotros tenemos que educar, conversar, hablar con el entrenador y tomar las decisiones acerca de lo que hay que hacer con los chicos y no perderles el hilo para garantizar que, más allá de que sean grandes figuras de Boca, puedan vivir del fútbol”.

En el segundo semestre de 2022 reinó la incertidumbre por la continuidad en el club de uno de los mejores proyectos de las Inferiores de los últimos años. En parte porque no había avances por la firma de su contrato y además porque había perdido rodaje debido a una seria lesión. En las primeras fechas de la Liga Profesional de Reserva volvió a ser titular, pero apenas sumó un partido como inicial en el resto del certamen (victoria ante River en el Monumental en el mes de septiembre) y fue al banco de suplentes en el Trofeo de Campeones que el conjunto de Mariano Herrón le ganó a Lanús.

En ese interín, el Getafe español, que le había echado el ojo en L’Alcúdia, le ofreció a Boca 4 millones de dólares por la mitad de su ficha (la cláusula de salida ascendía a 10 millones de dólares). No se conocieron detalles de la contraoferta del Xeneize, pero la negociación no llegó a buen puerto y el Consejo aceleró la tratativa para que pusiera su rúbrica más allá de diciembre de 2023 para evitar la chance que se marchara en libertad.

El Colo Barco junto a Raúl Cascini, durante la celebración de la renovación de su contrato

Barco recibió un golpe en el inicio de este año: Mascherano lo excluyó de la lista del Sub 20 para el Sudamericano que se iba a llevar a cabo en Colombia. Se rumoreó que Boca había solicitado que le bajaran el pulgar en AFA por no extender su vínculo con la institución, algo que hace horas fue desmentido por el propio entrenador del seleccionado juvenil.

“(Su exclusión) no fue un tema de contrato con Boca, no solemos meternos en eso. Si yo cito a un jugador y el club dice que tiene un conflicto, será el club el que no lo cederá, pero yo no voy a tomar esa decisión. En todo caso la tomará el club una vez que yo lo cite”, aclaró Masche en una entrevista con DSports, en la que también aportó el por qué de su apartamiento. “A la vuelta de L’Alcúdia tuvo una lesión importante en el pie y estuvo mucho tiempo parado. Íbamos a jugar cada 48 horas y era un riesgo llevarlo, obviamente que queríamos contar con él, pero no tenía continuidad y no sabíamos si iba a responder. En el Sudamericano jugamos cuatro partidos en seis días, necesitábamos que jugaran los 20 jugadores de campo porque la recuperación en 48 horas no es fácil. Fuimos claros, le dijimos que no tenía la continuidad que queríamos y que no teníamos la seguridad de su recuperación en 48 horas. Fue una lástima porque contábamos con él”, remarcó el ex capitán de la Mayor.

“Si no se llega al acuerdo con Getafe, vamos a renovar el contrato por un año más. Pidieron dos o tres condiciones, como hacen los representantes, para renovar por un año. Una es no aumentar la cláusula de salida y me parece que está a nuestro alcance”, manifestó a fines de enero Riquelme, uno de los hombres que más veces lo vio en cancha hasta ahora, ya que no se pierde casi ningún partido de la Reserva y las juveniles boquenses. La palabra de Román se cumplio: a los pocos días, Boca anunció el flamante convenio con Valentín Barco con fecha de expiración en diciembre de 2024 y -extraoficialmente- una cláusula de rescisión que se mantuvo, invitación a los poderosos europeos para su fichaje en el corto plazo.

Con sus escaladas en ataque, Barco levantó al público en el momento más crítico de Boca frente a Deportivo Pereira (REUTERS/Matias Baglietto)

El destino quiso que Barco tuviera revancha en la Selección y en Boca. Tras la eliminación del conjunto de Mascherano, la AFA tramitó la organización del Mundialito que le fue quitado a Indonesia por cuestiones administrativas y políticas y el próximo 20 de mayo será su debut en Santiago del Estero. En la jornada de ayer se confirmó que el lateral izquierdo se incorporará a partir del lunes a los trabajos junto a su compañero Lautaro Di Lollo, quien también viene siendo convocado por Jorge Almirón ante las bajas de varios centrales y que sí jugó el Sudamericano.

Mascherano terminó de convencerse de su citación por el excelente nivel que el Colo tuvo en el choque ante Deportivo Pereira por la Libertadores, justo cuando la paciencia de los hinchas se había colmado y el equipo era insultado con el 1-0 a favor de los colombianos. Más tarde ratificaría su maravilloso presente en los duelos ante Racing en la Bombonera por la Liga Profesional y anteayer en Santiago de Chile contra Colo Colo por la Copa.

Tanto Almirón como el Consejo -en voz de Riquelme- buscan evitar que el chico de 18 años se cargue con responsabilidades que no le tocan o se autoexija de más en la previa al que será su primer Superclásico oficial. Mientras tanto, los hinchas se ilusionan con verlo mucho tiempo más con la camiseta azul y oro, aunque lo cierto es que la vidriera que significará el Mundial Sub 20, su potencial como futbolista y la moderada cláusula de salida atentarán contra ese deseo.

