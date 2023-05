Godoy Cruz quiere prolongar su racha positiva ante un golpeado Unión en el comienzo de la fecha 15 en la Liga Profesional

La Liga Profesional inaugura el telón de la fecha 15 con dos partidos

La fecha 15 de la Liga Profesional va a girar en torno al Superclásico entre Boca Juniors y River Plate, pero el comienzo de la jornada tendrá lugar este viernes con dos partidos. Unión, envuelto en un clima deportivo complicado, visita a un Godoy Cruz en alza, mientras que Barracas Central e Instituto protagonizarán un duelo clave con la mira puesta en los promedios.

Te puede interesar: San Lorenzo empató con Vélez en Liniers: todos los goles de la jornada de sábado de la Liga Profesional

GODOY CRUZ VS. UNIÓN

Godoy Cruz recibe a Unión en la Liga Profesional

Godoy Cruz recibe a Unión en el inicio de la fecha 15 de la Liga Profesional en el Estadio Víctor Antonio Legrotaglie, donde hará de local el Tomba en los próximos partidos porque el Malvinas Argentinas será sede exclusiva del Mundial Sub 20, que comenzará el 20 de mayo en la Argentina. El dueño de casa tendrá un encuentro importante para continuar por la senda positiva ante el último del campeonato. Televisa ESPN Premium con el arbitraje de Nazareno Arasa.

Te puede interesar: “Gary Bale”: la burla de un hincha cordobés a un ex jugador de Instituto que causó furor en las redes sociales

Los dirigidos por Daniel Oldrá arrastran una racha de cinco sin perder con dos victorias y tres empates, que lo dejan en la novena posición del campeonato con 21 unidades. De obtener un triunfo, el elenco mendocino quedará en el cuarto lugar para seguir ilusionado con una probable clasificación a las copas internacionales de 2024.

El Tatengue vuelve al ruedo después de dos semanas sin acción oficial, pero el descanso del plantel comandado por Sebastián Méndez no transcurrió en paz. La suspensión ante Lanús por el fuerte temporal del último domingo en Santa Fe no calmó a los hinchas, quienes se manifestaron en la sede del club por la actualidad de un equipo que no gana hace siete encuentros y permanece en el 28° lugar. Vale destacar que el último de la tabla anual se irá al descenso a fin de este año.

Te puede interesar: River Plate rescató un empate ante Atlético en Tucumán y llegó a 9 partidos sin perder en la Liga Profesional

Formaciones:

Godoy Cruz: Diego Rodríguez; Lucas Arce, Pier Barrios, Federico Rasmussen, Bruno Leyes; Juan Meli, Enzo Larrosa; Roberto Fernández, Hernán López, Tadeo Allende; y Gonzalo Abrego. DT: Daniel Oldrá.

Unión: Santiago Mele: Federico Vera, Franco Calderón, Claudio Corvalán, Lucas Esquivel; Mauro Luna Diale, Luciano Aued, Enzo Roldán, Kevin Zenon; Imanol Machuca; y Thiago Vecino. DT: Sebastián Méndez.

Estadio: Víctor Antonio Legrotaglie

Árbitro: Nazareno Arasa

TV: ESPN Premium

BARRACAS CENTRAL VS. INSTITUTO

Instituto busca la recuperación ante Barracas Central

Instituto y Barracas Central protagonizarán una de las finales anticipadas por el descenso entre dos equipos que están comprometidos en la tabla de los promedios. El Estadio Claudio Fabián Tapia les abrirá las puertas en un cruce entre escuadras necesitadas de sumar puntos. El arbitraje estará a cargo de Nicolás Lamolina y televisa TNT Sports.

El Guapo vuelve a su casa después de la igualdad sin goles ante Banfield en la fecha pasada. El local no logra una victoria como local desde el 11 de abril ante Platense y, en el medio, cayó 2-0 ante Defensa y Justicia en esa condición. Además, está en la 25° colocación con 14 unidades, a 6 del último, Unión, con un partido más.

Por otro lado, la Gloria dejó atrás un buen comienzo en la Liga Profesional y, actualmente, encadena una marca de tres sin ganar para quedar en la 17° posición con 17 puntos. Sin embargo, está por debajo de su próximo rival en los promedios. Al dividir por una sola temporada, los recién ascendidos deben llevarse un buen resultado para seguir alimentando el sueño de la permanencia en Primera División.

Formaciones:

Barracas Central: Andrés Desábato; Mauro Peinpil, Nicolás Capraro, Francisco Álvarez, Rodrigo Insúa y Facundo Mater; Alexis Dominguez, Carlos Arce, Iván Tapia y Brian Calderara; y Bruno Sepúlveda. DT: Sergio Rondina.

Instituto: Jorge Carranza; Giuliano Cerato, Joaquín Varela, Fernando Alarcón, Jonathan Bay; Gastón Lodico, Nicolás Linares, Gabriel Graciani, Roberto Bochi, Brahian Cuello; y Adrián Martínez. DT: Lucas Bovaglio.

Estadio: Claudio Fabián Tapia

Árbitro: Nicolás Lamolina

TV: TNT Sports

Hora: 15.30

Tabla de posiciones:

Seguir leyendo: