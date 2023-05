¿Un guiño para Messi?: la determinación que tomó Newell’s en busca del sueño de repatriarlo

La importante obra que llevará a cabo Newell's: una nueva tribuna que aumentará la capacidad de su estadio

Desde que Lionel Messi desembarcó en París Saint Germain, en Newell’s siempre estuvieron pendientes de lo que sería su futuro profesional. A la espera de la confirmación de su presencia en el partido despedida a Maximiliano Rodríguez el próximo 24 de junio (justo el día de su cumpleaños número 36), ahora en la Lepra tomaron una decisión que puede ser considerada un guiño para el astro del fútbol mundial: la construcción de una nueva tribuna que aumentará la capacidad de su estadio.

Así lo confirmó el presidente Ignacio Astore, que hace algunos días se reunió con Claudio Tapia (presidente de la AFA) en la presentación del encuentro homenaje a Maxi Rodríguez en el mismísimo Coloso Marcelo Bielsa. “Ya están los pliegos para la nueva tribuna que da al palomar. Estamos muy confiados, tenemos varias formas, varios formatos para solventarla económicamente y la tribuna está pensada para arrancarse en este 2023 y que se culmine en 2024 porque lleva su tiempo de construcción”, reveló al diario La Capital de Rosario.

El pope de la entidad rojinegra precisó que será una grada premoldeada que se construye en fábrica y se monta a la cancha. Serán 13 columnas, sector de baños e iluminación. Tres empresas bajarán su cotización y con una de ellas el club avanzará por una obra que se hizo esperar más de la cuenta entre los hinchas. Por estas horas, la directiva leprosa se inclinará por una de las propuestas y pasaría al siguiente paso que es resolver el plan de pagos para cubrir el millón y medio de dólares (solo tribuna con escaleras) de costo. El nuevo sector contaría con 5.000 nuevos lugares y agrandaría el aforo total a 47.000 espectadores.

Así quedaría el estadio con el que Newell's sueña repatriar algún día a Lionel Messi

Este proyecto de ampliación contempla cuatro etapas que en caso de llevarse a cabo por completo demandaría una cifra superior a los 14 millones de dólares billete. Newell’s transita la primera fase con la construcción de la tribuna y un polideportivo en el que se ubicaba el público visitante hasta los tiempos en que se permitió. La tercera constará de nuevos palcos y la cuarta del cerramiento que será similar al del estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero.

Cuando a Astore le preguntaron por el futuro de Messi y el posible llamado por la incógnita actual de su futuro, contestó: “Es una pregunta que no puedo contestar. Porque depende de muchísimos factores que a veces no depende tampoco de la persona. Hay muchos factores dando vueltas, de compromisos, contratos, pero yo no tengo respuesta a esa pregunta. Lógicamente que me gustaría que venga a jugar a Newell’s, como a los hinchas de todos los clubes. Hoy es una pregunta sin respuesta”.

Mientras los fanáticos del PSG se reunieron ayer para insultar a Messi, otras figuras y hasta directivos de la institución, en Newell’s se ilusionan con tentar al mejor jugador del mundo para que de una vez se dé el gusto de ponerse la camiseta rojinegra. El equipo de Gabriel Heinze ganó sus tres partidos de Copa Sudamericana, acaricia la clasificación a los octavos de final y hay quienes sostienen que una de las alternativas que baraja Leo es sumarse un semestre al cuadro de sus amores tal como hizo Luis Suárez con Nacional de Montevideo el semestre pasado, cuando compitió en liga uruguaya y el mismo certamen continental.

La respuesta sobre su propio futuro solamente Messi la tiene.

