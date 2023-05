PSG ya inició la era post Messi: la nueva identidad del vestuario, el primer fichaje y las estrellas en la mira

En Paris Saint Germain comenzaron a diagramar el plantel de la próxima temporada sin Lionel Messi (REUTERS/Christian Hartmann)

Aunque aún no hubo ninguna comunicación oficial, todos los caminos conducen a que Lionel Messi se marchará del Paris Saint Germain. Las últimas señales lo colocaban lejos del Parque de los Príncipes y la reciente sanción deportiva y económica por su viaje a Arabia Saudita parecieran confirmar todas las sospechas.

Según informó el diario francés L’Equipe, la salida del capitán de la selección argentina “traerá más libertad al PSG en sus futuras contrataciones”. La ausencia de la Pulga le brindaría un margen mayor de maniobra a Luis Campos dentro de la próxima ventana de transferencias.

El rotativo también resalta que la institución se encuentra en la búsqueda de un nuevo entrenador, pero que se tomarán su tiempo “para no equivocarse, aunque eso signifique no cambiar al final si no encuentra al hombre adecuado”.

En esta nueva era la institución de la capital se regirá por tres pilares dentro del mercado de pases para el armado de la nueva plantilla: juventud, una identidad más francesa y más jugadores entregados en el equipo. Justamente sobre este último punto este medio puntualiza en que se buscarán jugadores que deban conectar en lugar de pensar en una suma de individuos, a diferencia de lo que sucedió en la mayoría de las ventanas de transferencias. También se apostará por un esquema 3-5-2 como base, pero que podría mutar a un 4-4-2

“La marcha de Messi dará más medios económicos a Campos para llevar a cabo la ventana de fichajes que quiere, con el deseo de equilibrar la plantilla. El pasado verano, y este invierno, el portugués tenía las manos atadas por una delicada situación económica”, explicaron.

Milan Skriniar, la primera cara nueva del PSG (REUTERS/Alberto Lingria)

La primera cara nueva para la temporada 23/24 será el defensor eslovaco del Inter Milan Skriniar, quien es un viejo anhelo de Luis Campos. El director deportivo francés lo tiene en la mira desde hace varios meses, pero recién pudo concretar su desembarco ahora, en condición de libre. El marcador central actualmente se encuentra fuera de los campos de juego producto de una lesión en la espalda.

Entre los puestos a mejorar se destaca el de un marcador central zurdo. Las principales opciones que se barajan son las de Aymeric Laporte (francés nacionalizado español de 28 años del Manchester City, Lucas Hernández (francés, 27 -Bayern Munich-), Evan Ndicka (francés, 23 -Eintracht Frankfurt-) o Fikayo Tomori (canadiense nacionalizado inglés, 25 -Milan-).

Para la zona media se buscarán futbolistas de gran condición atlético, como Manu Koné (francés, 21 -Borussia Mönchengladbach-), Khephren Thuram (italiano nacionalizado francés, 22 -Niza-), Youssouf Fofana (francés, 24 -Mónaco-) y Ibrahim Sangaré (Costa de Marfil, 25 -PSV Eindhoven-). En este sector del campo también intentarán sumar algunos nombres más avocados a la faceta ofensiva: Moussa Diaby (francés, 23 -Bayer Leverkusen-), Michael Olise (británico nacionalizado francés, 21 -Crystal Palace-), Rayan Cherki (francés, 19 -Lyon-) o Bernardo Silva (portugués, 28 -Manchester City-).

En el ataque sobresalen dos opciones de renombre y que significarán una importante suma de dinero. Una variante es la del nigeriano de 24 años Victor Osimhen, gran figura del Napoli y que Luis Campos llevó al Lille. La alternativa es la del francés Randal Kolo Muani, de 24 años y buena temporada en el Eintracht Frankfurt.

Además de buscarle un nuevo destino a los deportistas que regresen de sus préstamos, la dirección parisina también deberá hacerle frente a los deseos de ciertos jugadores de buscar nuevos aires. La intención es la de mantener a la mayoría de sus figuras, el único que tendría libertad en caso de llegar una buena oferta sería el brasileño Neymar, con contrato hasta 2027.

