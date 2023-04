La especial foto que eligió Cristiano Ronaldo para enterrar los rumores de crisis con Georgina Rodríguez

Georgina y Ronaldo intentan dejar atrás las versiones que hablan de una posible ruptura de la pareja (REUTERS/Jon Nazca)

Mientras puja junto al Al Nassr para intentar dar batalla por la Saudi Pro League, en la que está tres puntos abajo del líder Al Ittihad (que además tiene un partido menos), Cristiano Ronaldo además afronta una tormenta a nivel personal: los rumores de crisis con su pareja, Georgina Rodríguez.

En los últimos días, arreciaron las versiones de que la relación no pasa por su mejor momento, que sólo habían sido repelidas por la argentina, que respondió desde su cuenta de Instagram con una historia con la leyenda: “El envidioso inventa el rumor, el chismoso lo difunde y el idiota se lo cree”.

Pero faltaba la réplica del portugués, de 38 años, que con su silencio sólo alimentaba los rumores. También en su cuenta de Instagram, el atacante compartió una imagen junto con Rodríguez, en la que chocan sus copas antes de beber un trago juntos. “Salud para mi amor”, rubricó ante los ojos de sus 580 millones de seguidores.

Las alarmas sobre una posible ruptura sonaron primero en un programa de espectáculos en Portugal: Noite das Estrelas. “Los últimos comportamientos de Ronaldo demuestran dos cosas: que su vida personal no está en un momento de felicidad y que cuanto más se aleja de su madre, Dolores Aveiro, menos templado está. Y todos sabemos por qué está cada vez más alejado de su familia”, expresó el psicólogo Quintino Aries, panelista del show en la cadena local CMTV.

La publicación de CR7 en medio de las versiones de crisis

“Ronaldo no está feliz. Georgina se pasa el día metida en un centro comercial en Riad y esa es una de las razones por las que a Cristiano esta historia le empieza a no hacer gracia. No hace más que gastar, gastar y gastar. Y lo peor de todo es que se cree que está a la altura de Cristiano. Ella solita se está colocando en un pedestal y a él no le está gustando nada”, dijo Daniel Nascimento, integrante del staff del mencionado programa.

Acto seguido, en Europa surgieron voces que se refirieron a una discusión entre ambos antes de que se subieran al avión privado propiedad de CR7. Fue la emisión En todas las salsas que transmite el canal digital MTMAD el que dio a conocer la escena. “Una testigo me escribe y me dice que ‘la crisis entre Cristiano y Georgina es totalmente real’. Ella tiene un contacto de alguien que trabaja con vuelos privados. Me dice que, hace un mes, tuvieron una movida monumental. Fue a grito pelado. Georgina subió al avión totalmente enfadada y no saludó a nadie, Cristiano sí fue educado”, explicó el periodista Abel Planelles.

“Y en las horas de vuelo…”, agregó un panelista, mientras que otro de los protagonistas del segmento le consultó: “¿No se hablaron?”. “Sí, fue una movida muy heavy”, rubricó Planelles. Pues bien, los gestos de Cristiano y Georgina en las redes buscan acallar los rumores. Vale recordar que están juntos desde 2016. El astro tiene cinco hijos; dos en común con la argentina (Alana Martina y Bella Esmeralda).

