Migliore apuntó contra Riquelme luego de que mencionara la final en Madrid que River le ganó a Boca: “La usa para dividir el sentimiento”

Pablo Migliore volvió a disparar contra Juan Román Riquelme y fue a raíz de las últimas declaraciones del vicepresidente de Boca Juniors. El ex arquero salió al cruce sobre el tema de la importancia de los diversos títulos. Hace dos semanas también había criticado al ex enganche, que también está a cargo del Consejo de Fútbol de la entidad de La Ribera.

En una historia de Instagram que publicó este domingo, Migliore escribió: “La final de Madrid es un tema que disfrutan ‘ellos’. No nos tocó, punto. Duele que JRR la use para dividir el sentimiento, aunque no sorprende, es de la época en la que Don Soy Bostero enseñaba que una Libertadores vale 10 torneos locales. Ahora nos enseña que son importantes los campeonatos de Reserva y del fútbol femenino. ¡Esclavo del sentimiento siempre! ¡Rehén de la política nunca!”.

El sábado, luego del triunfo de Boca Juniors ante Racing por la fecha 14 de la Liga Profesional, Riquelme habló de varios temas y al referirse al candidato opositor Andrés Ibarra, sentenció: “En cualquier momento va a decir que nosotros perdimos la final en Madrid. En cualquier momento va a decir que yo estaba como dirigente ahí”.

Riquelme logró que su agrupación “Soy Bostero” sea aprobada por la Comisión Directiva del club y de esta manera podrá presentarse como candidato en las próximas elecciones con su propio espacio político. Su nombre y el de Mauricio Macri serán los más fuertes de cara a los venideros comicios.

Cabe recordar que Migliore y Riquelme fueron compañeros en Boca Juniors en 2008, año en el que llegaron a la semifinal de la Copa Libertadores y fueron eliminados por el Fluminense. El ex guardameta explicó por qué se tuvo que ir del club y debió pasar a Racing a mediados de esa temporada.

Hace un tiempo y por la misma red social criticó a Riquelme. “Las pocas veces que JRR. decide hablar, debiera haber una voz respetuosa que pregunte ciertas cosas que Riquelme voluntariamente no dice”, comenzó.

“¿No se dio cuenta él (tampoco Angelici) que Molina podría ser el marcador de punta de la Selección campeona del Mundo? ¿No corresponde reconocer la utilizad que tendrían Izquierdoz y Licha López en el plantel? Román, como dije antes, no creo que seas pelotudo, pero tampoco creo que lo sea el hinchada de mi amado Boca Juniors”, agregó entre otras frases en las que manifestó sus discrepancias sobre el rendimiento de algunos jugadores como Juan Ramírez y Sebastián Villa.

Tras su retiro como profesional en 2017 jugando para Barracas Central, a sus 40 años Migliore regresó de forma esporádica en 2022 en el Deportivo Español para luego colgar los botines y los guantes de forma definitiva. Ahora se dedica a la dirección técnica y su último trabajo fue en Fénix y el pasado 20 de marzo el club anunció su desvinculación.

