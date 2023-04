Pablo Migliore, explosivo: cómo fue su primer día en prisión, el rumor con Riquelme que lo sacó de Boca y los 20 coches de alta gama que compró

Pablo Migliore habla de su estadía en la cárcel

Pablo Migliore habló sin pelos en la lengua sobre su historia de vida, el paso por Boca Juniors y su estadía en la cárcel cuando jugaba en San Lorenzo. El Loco, que aseguró haberse criado “a trompadas” en Ramos Mejía y abandonó la escuela en sexto grado porque le dijo a su padre que quería ser jugador de fútbol profesional, no esquivó ningún tema en una entrevista con Flavio Azzaro para el ciclo El Loco y el Cuerdo.

Respecto a su estadía de casi dos meses en prisión por ser culpable de una causa por encubrimiento de asesinato, repasó: “No es que se aprende, en el momento te comés la película y pensás que estuviste en Alcatraz. Después te das cuenta que tenés que tener cuidado porque si leés el Código Penal, por cualquier boludez podés dormir en cana. Lo que pasa es que acá las leyes no se cumplen, es todo un quilombo, una joda, no pasa nada. Yo por prestarle el celular a un gil terminé dos meses sin ver a mi familia, con una mancha para toda la vida y comiéndome un garrón terrible”.

Después de un partido por el campeonato entre San Lorenzo y Newell’s disputado en el Nuevo Gasómetro, efectivos policiales lo interceptaron camino al vestuario y se lo llevaron detenido. Sobre aquel episodio, el ex guardameta reveló: “Estuve incomunicado en Magdalena hasta el día siguiente. Hasta que no hablás con el juez, estás incomunicado. Me llevaron a Tribunales a las 4 de la mañana y el juez vino a las 6 de la tarde. Me preguntó si conocía a este, este y este y le respondí que no conocía a nadie. Me mandó al Penal de Ezeiza. Entré al pabellón a las 4 de la mañana. Ahí sos vos, no sabés con qué te encontrás”.

Durante su época como arquero de San Lorenzo, fue encarcelado por una causa de encubrimiento de asesinato (NA)

Migliore arribó a la prisión todavía con la indumentaria de partido y concentración del Ciclón: “Me había sacado las canilleras nomás. Los milicos son peores que los presos. Me dijeron ‘ahora tenés que pelear, ¿sabés pelear con faca vos?’, ‘¿este va al pabellón donde mataron al pibe el otro día? No, va adonde están los que se pelean con faca’, ‘mirá que hay un pabellón que son pibes matapolicías, vas a ir ahí vos’. Vos te hacés una película... No pensás, estás bloqueado en ese momento”.

Dispuesto a reaccionar ante cualquier situación, Migliore se tranquilizó cuando encontró a Maximiliano Levy, ex barrabrava de Boca y actual presidente de Almirante Brown dentro de la cárcel: “Me presentó con los pibes que manejaban el pabellón, me dijeron que no querían problemas y que yo no era del palo, que estaba de paso. Me mostraron mi cama y mis cosas, me dieron todo. Eran las 4 de la mañana y me hicieron la comida, se sentaron todos en la mesa y me dieron cepillo de dientes nuevo”. Surgido en la cantera de Huracán, el ex golero más tarde pasó por San Lorenzo, algo que causó malestar por Parque Patricios. “Al día siguiente salí al patio y cuatro chabones con conjuntos de Huracán me encararon de frente, yo estaba todo vestido de San Lorenzo. Me saludaron, me dieron una tarjeta de teléfono para hablar con mi familia y me dijeron que me quedara tranquilo y que estaban para lo que necesite. Mil puntos. Esos dos meses fueron eternos”.

¿Por qué se originó su salida de Boca Juniors? Así lo explicó Pablo Migliore: “Me llamó un día Pedro Pompilio (presidente del club) y me dijo que me tenía que ir por lo que había pasado con Román (Riquelme). Le pregunté qué había pasado, que no había hecho nada. Se corrió la bola de que lo había agarrado del cuello después del partido con Fluminense por las semifinales de la Libertadores en la que me como un gol y quedamos eliminados en cancha de Racing. ‘No, Pedro, usted está confundido. A mí me llega a hacer algo y no lo agarro del cuello, lo rompo todo, termina en el hospital y ahí sí sale en todos lados y me hago cargo’”. Y completó: “Mirá si me voy a dejar verduguear después de un partido por un compañero, se llame como se llame. Era todo mentira. Instalaron ese rumor que me hizo daño”.

Su relación con Riquelme, el detonante de su salida de Boca (FOTO NA: CLAUDIA CONTERIS/DP)

Respecto a su relación con Riquelme, señaló: “Todos le decían Román, yo le decía Juan. No tenía mala onda, ni sí ni no. No sé cómo se considera eso. Era un compañero más, no tenía relación. Tampoco era alguien que idolatrara a un compañero yo. Está todo bien para la gente, pero yo me levanto igual que vos a las 7 de la mañana y me vengo a romper el lomo y estamos los dos en la cancha. Si no, jugá vos solo a ver a cuántos les ganás”.

Sobre el actual rol de Román como vicepresidente de Boca, opinó: “Ellos mismos se hacen llamar el Consejo de Fútbol, a mí me daría cosa. Ese mote lo tendría que poner el periodismo pero para descalificar. El otro día Román dijo que se olvidaron que Boca le ganó a Patronato una copa. No, flaco, te olvidaste vos que saliste campeón y echaste al técnico”. Y concluyó: “Yo creo que (Riquelme) se asustó cuando vio que la gente se enojó el otro día (por los insultos contra Deportivo Pereira). Antes de que lo puteen a él, lo van a putear a Ameal, pobrecito. El escudo va adelante y el nombre atrás. Los hinchas de Boca se van a limpiar el culo con los jugadores una vez, dos, pero la tercera caen todos en la volteada”.

LOS AUTOS DE ALTA GAMA QUE COMPRÓ CUANDO ERA JUGADOR

“Tuve veite coches BMW. Gané siempre muy bien en mi carrera, en todos los clubes. Mi señora me encarriló. Pude comprar acá, allá y allá y me encarrilé. Hoy puedo dormir la siesta hasta hoy”.

