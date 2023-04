Su relación con los técnicos de Boca, por qué no podría jugar con VAR y la fuerte crítica al candidato opositor Aníbal Ibarra: 20 frases de Riquelme

Juan Román Riquelme rompió el silencio tras la victoria de Boca ante Racing

Pasada la medianoche, cuando en la Bombonera ya no quedaba casi nadie tras la victoria de Boca ante Racing, Juan Román Riquelme brindó una entrevista a TNT Sports en la que se refirió al presente deportivo e institucional, empezó a palpitar las elecciones de fin de año con un mensaje directo al opositor Andrés Ibarra (impulsado por Mauricio Macri) y se mostró sorprendido con la actitud de Miguel Ángel Russo en el encuentro pasado ante Rosario Central.

LAS FRASES DESTACADAS DE JUAN ROMÁN RIQUELME

· Su relación con Almirón y los técnicos de Boca

“Por Almirón hablamos con los chicos del Consejo, pobres, los critican bastante. Ellos son culpables de que el equipo haya competido bien, que haya hecho un trabajo fantástico y vinieran jugadores muy buenos. Hablamos desde que fui a jugar el partido homenaje en Villarreal. Creíamos que tenía todas las condiciones para estar acá, que tiene los jugadores que pueden rendir de la mejor manera por su forma de trabajar. Él estaba en México, esperamos un par de días a que llegara a Buenos Aires. Es un técnico muy serio, trabaja mucho y para nosotros es muy importante que él disfrute”.

“Los muchachos del Consejo de Fútbol hablan todos los días con el técnico. A mí me gusta hablar de futbol con los técnicos, me hacen preguntas, les pregunto, me divierte ahora hablar con Jorge (Almirón). Él fue jugador de fútbol, ahora es entrenador. Si tomamos mate, comemos algo… para mí son momentos hemorroso porque es pasar un tiempo increíble. Trato de ayudar cuando me preguntan y tomo las cosas con calma”.

· La sorpresa que le generó la actitud de Miguel Ángel Russo

“El otro día me extrañó lo que hizo en la cancha de Central. Lo tuve de entrenador, es amigo. Nunca lo vi de esa manera, ni cuando fue mi DT ni cuando lo tuvimos acá. Tampoco lo vi así discutiendo con u árbitro. Me sorprendió. Le mando un beso muy grande, pero me sorprendió el otro día porque él no es así. Quiso hacer un poquito de tiempo, eso no está bien. Estamos grandes para eso. Él sabe que lo quiero, hablamos todos los días”.

“Estamos agradecidos a Miguel, fue muy importante. Arrancó con nosotros y nos ordenó muchísimo con la Reserva y los chicos. Es un gran entrenador y una gran persona. Después creí que era el momento de Sebastián (Battaglia) como técnico e Ibarra venía de salir bicanmpeón con la Reserva y ganó dos títulos con la Primera. Estamos muy agradecidos y contentos del trabajo que hicieron”.

La llamativa observación de Riquelme para con Russo

· La crítica a Andrés Ibarra y la política en Boca

“Me molestaba ver al vecino festejar seguido. Quería competir y ganarle seguido yo, como en mi momento de futbolista que me fue bastante bien. Hace tres años y pico que venimos ganando. Respeto muchísimo al hincha de River, pero siempre le quiero ganar. El año pasado ganamos los dos clásicos y los dos torneos. Desde 2014 a 2019 ellos venían festejando seguido. Digo esto porque este señor (Andrés) Ibarra en cualquier momento va a decir que nosotros perdimos la final en Madrid. En cualquier momento va a decir que yo estaba como dirigente ahí”.

“¿Si seré candidato a presidente? Voy a ser Bostero hasta el día que me muera. Volvimos a ser un club de fútbol. Cuando era chiquito, mi viejo me hizo Bostero y me hice hincha de este club. Esta gente es hincha de su partido político, no quieren al club. Tendrían que venir, apoyar y festejar cuando Boca gana”.

Riquelme le apuntó al candidato a presidente de Boca Andrés Ibarra, que cuenta con el apoyo de Mauricio Macri

“Cuando ganan otros clubes, les reconocen al manager y a todos. Acá no reconocen ni a Boca, ni al Consejo, ni al presidente ni al vice. Hay gente que tiene miedo de hablar porque puede quedarse sin trabajo. Algunos dicen pavadas y mentiras para no quedarse sin trabajo. Yo desde que debuté contra Unión acá, no tuve jefe. Desde los 18 años no tuve jefe y nunca voy a ser empleado de ellos, nunca me pudieron manejar”

“Estuve seis años en mi casa pensando en volver al club. Soñaba que los entrenadores de Primera de Boca sean todos ex jugadores del club y lo mismo los de inferiores. Cuando vi cruzar desde el túnel al banco a Battaglia fue un momento hermoso, a Ibarra con Pompei también. Ganaron campeonatos, pero me cumplieron el sueño que planeé seis años. Les pido a los hinchas de Boca que tengan un poquito de memoria y no se dejen llenar la cabeza por esta gente mala que quiere hacer porlítica en el club. Esa gente no tiene que volver nunca más”.

· El presente del equipo y las críticas constantes a Boca

“Estoy contento porque el equipo pudo ganar y la gente está contenta. Siempre pienso que las cosas van a ir bien, eso me pasa cada vez que vengo a nuestro estadio. Soy admirador de los futbolistas. Estos muchachos fueron bicampeones en 2020 y 2022. Hace poquitos días volvieron a ganar con Patronato una final contra un equipo que tenía mucha ilusión. Pero cuando Boca gana 3-0 una final, el otro equipo es muy débil. Cuando la ganan los otros, es todo una maravilla”

“Al hincha de Boca le pido que entienda el juego y tenga paciencia. Es lógico que los muchachos tengan un semestre en el que no puedan competir por el torneo, pero pueden jugar como hoy y eso es muy bueno”

Riquelme durante la victoria de Boca ante Racing en la Bombonera

“Si Boca, que acaba de salir campeón, juega mal, ¿qué queda para los demás? Si de diciembre de 2021 el único que festeja es Boca, ¿qué queda para los demás? Yo siempre quiero que el equipo juegue mejor, que lo hagamos de la mejor manera, claro que sí. Pero tampoco soy un loco. Cuando me tocaba ganar un torneo como jugador, al siguiente no podía ganar. El único que hace eso ahora es Boca. Pero cuando otro equipo no repite, no dicen que juega mal. Es todo Boca. Hace tres años y medio que vivo como cuando era futbolista, todo es culpa de Riquelme. Desde que está Riquelme y Ameal tenemos estos jugadores y hace tres años y pico que Boca es el que más títulos ganó”.

“Hace más de 10 años me tocó ganar el torneo local y ahora me toca ser dirigente, pero vivo parecido a cuando era jugador de fútbol. En ese momento estaba la dirigencia anterior, que me culpaba hasta de si se enfermaba el portero del club”

· El mercado de pases de Boca

“Siempre estamos mirando. En enero de 2022 trajimos a Figal, Benedetto, al que todos queríamos, Pol Fernández y Óscar Romero. Cuatro jugadores de mucha calidad. Con la pandemia, el dólar billete y el peso… hay que hacer las cosas muy bien y pudimos traer a todos esos jugadores. Ahora tenemos el cupo de extranjeros cubiertos. Si escuchás que dicen que están mirando extranjeros es algo que no podríamos hacer. Siempre está la intención de mejorar. Lo importante es que Marcos (Rojo) siga con nosotros, que renueve, y hay que decidir de acá a diciembre si podemos comprar a Merentiel”.

“Acá en el fútbol argentino se vive con el resultado. Los demás viven del resultado, Boca no. Gana y gana, pero no importa. Estamos muy contentos con nuestro técnico, me hubiera gustado que tenga más tiempo para trabajar, pero nos tocó jugar cada tres días. Cuando terminó el torneo pasado, aprendí que hay jugadores que no reemplazás nunca: a Marcos Rojo no lo vamos a poder reemplazar nunca. Se tiene que poner bien para jugar muchos años más en la Bombonera como él quiere”.

· La defensa a Pol Fernández y Sebastián Villa

“Si juega Gundogan, miro el partido seguro. Con Busquets lo mismo. Son jugadores únicos. Pol Fernández es el más inteligente del fútbol argentino. Villa el más desequilibrante. Cuando pase el tiempo se los va a reconocer mucho más. Estamos muy contentos con el chico (Valentín) Barco, sabe jugar al fútbol. Pero tenemos un monstruo como Fabra que lleva 9 años y hace cosas increíbles. Cuando no esté más, se lo va a reconocer más. ¿Que defiendo a los jugadores que están apuntados por el hincha? No defiendo a los grandes jugadores, los admiro”.

“No charlé con los jugadores antes de este partido. Amo a los jugadores de mi club y admiro a los de los demás equipos. Yo quería que jugara hoy (Matías) Rojas. Como cuando quería que jugara Ortega para River y Bermúdez y Sernas me decían que no. Rojas golpea la pelota diferente, juega diferente. Yo siento admiración por los grandes jugadores. Siento admiración por Pol Fernández, es elegante hasta para correr. Ese chico no es normal. Al único que trajimos en 2020 fue a él y salió bicampeón. Se fue a México, sonó en River y decían que era de Selección, preguntaban por qué Boca lo había dejado ir. Volvió a Boca y fue bicampeón”.

"Pol Fernández es el jugador más inteligente del fútbol argentino", afirmó Román

· La actuación de Luis Advíncula

“No hay dudas de que Luis lo hizo muy bien, pero jugó varias veces en esa posición, no fue nuevo para él. Es un jugador de categoría. El otro día la clavó en el ángulo por la Copa Libertadores con la pierna que no patea, eso lo hacen los grandes. El tercer gol de hoy de Merentiel es una obra de arte. Eso lo hacen los jugadores que saben jugar, como cuando le dio el pase a Villa mano a mano. Nos estaba costando marcar goles hasta el otro día por Copa Libertadores. Lo hicimos bien con Barracas, en Venezuela erramos mucho y a partir de ahí el arco se cerró.

· Los partidos que se vienen: Colo Colo y River

“El partido más difícil que tenemos ahora es en Chile, después cuando termine ese partido, pensaremos en lo que viene. Vamos a un gran estadio (por el Monumental) donde seguramente va a ser un lindo partido, donde nosotros intentaremos competir al máximo, disfrutar al máximo, ojalá tanto los jugadores de ellos como los nuestros y árbitros puedan disfrutar. Tengo la ilusión de que sea un buen partido y podamos ganar”.

· Por qué no estaría capacitado para jugar con el VAR

“Yo no podría ni jugar con el VAR, me echan. Yo hacía así con el brazo (gesticula el movimiento del brazo para mantener distancia con la marca). Hoy hacés eso y los jugadores se agarran la cara, se tiran. Para mí sería un problema, de verdad. Yo no sabía tirarme, hoy Aimar sería un genio, tendría un penal todos los días. El VAR hace que las cosas se tarden mucho, el fútbol se para, estamos viendo cómo sacar ventaja en cualquier choque o pelota en la mano. Antes había maldad en el buen sentido. A mí se me complicaría seguro muchísimo”.

· Su partido despedida en la Bombonera

“Hay mucha gente que quiere hacerlo. No sé si me animo a ponerme el pantalón corto de nuevo. Fue muy lindo lo de Villarreal, eso me dio ganas para ver si cerramos el capítulo con los hinchas. Estoy más para comer asado, pero siempre juego. Cuando quieran jugar, si hay asado, los invito al predio algún día por la noche”.

