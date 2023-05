La frase de Federico Beligoy sobre la plancha de Barco sobre Mura que abrió la polémica antes del Superclásico

El Director Nacional del Arbitraje en Argentina, Federico Beligoy, habló de la plancha de Barco antes del Superclásico.

Se terminó la fecha 14 de la Liga Profesional que tuvo varias polémicas, como el planchazo de Valentín Barco a Facundo Mura en el clásico en el que Boca Juniors venció 3-1 a Racing en La Bombonera. Sobre esa jugada y otras polémicas referidas habló el Director Nacional del Arbitraje en Argentina, Federico Beligoy, en la previa de una nueva edición del Superclásico que se jugará el próximo domingo en el Monumental.

Te puede interesar: Finalizó la fecha 13 de la Liga Profesional con un hito de River Plate ante Boca Juniors: posiciones y cronograma de la 14

En la incidencia en cuestión, el Colo Barco fue con temeridad y uso excesivo de la fuerza y debió haber sido expulsado y el juez Andrés Merlos solo lo amonestó. De hecho el jugador académico se retiró lesionado. Al respecto, Beligoy sostuvo en charla con TyC Sports que “De cara a un River-Boca no me voy a poner a opinar a jugadas de ninguno de los dos por respeto a ellos, a sus aficionados y a la mayor contienda futbolística que va a haber dentro de una semana, que es el Superclásico. Opinar de una jugada no es lo que corresponde”.

“Nosotros siempre dijimos que no queríamos desvirtuar el fútbol con la tecnología, pero cuando se inicia un proceso, empezás de cero con algo nuevo y pueden aparecer equivocaciones o rumbos distintos que uno va corrigiendo a lo largo del tiempo. Ha pasado solamente un año desde la llegada del VAR y estamos convencidos de eso que decíamos antes y lo estamos trabajando cada vez más para que el VAR no desvirtúe un partido de fútbol, no tiene que entrar a cada rato y sí tiene que ingresar para errores claros y obvios”, añadió.

Te puede interesar: River Plate rescató un empate ante Atlético en Tucumán y llegó a 9 partidos sin perder en la Liga Profesional

Acerca de los posibles candidatos a dirigir el duelo entre River Plate-Boca Juniors, indicó que “por suerte tenemos un grupo de árbitros muy fuerte y consolidado a todo nivel, hay pocos planteles en el mundo que tengan seis o siete árbitros en condiciones de dirigir el próximo partido. Mañana recién vamos a decidir cuando lleguen todos los informes. Darío Herrera, Facundo Tello y Yael Falcón Pérez son los candidatos. Hay otros de renombre que no pueden dirigirlos porque lo hicieron hace poco”.

Vegetti apuntó contra Darío Herrera

Herrera estuvo a cargo del VAR en el clásico de Avellaneda y avaló el penal sancionado por Yael Falcón Pérez en una jugada en la que el jugador del Rojo, Nicolás Vallejo, empujó a Facundo Mura afuera del área, aunque cayó adentro. Matías Rojas convirtió el tanto desde los doce pasos para el resultado final 1-1. “Darío Herrera es uno de los mejores árbitros del país y Sudamérica. ¿Cuál es la razón por la que no debería dirigir a Independiente el domingo? El penal estuvo bien cobrado”, dijo la semana pasada Beligoy en una entrevista con D Sports Radio.

Te puede interesar: El micro de River Plate chocó varios vehículos estacionados en la previa del partido ante Atlético Tucumán

No obstante ello, Herrera dirigió al equipo de Avellaneda que este domingo venció 2-0 a Belgrano con dos penales. Pablo Vegetti, capitán del elenco cordobés, apuntó contra el arbitraje de Darío Herrera, “Sabíamos lo que iba a pasar”, disparó el jugador del Pirata. Beligoy le respondió y sentenció que “Fue una buena elección la de Herrera porque el partido con Racing fue todo absolutamente claro. Dirigieron bien adentro y afuera, y ayer hicieron lo mismo. Si uno quiere opinar está en todo su derecho. Si alguno hizo declaraciones fuera de lugar serán sancionados si el Tribunal de Disciplina lo decide”.

Además, opinó sobre la controversia que marcó el empate sin goles entre Vélez y San Lorenzo, al que le anularon un gol que hubiese valido la victoria y tres puntos para recortarle al líder del campeonato, River Plate. Sobre la decisión del referí Hernán Mastrángelo por una falta que no existió, Beligoy indicó que “Hernán ve la falta y da el delay de silbato, que está en el protocolo de VAR. Una vez que la pelota entró, sancionó la falta, es parecido al fuera de juego. Después el VAR no encuentra un error claro porque ve un empujón que desestabiliza al defensor de Vélez. Es la decisión que se tomó el campo y nosotros acompañamos esta decisión”.

Por último, Beligoy habló sobre el reclamo efusivo de Javier Pinola a Fernando Rapallini por entender que hubo falta antes del tanto de Atlético Tucumán en la igualdad 1-1. El ayudante de Martín Demichelis comenzó a reclamarle al juez dentro del campo de jugo y después el tema continuó en el vestuario. “Fue un diálogo normal. En todo momento, fue un diálogo futbolístico”, concluyó.

Seguir leyendo: