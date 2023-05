“Gary Bale”: la burla de un hincha cordobés a un ex jugador de Instituto que causó furor en las redes sociales

La Burla Viralde Un Hincha De Instituto A Facundo Castelli

Facundo Castelli es un futbolista de 28 años que está en franco ascenso. El jugador surgió en Instituto de Córdoba donde debutó profesionalmente en 2019. Luego tuvo breves pasos por Sarmiento de Junín, Deportivo Maipú, Estudiantes de Buenos Aires y Central Córdoba de Santiago del Estero, donde milita actualmente.

Te puede interesar: San Lorenzo empató con Vélez en Liniers: todos los goles de la jornada de sábado de la Liga Profesional

Este fin de semana, ingresó en el complemento en reemplazo de Gonzalo Torres en el encuentro que el Ferroviario venció por 2 a 0 a Instituto, su ex club. Por supuesto, su visita a Córdoba no pasó desapercibida para los fanáticos de la Gloria. Uno de ellos enfocó sus burlas en su particular look y el video captado por las cámaras de ESPN se volvió viral.

“Castelli... ¡¡¡Qué te hacés el ‘Gary’ Bale, culiao!!!”, se escuchó desde uno de los laterales del estadio Monumental Presidente Perón. “Se hace el Gary Bale el culiao, podés creer boludo. Salió de acá el culiao y se hace el europeo con el corte ese. Estoy envenenado. Voy a venir con la maquinita y lo voy a pelar, culiao”, bromeó el hincha de La Gloria.

De muy buen humor, Facundo Castelli lo saludó en cancha con el pulgar arriba y luego se refirió a su particular look ante losmicrófonos de Fútbol 1. “No, me matan con el pelo, dicen que me queda para atrás. A años luz estamos de Gareth Bale, Gary Bale”, bromeó el actual futbolista de Central Córdoba de Santiago del Estero, quien se fue contento de Córdoba por el gran triunfo del Ferroviario, en un duelo clave ante un rival directo por la permanencia.

Este lunes, las redes sociales estallaron con el “Gary Bale” e hicieron tendencia el video. Uno de ellos lo comparó con Edgar Efraín Fuentes, más conocido como Gary, quien fue un cantante argentino de cuarteto y baladas, además de integrante del popular grupo cuartetero Trulalá.

Seguir leyendo: