Dura crítica de Navratilova a la nadadora transgénero Lia Thomas: “Deja de explicarles el feminismo a las feministas”

Martina Navratilova criticó a la nadadora transgénero Lia Thomas.

Una polémica estalló en el mundo del deportes porque la leyenda del tenis Martina Navratilova criticó fuertemente a la nadadora transgénero Lia Thomas. La campeona de natación de la NCAA se quejó por recibir “medio apoyo” y sus palabras motivaron a la nueve veces campeona de Wimbledon a expresar su postura en las redes sociales.

Todo comenzó después de que Thomas, la primera nadadora de la NCAA abiertamente transgénero, dijo en el podcast “Dear Schuyler” que hay quienes están “usando el disfraz del feminismo para impulsar creencias transfóbicas”. .

Esa frase no tardó en llegar a Martina Navratilova, una de las tenistas más laureadas de todos los tiempos y activista de la comunidad gay, quien salió al cruce en su cuenta de Twitter: “Lia, no es justo. No deberíamos tener que explicártelo una y otra vez. Además, deja de explicarles el feminismo a las feministas.”

La ex número 1 del mundo, quien reveló el mes pasado que ha revelado que está “libre de cáncer”, ha estado en contra de que las mujeres transgénero compitan contra mujeres biológicas en cualquier deporte.

La publicación en Twitter de Martina Navratilova contra Lia Thomas.

Navratilova celebró recientemente que la World Athletics haya adoptado una política para excluye a las atletas transgénero de las competencias femeninas. La jugador de origen checo nacionalizada estadounidense lo consideró un “paso en la dirección correcta”.

“Creo que la mejor idea sería tener categorías de ‘femenina biológica’ y ‘niñas biológicas’ y luego una categoría ‘abierta’. Sería una categoría para todos: hombres que se identifican como hombres, mujeres que se identifican como mujeres, mujeres que se identifican como hombres, hombres que se identifican como mujeres, no binarios, sería un cajón de sastre. Esto ya está siendo explorado en atletismo y natación en Gran Bretaña”, escribió en un artículo de opinión publicado en The Times.

En su editorial, Martina Navratilova profundizó en algunos argumentos que la llevan a considerar que la creación de esta categoría sería lo más acertado para cualquier disciplina.

“Las mujeres biológicas tienen que competir en la categoría de mujeres biológicas, ya que es su mejor oportunidad de ganar y mantiene el principio de equidad. Con una categoría ‘abierta’ no hay signos de interrogación, condiciones, asteriscos ni dudas. Es una solución sencilla. Una vez que alguien ha pasado por la pubertad masculina, no hay forma de borrar esa ventaja física. No puedes simplemente hacer retroceder el reloj, por ejemplo, tratando de reducir los niveles de testosterona”, explicó.

El caso de Lia Thomas, quien hasta la temporada 2018/19 compitió en el ámbito masculino y luego de declararse abiertamente como transgénero comenzó su transición mediante terapia hormonal, ha generado un gran debate en el mundo del deporte. Principalmente, cuando el año pasado se convirtió en la primera atleta transgénero en ganar un campeonato nacional de la División I de la NCAA en cualquier discipliras imponerse en el evento de natación de estilo libre en la categoría femenina.

