Zambrano habló de la pelea con Benedetto y se defendió ante los rumores de indisciplina en Boca Juniors: “Se me cerraron las puertas”

Antes del Mundial, el cierre de la temporada fue a puro festejo para Boca Juniors después de quedarse con el título del torneo de la Liga Profesional en la última fecha del certamen. El equipo que dirigía Hugo Ibarra empató con Independiente y celebró una nueva estrella. Esa fue la última vez que Carlos Zambrano pisó el césped de la Bombonera.

El defensor peruano rescindió el contrato con el Xeneize luego de un cruce con el anterior entrenador y se fue del club varios meses antes del final de su vínculo. Ahora, ya instalado en Alianza Lima, el equipo de Perú donde dio sus primeros pasos, habló de su pasó por la institución de la Ribera y uno de los puntos salientes fue la pelea que protagonizó en el entretiempo del partido ante Racing con Pipa Benedetto.

“Darío es un tremendo jugador, se equivocó en su momento. Creo que lo reconoció, me pidió disculpas. Todo quedó ahí. Nunca salió de mi boca ‘pasó esto o pasó lo otro’. Son cosas del fútbol que, a veces en los equipos, las casas, las familias, pasan. Siempre habló gente que no tiene que hablar”, expresó el marcador central en diálogo con ESPN.

Acto seguido, Zambrano no se quedó callado y aprovechó para referirse a los rumores que habían circulado sobre algunos actos de indisciplina en las concentraciones. “El que tenía que dar su versión yo soy, no la gente especular como se especuló en Argentina que en el hotel se metían mujeres, alcohol, que me suspendieron”.

* Zambrano y su salida de Boca

“Nunca salió una sola prueba. Es una mentira tremenda de la cual está involucrada la prensa y la gente compra eso. Se especuló de todo, pero nunca hubo una prueba… ‘fuentes cercanas, familiares’, nunca una concreta. Es una pena que, hasta el día de hoy, se hable así. Pero es lo que vende. Lo que yo quiero es que al club, a Boca Juniors, donde pertenecí y me siento hincha, algo que nunca va a cambiar eso, que le vaya bien. Algún día iré a visitarlo. Yo, contento de seguir en contacto con ellos”, agregó el defensor que fue una pieza importante en la selección de Perú durante el paso de Ricardo Gareca como DT.

En la charla, Zambrano también aprovechó para dar detalles de su despedida del Xeneize. ¿Quería irse? Su respuesta fue clara. “Ya pasaron casi cinco meses desde que dejé el club. Me sigue preguntando por Boca. Sinceramente, yo hubiera sido feliz si me quedaba. Lamentablemente, no se llegaron a concretar las cosas, fue una pena. Me quería quedar. Mi camino fue otro, fue todo muy imprevisto. En 15 días viajé a Lima y arreglé con Alianza. Mi primera opción siempre fue Boca. Es más, si hubiera venido el Madrid le habría dicho que no, porque soy un hombre de palabra”.

Y agregó: “No se dieron las cosas en Boca, se me cerraron las puertas y el camino seguía. Quedé triste. Despedirte de los compañeros, cuerpo técnico, dirigentes, la verdad es que me sentía como en casa. Se que los comentarios de la prensa, me chancaron año y medio, pero yo me mantuve tranquilo”.

Por último, el peruano dio su parecer sobre el presente del primer equipo. Boca atraviesa un presente complicado en la Liga Profesional. Más allá de que en la Copa Libertadores está primero en su grupo con cuatro puntos, en el certamen doméstico marcha en el puesto 17, a 18 unidades del líder River Plate.

“Se como se deben sentir. Un poco apenado, porque Boca siempre está peleando arriba. Cuando menos piensan lo van a ver campeón nuevamente. Siempre se habla de la crisis de Boca. Es un club muy grande a nivel mundial, por eso me alegra haber sido parte”.

