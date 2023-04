Postales del candente empate entre Central y Boca: de la tensa discusión entre Pol Fernández y Villa al descontrol de Russo y una pelea colectiva

Rosario Central y Boca Juniors igualaron 2-2 en un partido tan vibrante como cargado de polémicas y tensión. El cotejo por la Liga Profesional culminó con el tanto que selló la igualdad de Nicolás Figal en el décimo minuto de descuento, pero antes hubo roces, protestas y peleas varias, incluso entre los futbolistas de un mismo equipo, como sucedió en el plantel del Xeneize. Y el arbitraje de Ariel Penel dejó disconformes a las dos delegaciones.

En el entretiempo, con el cotejo 1-0 gracias a la conquista de Lautaro Giaccone, Sebastián Villa increpó a Nahuel Valentini, quien no se calló y, cubriéndose la Boca, le respondió. El colombiano quedó enojado y siguió vociferando, por lo que quien intervino fue Pol Fernández, en una tensa escena que se observó dentro del campo de juego. Alan Varela se metió para separar y todos marcharon hacia el vestuario.

* Las expulsiones de los entrenadores en el Gigante de Arroyito

La efervescencia se vio y las pulsaciones altas se advirtieron hasta en los bancos de suplentes, al punto que los dos entrenadores, Miguel Ángel Russo y Jorge Almirón, terminaron siendo expulsados. El caso del referente del Canalla, con dos gestiones al frente del Xeneize en su currículum, fue más notorio porque perdió el control con Penel tras observar el acrílico rojo. Se metió dentro del campo, lo persiguió con reclamos e improperios, y como respuesta sólo recibió la indicación de que se fuera a los vestuarios.

Tal era en nivel de enojo -se inició porque no lo dejaron hacer dos cambios en la última ventana- que se fastidió con sus jugadores cuando intentaron apartarlo o calmarlo, pero el que peor la pasó fue un colaborador que buscó evitar una sanción posterior mayor e intentó sacarlo, pero sólo obtuvo insultos y gestos por parte del coach.

* La pelea de la que participaron los dos planteles

Ya a los 33 minutos de complemento, con el duelo con ventaja para Central por 2 a 1, la gresca se tornó generalizada. Dentro del área defendida por Sergio Romero reinaron los empujones, manotazos, discusiones e insultos; un contexto en el que Penel no supo actuar. Luis Advíncula -quien terminó tendido sobre el césped) y Walter Montoya, de los más activos en la trifulca, merecieron irse expulsados.

* El inicio de la discusión interna en Boca: Villa versus Valentini

El hecho de que el gol de Figal llegara en el décimo minuto de descuento sumó controversia. Para Alejo Véliz, autor del segundo gol de Central, el juez hizo jugar “hasta que empataran”. Chiquito Romero, por el contrario, se quejó porque “se quedó corto” con la adición.

“No voy a entrar en eso, para mí estuvo perfecto el árbitro, si el segundo tiempo casi no se jugó, no vieron que entró el ténico de ellos y todo, pero no voy a entrar en esa, sino siempre entramos en la misma y la verdad es que no me caracteriza eso. Hoy nos llevamos un punto muy importante por el carácter en una cancha muy difícil”, rubricó Figal, el padre del empate.

“Me gustaría que sea diferente, pero bueno, a veces los argentinos nos mandamos muchas cagadas, me gsutaría que sea diferente”, concluyó sobre el clima en el Gigante de Arroyito y la lluvia de proyectiles que cayó sobre el campo en distintos momentos del pleito.

