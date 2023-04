Fatura Broun destapó una explosiva interna con Carlos Tevez en Rosario Central: “No tuve buena relación”

Fatura Jorge Broun Le Apuntó A Carlos Tevez En Rosario Central

Jorge Broun, surgido en la cantera de Rosario Central, es hoy uno de los referentes y figuras del equipo conducido por Miguel Ángel Russo. Sin embargo, durante el ciclo de Carlos Tevez como técnico del Canalla, tuvo que remarla desde atrás. Fatura se rehabilitaba de una seria lesión y el Apache eligió a Gaspar Servio (hoy marginado del plantel) por encima de su figura. Al golero de 36 años no le quedó un buen recuerdo de su ex DT.

“La verdad que no tuve muy buena relación con él. No me sentí en ningún momento importante hasta un punto y le dije que no me sentía parte del equipo siquiera. Tal vez viéndolo ahora a la distancia veo que nunca tuve la confianza o el apoyo de Tevez, que sí lo puedo llegar a sentir ahora”, fue la inesperada crítica de Broun en una entrevista brindada al medio Sello de Fútbol.

El cuestionamiento hacia la figura del ídolo de Boca continuó: “Yo creo que Tevez me pone porque me tenía que poner. El primer partido que yo juego en cancha de Argentinos Juniors, vos decís bueno, vas a volver de la lesión y todo, esperás tal vez unas palabras del técnico. No sé si de aliento, pero sí brindándote confianza. En la charla previa al partido, antes de entrar, él me dice ‘tenés la responsabilidad de jugar’, que haga lo que hice antes de la lesión”.

Broun, que paradójicamente era el arquero de Gimnasia La Plata al que Tevez le convirtió el tanto que le dio el campeonato a Boca en la Bombonera por la Superliga 2019/2020, prosiguió con su olvidable relación con Carlitos: “En ningún momento me dijo ‘es tu momento, te lo ganaste, hacé lo que venías haciendo en los entrenamientos, te veo bien’. Imaginate que me quedó dando vueltas en la cabeza. Él me dice que no, que para él era muy importante lo que yo significaba para el club, para el grupo y todo pero bueno, yo no lo sentía de esa manera”.

Broun se perfila para ser titular mañana cuando Central reciba a Boca por la Fecha 13 de la Liga Profesional en el estadio Gigante de Arroyito, a partir de las 15:30 con arbitraje de Ariel Penel.

Seguir leyendo: