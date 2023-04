Argentinos afronta una dura parada ante el Corinthians de Brasil en la Copa Libertadores: hora, TV y formaciones

Argentinos Juniors, uno de los equipos que despliega mejor juego en el fútbol argentino, afrontará una riesgosa visita al Corinthians de Brasil, en un encuentro válido por la segunda fecha del Grupo E de la Copa Libertadores. El partido se jugará en el estadio Neo Química Arena, en San Pablo, a partir de las 21.30, con el arbitraje del venezolano Jesús Valenzuela, y el VAR estará a cargo del colombiano Nicolás Gallo.

Te puede interesar: Tras la victoria de Defensa contra Instituto, Belgrano le ganó a Gimnasia y Huracán no pudo con Argentinos

En le fecha inicial, el Bicho venció en La Paternal a Independiente del Valle por 1-0, mientras que el Timao superó en Montevideo a Liverpool por 3-0.

El elenco de Gabriel Milito protagoniza una buena campaña en la Liga Profesional ubicado en el octavo lugar con 18 unidades, a 12 del puntero River Plate, y es destacado como uno de los equipos que mejor juega. El combinado de La Paternal tiene como premisa la posesión del balón, la búsqueda constante de los espacios, un juego colectivo y una convicción muy firme para ir en busca del arco contrario.

Te puede interesar: Con una descomunal actuación de Valentín Barco, Boca Juniors se lo dio vuelta a Deportivo Pereira y lidera su grupo en la Libertadores

Sin embargo, Argentinos no está más cerca de la punta porque perdió cuatro de 12 encuentros, debido a que en ocasiones arriesga demasiado y deja huecos en su defensa, una de las preocupaciones del Mariscal.

Corinthians, que cuenta con un ex Argentinos como Fausto Vera en su zona de gestación y tiene como entrenador a Fernando Lázaro, no encara esta Copa Libertadores como candidato pese a ser siempre un rival respetado en Sudamérica. En el Brasileirao no es de los mejores, pese a que debutó el pasado domingo venciendo a Cruzeiro como local por 1 a 0.

Te puede interesar: Los mejores memes del agónico triunfo de Boca Juniors ante Deportivo Pereira: Barco en modo Roberto Carlos y el sufrimiento de los hinchas

El Timao no está a la altura del Palmeiras, Flamengo, Atlético Mineiro o Fluminense, pero como local y por su estirpe “copera” será un duro escollo para el Argentinos.

Será el primer partido oficial entre ambos, aunque jugaron un amistoso el 21 de noviembre de 1980, organizado en Brasil por Corinthians con el objetivo de ver cara a cara a Diego Maradona ante Sócrates, que eran los cracks de ambos equipos. Pero la decepción fue grande y por eso no fue mucha gente al estadio cuando Argentinos arribó a Brasil sin Maradona, quien había viajado a Alemania para filmar una publicidad. Finalmente Corinthians ganó 1-0 con gol de Gil.

Probables formaciones

Corinthians: Cassio, Fagner, Bruno Méndez, Gil y Matheus Bidu; Fausto Vera y Roni; Chrystian Barletta, Roger Guedes y Giuliano; Yuri Alberto. DT: Fernando Lázaro.

Argentinos Juniors: Federico Lanzillotta; Kevin Mac Allister, Marco Di Cesare y Lucas Villalba; Javier Cabrera, Franco Moyano, Matías Vera y Federico Redondo o Rodrigo Cabral; Francisco González Metilli; Gabriel Ávalos y Thiago Nuss o Gastón Verón. DT: Gabriel Milito.

Árbitro: Jesús Valenzuela (Venezuela)

VAR: Nicolás Gallo (Colombia).

Cancha: Neo Química Arena de Corinthians

Hora de inicio: 21.30

TV: Fox Sports.

POSICIONES

SEGUIR LEYENDO