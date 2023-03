Alarma por Brian Fernández: encontraron un auto de alta gama abandonado en Santa Fe que habría sido utilizado por el futbolista de Colón

Un vehículo que podría pertenecer a Brian Fernández apareció en Santa Fe con los vidrios rotos y sin un neumático (Diario UNO)

Otro episodio extra futbolístico que tiene como protagonista a Brian Fernández vuelve a sacudir a Santa Fe y puso en alerta a los simpatizantes y directivos de Colón. Es que la policía encontró un automóvil con los vidrios rotos al que le faltaba una rueda y uno de los espejos y que habría sido utilizado por el delantero, de quien por el momento no se tienen noticias, aunque en las últimas horas trascendió que se contactó con su familia.

Te puede interesar: Pipo Gorosito se hartó de Brian Fernández: “Faltó a dos entrenamientos, ya está”

El vehículo gris, de marca BMW, fue hallado por los efectivos policiales este lunes 20 de marzo en las inmediaciones de calle Peñaloza y Doldán, en el barrio Altos de Noguera, Santa Fe, luego de que los vecinos dieran el aviso. Según pudo averiguar Infobae, el automóvil el no está a nombre del futbolista, pero lo habría usado. Hay versiones que indican que Fernández estuvo toda la tarde y noche en el lugar y que se movía en ese vehículo.

Si bien, no hay demasiadas precisiones sobre el hecho y la policía se encuentra investigando lo sucedido en el lugar, una vecina del lugar dio declaraciones al Diario UNO de Santa Fe que el auto se encontraba en ese lugar desde el domingo por la mañana, que lo dejaron abandonado y se llevaron a la persona que estaba arriba. Todo esto lo hizo alguien en moto, según la testigo, quien no pudo reconocer a nadie.

Te puede interesar: La ácida crítica de Pipo Gorosito al lenguaje que usan los nuevos técnicos: “Cuando escuché que le pedían a un jugador que levitara casi me voy a la mierda”

La preocupación por Brian Fernández, jugador de 28 años que planeaba regresar al primer equipo de Colón tras someterse a varios tratamientos para dejar sus adicciones, pero no se presentó a los entrenamientos y el técnico, Néstor Gorosito, ya no lo tendrá en cuenta para la Liga Profesional. “Faltó a dos entrenamientos. No tenía permiso. Le dije que le daba una oportunidad y le di dos... ya está. Tiene que hablar con la gente del club para ver cómo sigue. Yo no soy psicólogo, le debo dar prioridad al grupo”, explicó el ex entrenador de Gimnasia el viernes 17 de marzo, después de que el ex jugador de Racing no participara de ninguna de las dos últimas prácticas.

El interior del automóvil BMW que pertenecería a Brian Fernández, jugador de Colón de Santa Fe

Además, Gorosito fue claro al asegurar que él tuvo la intención de darle posibilidades al futbolista, pero fue él quien las dilapidó: “Le pasó muchas veces. Hablé con él como padre, como pibe de barrio que también es. Es un tema que debe resolver él. No puedo decir algo para lo que no estoy capacitado”.

Te puede interesar: Boca Juniors perdió 3-2 con Instituto en un final lleno de polémicas y sumó su segunda derrota seguida en la Liga Profesional

Fernández regresó a Colón en febrero de este año proveniente de Ferro, después de que en octubre de 2022 había sido arrestado en el barrio Yapeyú de Santa Fe por arrojarle piedras a un colectivo. Luego de ese episodio, fue hospitalizado en el Hospital Iturraspe con “un cuadro de salud mental agudo, un brote psicótico”. Tras iniciar un tratamiento, volvió al Sabalero con sed de revancha: “Estoy bien, tengo muchas ganas de revertir la situación”, expresó en aquel entonces en diálogo con TyC Sports. “Jamás quise lastimar a nadie. Es un problema personal que tengo que luchar día a día y trato de mejorar para hacerlo mejor, pero jamás les quise hacer un daño a los hinchas”.

Surgido de Defensa y Justicia, tuvo un salto a Racing que, luego de desempeñarse en Sarmiento de Junín, le permitió emigrar a Francia (Metz), Chile (Unión La Calera), México (Necaxa) y Estados Unidos (Portland Timbers). Sin embargo, los problemas vinculados a su salud siempre estuvieron presentes y terminó recalando en el club de Santa Fe para la temporada 2019/20. Sin mostrar un buen nivel, su mejor versión se vio en el 2021 con la camiseta de Ferro, club al que volvió en 2022 pero ya sin la continuidad que había tenido previamente. Si bien no se esperaba, firmó un nuevo contrato con el Sabalero que expira en junio de este año.

Las imágenes del automóvil encontrado en Santa Fe

Se investiga si el automóvil hallado en Santa Fe pertenece a Brian Fernández, el jugador de Colón del que no se tienen noticias

El interior del automóvil hallado por la policía en Santa Fe

Se investiga si el automóvil hallado en Santa Fe pertenece a Brian Fernández, el jugador de Colón del que no se tienen noticias

Se investiga si el BMW gris encontrado en Santa Fe pertenece a Brian Fernández, futbolista de Colón

Seguir leyendo: