El argentino Pepi Staropoli le llevó su cinturón de campeón de MMA a Lionel Messi: la falla que lo puso nervioso y el look con el que lo recibió el ídolo

El astro argentino recibió al luchador de MMA que se coronó semanas atrás en Francia

Laureano Pepi Staropoli se quedó con todas las miradas de Argentina cuando se alzó con el título de campeón de la empresa europea Ares Fighting Championship luego de derrotar al francés Micakael Lebout con un nocaut técnico en el segundo round. El peleador le dedicó unas filosas palabras al público presente en París y pudo coronar una de las mejores semanas de su vida con la visita a Lionel Messi.

Te puede interesar: Lionel Messi brilló en la nueva campaña de Louis Vuitton: la reacción de Antonela Roccuzzo

“Viví una semana increíble. La cerré con un broche de oro llevándole el cinturón a Leo. Estoy viviendo un sueño. En la pelea salí contra el público francés que me cagó a puteadas, estaba por subir a pelearme con otro chabón y estaba tranquilo como pez en el agua. Hoy lo fui a ver a Messi y me cagaba encima”, detalló el luchador en charla con Radio La Red. Y agradeció al presidente de la AFA fue aportó su grano de arena a la causa: “En parte fue gracias al Chiqui Tapia porque me hizo el enganche con la gente de Messi”.

Pepi utilizó sus redes sociales para publicar el momento en el que conoció a Lionel y le pidió que le firmara el cinturón de campeón con un fibrón gris, que en un principio no funcionó y puso nervioso a los presentes. Además, la Pulga le autografió uno de sus gemelos y Laureano reveló que se lo va a tatuar. “El viernes a la mañana cuando vuelta a La Plata me lo hago. 200 euros me querían cobrar en París, con esa plata le compro un regalo a mi vieja”, añadió sobre el fin de su travesía por Francia.

La felicidad de Laureano al poder llevarle su título a Lionel Messi (Foto: @pepilaureanocb)

Llegar a Lionel no fue nada sencillo y Staropoli dio detalles de los movimientos que tuvo que hacer para lograr el objetivo. “Fue a través de un amigo y con contactos. Le hicieron llegar los videos de la pelea, la previa y le gustó la idea al ver que gané el título mundial acá en Francia. Fue hermoso. Ya me estaban esperando ahí, fue todo legal. Me abren la puerta y veo a la Pulga, nunca me pasó en la vida que alguien me genere lo que me genera Messi. No me recibió en chancletas, pero tenía zapatillas en modo pantufla, pisando el talón”, detalló sobre la visita que realizó junto a su preparador físico, Allan González.

Te puede interesar: Koeman apuntó contra la dirigencia del Barcelona por la salida de Messi: “No fue bueno que no lo dejaran seguir”

Una de las grandes sorpresas que se llevó Pepi es que Messi ya lo conocía gracias a algunos de sus empleados. “Ya me conocía, los guardaespaldas de él son peleadores también. Le mostraron mi pelea, le contaron de mí. Así que ya me ubicaba”, concluyó. Vale recordar que Staropoli es ahora el dueño del cinturón interino de peso welter de Ares y buscará seguir haciéndose fuerte en esta empresa europea.

“Después de esta pelea voy a volver a Argentina. Creo que el regalo más grande que le puedo dar a mi viejo es este título. Él siempre me pidió un título, en su momento era el universitario pero… Las cosas cambiaron y ahora va a ser por una consagración en el deporte”, comentó en su momento. Además, seguramente reciba un homenaje por parte de Estudiantes de la Plata, club del cual es fanático.

Te puede interesar: Lionel Messi fue elegido entre las 100 personas más influyentes del mundo por la revista Time

Seguir leyendo: