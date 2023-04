El desafiante festejo del argentino Staropoli tras ganar el título de MMA en Francia con un brutal KO: “¡Tricampeón del mundo!”

La euforia de Pepi Staropoli tras su triunfo

“Le vamos a demostrar a los argentinos que las MMA no son fútbol”, había anticipado Laureano Pepi Staropoli en diálogo con Infobae antes del gran combate. El ex luchador de UFC no defraudó e hizo historia en el Dome de Paris este viernes al vencer por nocaut técnico en el segundo round al francés Micakael Lebout. De esta manera se quedó con el título de campeón de la empresa europea Ares Fighting Championship.

El platense, que tras alzarse con la victoria celebró con la bandera albiceleste, tomó el micrófono dentro de la jaula cuando se le acercó el presentador y no dudó en enviarle un mensaje a su público y rememorar lo acontecido en la final del Mundial de Qatar 2022. “Aguante Argentina, la concha de su madre. Vamos, carajo. Vamos, tricampeón del mundo papá”.

Staropoli, flamante dueño del cinturón interino de peso welter de Ares, pisó fuerte en el segundo round. Logró medir la distancia justa con el francés para acertarle un golpe directo al mentón que acabó con su adversario. El argentino se arrojó sobre su contrincante para seguir propinándole más golpes, pero el referee fue rápido para intervenir y decretar la victoria por nocaut técnico.

Con tan solo dos peleas ganadas en esta compañía, Staropoli contó con la posibilidad de convertirse en campeón interino de peso welter, una oportunidad que le llegó gracias a sus grandes performances.

"A Argentina se la respeta", el descargo de Staropoli

Pese al descanso en el hotel, la euforia continuó. El luchador albiceleste utilizó sus redes sociales para agradecer el apoyo que le brindaron sus fanáticos y volvió a enviarle una indirecta a los franceses. “Hola amigos, miren a quién tengo acá. ¡Lo que soñé tener esto en el hombro! Es increíble poder haberlo hecho realidad. Gracias a todos por el aguante, gracias a todos por seguir confiando en mí, en mi trabajo. Ayer representamos a Argentina, ayer demostramos que a Argentina se la respeta, papá. Gracias por todos los mensajes, los voy a ir contestando de a poco. Muchas gracias por el aguante”, esbozó.

La "hermosa mañana de Staropoli"

Más tarde subió otra historia, parodiando el ya clásico sketch de “Hermosa mañana, ¿verdad?” de Guillermo Francella. Además de hacer la escena con el cinturón colgado en su hombro, Staropoli le añadió a las imágenes un sticker de un libro llamado “El arte de la doma clásica”.

“Después de esta pelea voy a volver a Argentina. Creo que el regalo más grande que le puedo dar a mi viejo es este título. Él siempre me pidió un título, en su momento era el universitario pero…las cosas cambiaron y ahora va a ser por una consagración que tenga en el deporte”, contó. Además, seguramente reciba un homenaje por parte de Estudiantes de la Plata, club del cual es fanático.

