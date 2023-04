Lionel Messi brilló en la nueva campaña de Louis Vuitton: la reacción de Antonela Roccuzzo

Lionel Messi, la cara de Louis Vuitton

Mientras el futuro de Lionel Messi aún es una incógnita (todos los caminos conducen a un adiós al Paris Saint Germain y Barcelona sueña con su regreso), el campeón del mundo en Qatar 2022 sigue siendo noticia. En la previa al trascendental compromiso ante Lens para intentar encaminar el título hacia la Ligue 1, el capitán de la selección argentina hizo explotar las redes sociales siendo la cara de la nueva campaña de la marca francesa Louis Vuitton.

“El Horizon significa mirar al futuro, dejarme llevar por la imaginación y volar, pensar en lo que pueda llegar a venir, en lo que pueda llegar a pasar, imaginar un poco todo”, manifestó la Pulga en uno de los cortes de difusión de la campaña de la empresa gala, una marca que en el pasado utilizó al 10 enfrentando a Cristiano Ronaldo durante una partida de ajedrez.

Tanto en los cortos como en las imágenes difundidas a la prensa, el rosarino luce elegante en un aeropuerto, como si estuviese a punto de emprender un viaje junto a una valija y la pelota, algo infaltable en la vida del ex azulgrana.

“La leyenda del fútbol Lionel Messi es capturado en su viaje hacia su próximo destino, acompañado de su maleta Horizon. Emblemática de la herencia de la Maison, la línea Horizon de Louis Vuitton ofrece puntos de vista sin precedentes y una libertad sin fin”, manifestó el fotógrafo y cineasta Glen Luchford al referirse a la campaña.

Messi, por su parte, también dejó un mensaje que generó revuelo entre los fanáticos ante la incertidumbre sobre dónde jugará la próxima temporada: “No sé cual será lo próximo, que deparará mi futuro. Me gusta imaginarme, pensar en cosas que puedan llegar a pasar, pero realmente no sé cuál será mi futuro. Será lo que tenga que ser, lo que Dios quiera que tenga que ser, va a ser”.

La reacción de Antonela Roccuzzo a la campaña de Lionel Messi

“Recordando su constante relación con los viajes, Lionel Messi comparte sus impresiones sobre la maleta Horizon, el modelo emblemático de la colección creada en colaboración con el diseñador Marc Newson”, expresaron desde la empresa francesa en su sitio web a la hora de hablar de su recurrente vínculo con Leo.

La publicación, que en poco más de dos horas ya cuenta con más de 700 mil likes, tuvo interacciones con varias figuras mundiales, como la del cantante Maluna. “Ídolo”, escribió el famoso colombiano.

La campaña tampoco pasó desapercibida para su pareja Antonela Roccuzzo, quien firmó un posteo de Louis Vuitton en el que Messi aparece aguardando en el aeropuerto con varios emojis de una cara con ojos en forma de corazón. Algo similar pasó en su historia de Instagram.

