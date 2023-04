Koeman apuntó contra la dirigencia del Barcelona por la salida de Messi: “No fue bueno que no lo dejaran seguir”

El ex técnico del Barcelona habló sobre la salida de Messi (Reuters)

Ronald Koeman reapareció ante los medios de comunicación durante una conferencia de prensa con motivo de la Koeman Cup, un torneo de golf con fines benéficos en Barcelona, y habló sobre sus últimos días como entrenador del conjunto azulgrana antes de ser despedido.

El neerlandés estuvo al mando del equipo en uno de los momentos más críticos y fue testigo presencial de la salida de Lionel Messi de la institución. Sobre ese tema, apuntó contra la dirigencia presidida por Joan Laporta: “La Junta no lo dejó seguir. Su marcha fue un mal día y ojalá vuelva porque el Barça es su casa”.

“Messi es el mejor jugador del mundo. El que pueda tenerlo va a ser más fuerte. Viví de cerca su marcha del Barça y fue un día malísimo. Me extraña verlo con otra camiseta todavía. No fue bueno que la junta no le dejara seguir. Fue una lástima que se fuera, pero tiene que estar aquí”, remarcó

“No sé cómo está el tema. El Barça también tiene bastantes cosas en contra que estoy leyendo, pero soy partidario de que Messi sea jugador del Barça”, detalló haciendo alusión a los problemas económicos y judiciales que atraviesa el club.

Entre otras cuestiones también aseguró que su relación con Laporta es prácticamente nula y reconoció: “Me costaría tomarme un café con él, pero tampoco hay que hablar del pasado. Ya he dicho varias veces lo que pensaba. Me hizo daño, claro, pero el daño pasa con el tiempo. Yo ahora soy entrenador de Holanda y sigo con mi vida”.

Ronald Koeman habló de su relación con Laporta (Europa Press)

Por último, Koeman se mostró muy respetuoso con su sucesor, Xavi Hernández: “Casi seguro el Barcelona va a ganar la Liga. Por lo tanto, sí habrá mejorado lo que hice. Pero cada uno estuvo en su momento y el momento del club es distinto al que yo estuve”.

A su vez añadió que, “la plantilla ha mejorado mucho respecto hace dos años, pero ha hecho las cosas bien. Cada entrenador puede influir en cosas pero depende de los jugadores. Solo han encajado nueve goles, el campeón siempre se lo merece, claro que hay que celebrarlo”.

“Xavi ha sido un jugador de mucha categoría de este club, está en su casa y es un entrenador muy bueno para este Barça. Además, en los pocos momentos que he tenido la oportunidad de hablar con él, me ha parecido muy respetuoso y muy trabajador. Si gana La Liga, es normal que lo renueven”, sentenció.

