La imperdible anécdota de la primera cena entre Messi y Riquelme: “Lo miraba como si fuera un Dios futbolístico”

Josep Minguella, primer representante de Messi en el Barcelona, recordó una particular anécdota de Leo con Román

Josep Minguella conoce en profundidad a Lionel Messi, ya que fue su primer representante en el Barcelona. Trató con él cuando era un niño y luego se convirtió en el adolescente que brilló en los juveniles del equipo culé. Reveló cómo era La Pulga en sus primeros años y recordó algunas anécdotas, entre ellas, cómo fue el día que conoció a Juan Román Riquelme. Además, explicó cuál es la única manera para que el rosarino vuelva a jugar en el club catalán.

Te puede interesar: Los fanáticos del Barcelona volvieron a pedir por la vuelta de Messi: el ensordecedor grito de guerra a los 10 minutos de partido

“A veces Leo venía a casa cuando hacíamos algún asado en mi casa. Recuerdo una en concreto a la que vinieron Riquelme, y algún otro jugador. La hicimos una tarde-noche y aún puedo verlo sentado en el fondo de una mesa desde donde miraba así, por debajo del pelo, a Riquelme. Lo observaba como si fuera un Dios futbolístico. Leo tenía 14 años, llevaba la 10 en las inferiores y Riquelme era el 10 del Barcelona. Luego Riquelme fue un gran jugador, pero Messi fue mucho mejor”, contó en en una entrevista con el periodista Emiliano Nunia con Super Deportivo Radio en Radio Villa Trinidad (FM 97.7).

El contrato de Messi con el París Saint-Germain (PSG) vencerá el próximo 30 de junio y Leo está en condiciones de negociar con otro club. Una de las alternativas que sonó es la posible vuelta al Barcelona. “Para mí, es un tema que está dividido en dos partes. A mi me gustaría que Messi termine su carrera en el Barcelona, pero en el tema económico, el Barcelona está en un tema delicado y tiene que rebajar su presupuesto en 200 millones de euros y por eso no veo que pueda caber el contrato de Messi, aunque él estuviera dispuesto a bajar sus condiciones. Me pareciera muy difícil que ocurra”, explicó Minguella.

Josep Minguella reveló cuál sería la única manera para que Lionel Messi vuelva al Barcelona

“Yo soy escéptico, porque no veo como la situación económica del Barcelona pueda mejorar en tres meses para pagarle el contrato a Messi. Me cuesta creerlo y no por Leo, solo por la situación del club. Primero él tendría que querer venir y, segundo, por un par de años solo debiera recibir una cantidad simbólica de plata y no el contrato que se merece, porque Barcelona no se lo puede pagar. Hoy no le veo viabilidad. De la única manera es que vuelva gratis, no hay forma de encargarlo, en esto del fair play”, subrayó.

Te puede interesar: Barcelona puso en marcha la ambiciosa “operación salida” para hacerle lugar a Lionel Messi: la lista de los cuatro intocables en el plantel

Aunque planteó un desafío personal y deportivo para el capitán campeón del mundo con la selección argentina. “Messi de regresar puede hacer historia: de Barcelona se fueron estrellas como Kubala, Cruyff, Maradona y en el caso que quiera regresar marcaría un hecho inédito para el club”.

“Yo si fuera Messi volvería al Barcelona, porque él tiene una situación económica buena. No va a sufrir para vivir toda su vida. Yo en su lugar elegiría volver y pensaría en disfrutar y, ¿dónde disfrutó mas? aparte de en la selección argentina, en el Barcelona, por lo tanto me vuelvo al Barcelona”, destacó.

Josep Minguella se emocionó al recordar a Maradona. "Es un nombre que me hace llorar interiormente"

Pero también apuntó contra el presidente Joan Laporta, quien no le renovó el contrato a mediados de 2021 y eso derivó en su salida del club. En ese momento se mudó al PSG: “Laporta quedó muy mal, con la salida de Messi. Estoy seguro de que sería un golpe de efecto volver a incorporarlo”.

Te puede interesar: El plan que trazó Barcelona para saltear su caos económico y lograr el fichaje de Lionel Messi

Por último, Minguella se emocionó al recordar a Diego Armando Maradona, a quien conoció de muy chico antes de que llegue al Barcelona en 1982 y una década más tarde lo ayudó a sumarse al Sevilla. “Es un nombre que me hace llorar interiormente. Me pongo mal cuando hablo de él, porque ahora no puedo hacer nada. Cuando lo pude ayudar lo hice. Maradona para mí es una palabra triste. Cuando me lo nombran me pongo triste, me aflijo, y me pregunto, ¿por qué no está con nosotros?”, reflexionó.

Seguir leyendo: