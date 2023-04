El minucioso cambio que pidió Martín Demichelis en el Monumental para enfrentar a Gimnasia y que afectó el juego de River Plate

Durante la conferencia de prensa posterior al triunfo de River por 3 a 0 ante Gimnasia La Plata en el estadio Monumental, Martín Demichelis hizo un pequeño apartado para referirse al detalle que pudo haberle costado caro a su equipo. El minucioso entrenador millonario se fijó en el corte del césped y buscó sacar una ventaja por la calidad técnica de sus futbolistas, pero en el transcurso del encuentro se percató de que la decisión tomada pudo ser en realidad un error.

“Pedí que la cancha que ayer estaba en 26 (milímetros de altura del césped), la bajemos a 22 y la cancha estaba rapidísima. Es la primera vez que jugamos de 22, puede ser un error mío también. Pensé que por el nivel de precisión que les había visto a los chicos en el último partido podía ser incluso una ventaja para nosotros”, fue lo que reveló Micho frente a los micrófonos.

Y completó la idea: “Son cosas a tener en cuenta, cosas a analizar, cosas a corregir. Después por momentos encontramos esa fluidez de pases, esa rotación otra vez y a lo largo del partido terminamos siendo dominantes, muy sólidos, contundentes. Fue un partido más que no nos convierten así que en mi análisis es para agradecerle al plantel”.

Martín Demichelis valoró el trabajo de sus dirigidos y fue autocrítico

Respecto al duelo frente al Lobo en sí, analizó: “Hoy era un partido de lo emocional muy difícil. Gimnasia hizo 9 cambios y eso confunde a la gente muchísimo, que esperaban un 5-0 en el primer tiempo. Es muy competitivo el fútbol argentino y cualquiera le gana a cualquiera. En el primer tiempo por ansiedad o porque nos analizan mucho más, Gimnasia se hizo compacto y nos costó esa circulación de pases”.

Por su parte, se refirió a la rotación que puede emplear el domingo en la visita a Newell’s debido a la seguidilla de partidos: “Hay que hacer un análisis rápido de lo que fue hoy y pensar en Newell’s. Seguimos teniendo una armonía muy linda adentro del plantel independientemente de a quien le toque jugar. Eso me permite trabajar con mayor tranquilidad. Sí, va a haber cambios. En dos días y medio tenemos otro partido y será muy súper dificil porque Newell’s es intenso como su entrenador. Vamos a enfrentar a un buen equipo. Va a haber cambios porque tenemos que ganar el domingo y el miércoles por la Copa”.

Por otra parte, Demichelis se tomó con calma el liderazgo del Millonario en el campeonato y pidió prudencia a los fanáticos: “Ni siqueira estamos en la mitad del torneo. Tuvimos un gran arranque, pero falta muchísimo, más de la mitad. El fútbol argentino es muy competitivo, con 27 puntos no somos campeones y no podemos festejar nada. Hay que sacar otros 27 y veremos si con 54 nos alcanza. Hay que seguir por este camino. Me encantaría que el equipo sea una máquina, y no confundan ni comparo con esa Máquina histórica de River. Quiero que sea una máquina en el sentido de ser dominante y sólido. Creo que por momentos lo somos y estamos muy agradecidos”.

