Sombrerito, toque sutil y caño para la ovación: los lujos de Enzo Pérez en una baldosa en el triunfo de River Plate ante Gimnasia

Este jueves, el River Plate de Martín Demichelis venció 3-0 a Gimnasia y Esgrima La plata en el Estadio Monumental y ratificó su liderazgo en la Liga Profesional cumplida la undécima fecha. Fue una labor colectiva contundente la del equipo millonario y una de sus figuras fue su capitán, Enzo Pérez, que brilló por su juego y hasta se distinguió con un par de lujos que generaron la ovación de los hinchas y hasta algún chiste de uno de sus rivales.

A sus 37 años, el volante mendocino es uno de los más experimentados del plantel y por eso el entrenador le dio la cinta de capitán. La personalidad es algo que también lo caracteriza al mediocampista central que es un motor en ese sector de la cancha pues quita, juega y hace jugar a sus compañeros.

En el complemento, Enzo se vistió de mago. Fue a los 34 minutos cuando recibió la pelota por el sector derecho y le hizo un sombrerito a Agustín Bolívar. Luego se la cedió de forma sutil sin que pegue en el césped a José Paradela, que la perdió, pero fue a lucharla y con la ayuda de Pérez la recuperaron. Enzo la volvió a tomar yante la marca de Leandro Mamut salió con un caño, para luego dejársela a a Ignacio Fernández. La jugada quedó ahí, pero los tres lujos de Pérez en ocho segundos se robaron la atención, y la ovación del estadio, y hasta generó un chiste del jugador de Gimnasia, Cristian Tarragona que le produjo gracia al cuyano.

Sin embargo, no todas fueron buenas para Enzo ya que llegó a cuatro tarjetas amarillas y quedó al límite pensando en el Superclásico que se jugará en cuatro fechas en el Estadio Monumental. Si llega a cinco amonestaciones se verá obligado a no jugar un partido. Sin embargo, el entrenador contó que era posible una rotación por la seguidilla de partidos, ya que hasta el domingo 7 de mayo la agenda para que habrá cinco cotejos, tres por la Liga Profesional y dos por la Copa Libertadores. Si le lo toca no jugar algún encuentro en el ámbito local, estará más complicado y deberá cuidarse de cara al choque con Boca Juniors.

Desde su llegada a River Plate a mediados de 2017, Enzo se convirtió en uno de los baluartes del equipo por su jerarquía y amor por el club. Ganó ocho títulos entre los cuales se destacan la Copa Libertadores de 2018 en cuya final venció a Boca Juniors. Entre sus hitos se destacan la noche que fue arquero ante las complicaciones que tuvo el plantel por el brote de COVID-19. Fue en el partido por la zona de grupos de la Libertadores de 2021 en el triunfo 2-1 ante Independiente Santa Fe.

Enzo tiene contrato con la entidad de Núñez hasta fin de año y luego de la salida de Marcelo Gallardo, su sucesor, Demichelis, también lo consideró al mendocino como pieza clave en el equipo que paso a paso busca su mejor versión. En el ámbito local lo viene consiguiendo y a nivel internacional buscará revancha la semana próxima en el duelo ante Sporting Cristal de local por la segunda fecha de la Copa Libertadores. En el debut cayó 3-1 ante The Strongest en Bolivia.

Este jueves, River Plate volvió a vencer con autoridad y desde los 26 minutos se puso en ventaja con el tanto de Lucas Beltrán de penal. En la segunda mitad amplió la diferencia con el gol de Rodrigo Aliendro a los 65′ y a los 88′, Matías Suárez decoró el resultado con un golazo.

El elenco a cargo de Demichelis llegó a nueve victorias en el campeonato que lo tiene en la cima de la tabla con 27 unidades. Segundo, a 3 puntos, se ubica San Lorenzo. En la próxima fecha visitará a Newells en el encuentro que se jugará el domingo desde las 19.00

