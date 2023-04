Tenso cruce con un periodista, el clásico ante Independiente y la llegada de Almendra: 9 frases de Gago tras la derrota de Racing

Racing Club no levanta cabeza y sumó su segunda derrota al hilo en la Liga Profesional. Tras la caída ante Gimnasia y Esgrima en La Plata, la Academia sufrió un duro traspié como local ante Newell’s Old Boys y se alejó de los puestos de vanguardia.

“¿Perdió la cabeza en qué sentido? No creo que haya haya sido que el equipo esté fuera de foco tampoco, no salió lo planeado”, fue el áspero ida y vuelta entre Fernando Gago y un periodista en la conferencia de prensa.

“Perdimos muchos duelos individuales y estuvimos muy imprecisos, no pudimos salir de la presión”, continuó el entrenador, quien se mostró autocrítico. Sobre lo que se viene, que es el clásico ante Independiente el domingo en el Libertadores de América, anunció: “Mañana empezaremos a trabajar el partido. Veremos en qué estado está cada futbolista. Es un clásico y tenemos que vovler a la victoria. Hacía un año y medio que no se perdían dos partidos seguidos, hay que hacerse fuerte”.

En otro orden, evitó referirse a la llegada de Agustín Almendra, quien superó la revisión médica y firmó un precontrato con Racing Club para sumarse a partir del próximo semestre. “¿Qué tengo para opinar? Nada”, disparó con gesto de malestar. Está claro que para la Academia no es una situación cómoda ya que el mediocampista de 23 años quedará con el pase en su poder tras una conflictiva salida de Boca Juniors.

Fernando Gago fue autocrítico tras la derrota ante Newell's, la segunda consecutiva (Fotobaires)

“Tratamos de cortar su circuito de juego. Pero obviamente no estuvimos finos en el juego y no encontramos ese pase fino para romper sus líneas. Estuvimos muy imprecisos y perdimos muchos duelos individuales. El fútbol no salió”, se sinceró Gago. Y continuó: “Tenemos que hacernos fuertes desde esta adversidad que se nos presenta en el presente tras estos dos últimos resultados en contra y buscar prepararnos de la mejor forma para ir por un triunfo en el clásico”.

“A la gente le puedo decir que confíe en este equipo porque este grupo va a hacer todo lo posible para quedarse con el clásico”, agregó Pintita intentando transmitirle confianza a los hinchas, quienes tras la derrota de esta noche, exigieron un triunfo el próximo domingo ante Independiente.

“Se perdieron dos partidos seguidos y puede ser que haya preocupación al respecto porque queremos que el equipo vuelva a tener el volumen de juego que ya mostró y en especial porque queremos volver al triunfo”, añadió.

“Todavía no hablamos con el grupo sobre el clásico, ya que teníamos el partido ante Newell’s por delante. A partir de mañana empezaremos a trabajarlo. Lo externo acá no tiene importancia: hay que intentar jugar mejor que el rival para poder ganar”, concluyó Fernando Gago, tanto sobre la presión que reina en la Academia como también la crisis por la que atraviesan en la vereda de enfrente.

Racing Club visitará a un convulsionado Independiente el domingo venidero desde las 16:30 en el estadio Ricardo Enrique Bochini, con el arbitraje de Yael Falcón Pérez.

