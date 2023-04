13 frases de Almirón tras la derrota en su debut como DT de Boca Juniors: de la advertencia al plantel al dardo a San Lorenzo

Jorge Almirón inició con derrota su ciclo al frente de Boca Juniors en la caída por 1-0 ante San Lorenzo en el Estadio Pedro Bidegain gracias al único gol de Pol Fernández en contra. Pero la fatal acción del comienzo dejó la postal de la lesión inesperada de Bruno Valdéz, que obligó a trastocar los planes iniciales dentro de una formación que finalizó con 10 hombres por la expulsión de Nicolás Figal y el VAR contribuyó a evitar un panorama más desalentador después de que Agustín Sández se salvó de la tarjeta roja.

“Facundo Tello se equivocó, pero no fue determinante. El partido fue parejo, disputado y hubo mucha pierna fuerte, como se debía jugar este clásico. Me parece que en la expulsión se apuró, vio el VAR y tomó una decisión correcta”, manifestó el entrenador. Y agregó: “Lo bueno de la acción de Sández es que pudo rever esa jugada, porque si no nos quedábamos con uno hombre menos por un hecho evitable”. En este sentido, explicó su salida para el ingreso de Juan Ramírez: “Obviamente, pasa una situación en la que había un riesgo de expulsión y tenés que poner jugadores que no juegan habitualmente en esa posición para tener un poco más de juego y tendremos que ajustar eso”.

Sin embargo, añadió que percibió cierta animosidad de sus dirigidos contra el árbitro del encuentro después de haber sido el encargado de dirigir la final perdida ante Racing por el Trofeo de Campeones: “Esa es la sensación que tenía en los jugadores. Cobró varias veces para ellos las pelotas divididas y los jugadores se exaltaban demasiado. Hubo muchos nervios”.

En este sentido, valoró la reacción del equipo tras la expulsión de Figal por doble amarilla en el comienzo del complemento, pero manifestó que esta situación no puede volver a ocurrir: “Hay cosas que ajustar y hablar, sobre todo en la cancha. El equipo reaccionó con 10. Es muy dificil competir así y lo hicieron muy bien. Arriesgaron bastante y crecieron todos. Pero no es la idea tener un hombre menos para reaccionar”.

Por otro lado, su análisis del encuentro tuvo como eje la molestia sufrida por Valdez en la previa a la única emoción en el Bajo Flores: “Es dificil analizar el partido porque en la primera jugada viene la lesión y ahí se genera el gol. Es un golpe duro. El equipo intentó reponerse y el rival aprovechó la ventaja, se dedicó a defender”. “Después, vi un partido muy parejo. Ellos empezaron a tirar pelotazos en el inicio, agarraban la segunda jugada y crecían, pero no llegaron. Tuvimos las mejores situaciones para empatar en el primer tiempo. El gol de San Lorenzo fue un accidente por el desvío y después no nos llegaron más”.

“En el segundo tiempo, con un hombre menos sentí que los metimos contra un arco. Hubo jugadores que levantaron muchísimo su nivel. Fue mucho desgaste, fue más empujar e intentar individualmente y tuvimos nuestras jugadas para empatar el partido. Hubiese sido lo más justo. Con un hombre menos, terminar atacando es una señal, pero los jugadores están dólidos por la derrota. Hay mucho para trabajar y mejorar”, expresó. Y concluyó: “Fue un partido durísimo y muy parejo. La diferencia estuvo en la jugada accidental que termina en gol. Vinimos a ganarlo, pero lamentablemente no tuvimos la suerte que mereció el equipo”.

Más frases de Jorge Almirón tras la derrota de Boca Juniors ante San Lorenzo

La cantidad de bajas en el equipo: “Para que un equipo sea sólido tenemos que repetir la zona defensiva. Se lesionaron, hubo expulsiones. (Frank) Fabra tampoco está. Hay que estar tranquilos y asumir las cosas como vienen. Los jugadores tienen que estar muy fríos para bajar los decibeles porque después de esta dura derrota hay partidos enseguida y viene la Copa. Tenemos que recuperarnos bien y replantear varias cosas”.

Cuál será la formación para enfrentarse a Estudiantes y Deportivo Pereira: “Tenemos que armar el mejor equipo y darle continuidad. Físicamente terminaron cansados, mucho desgaste. Es muy díficil jugar en el fútbol argentino con un hombre menos. Das mucha ventaja y el desgaste se hace más grande. En poco tiempo, tenés un partido importante de local y después viene la Copa. Si el equipo lo puede resistir, repetiría el equipo para el martes”.

El futuro: “El plantel tiene buenos jugadores. Venimos de dos derrotas y es duro perder dos partidos seguidos en Boca. Pero hay mucho por mejorar. Vienen partidos importantes y son jugadores que tienen que reponerse rápidamente; por eso están en esta institución. Hoy hubo cosas positivas para tranquilizarse”.

El planteo del Ciclón y los puntos a mejorar: “San Lorenzo te espera muy bien, te contragolpea, genera pocas situaciones, pero las aprovecha y tiene en claro lo que juega. Defensivamente, te cede la pelota y se pone 5-4-1. Si no teníamos claridad para atacar, íbamos a sufrir en los contrataques. Teníamos que cuidar a los delanteros nuestros para quedar mano a mano, pero retrocedieron cuando hicieron el gol y generan pocos espacios. Tenemos que buscar mejor los espacios y atacar con más orden. Es algo a mejorar”.

