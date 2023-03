Garnacho confirmó que no se sumará a la selección argentina por lesión: “Estoy decepcionado de perder la oportunidad”

Finalmente Alejandro Garnacho no podrá jugar para la selección argentina en la doble fecha FIFA de marzo. El delantero del Manchester United, que había sido convocado por Lionel Scaloni, sufrió una lesión en su tobillo que le habría comprometido los ligamentos y estará varios meses de recuperación. En un posteo en redes sociales, el futbolista se lamentó por lo ocurrido.

“Es difícil poner en palabras cómo me siento en este momento. Desafortunadamente no podré ayudar a mi equipo y a mis compañeros en los próximos partidos en lo que es una parte muy importante de la temporada para nosotros en el Manchester United. Estoy decepcionado de también perder la oportunidad de estar con mis compañeros de equipo de la selección argentina en lo que hubiera sido un gran momento de orgullo para mí y mi familia. Esto es parte del fútbol y de nuestra profesión, sin embargo, ya estoy enfocado en mi recuperación. ¡Dios me ha enseñado a nunca rendirme y me aseguraré de volver más fuerte que nunca!”, escribió en Instagram.

Cabe recordar que ésta había sido la primera convocatoria para el extremo de 18 años en la Selección mayor, quien además tiene la posibilidad de representar a España, si así lo deseara, ya que su padre es español mientras que su madre es argentina. Pero, este mensaje parece confirmar que su deseo es vestir la casaca albiceleste.

La publicación de Alejandro Garnacho

Si bien aún no ha habido un parte médico oficial del Manchester United, Garnacho tendría comprometidos los ligamentos de su tobillo derecho y por eso se perdería lo que resta de la temporada. Sin embargo, desde la selección argentina aún no se han pronunciado al respecto y no se descarta la opción de que viaje al país para estar junto al plantel en la doble fecha FIFA.

El punta se lastimó el domingo en el duelo que Manchester United igualó sin goles de local ante el Southamptonm, cuando sufrió un golpe de Kyle Walker-Peters en su tobillo derecho y debió retirarse del campo con claros signos de dolor. Fue su compatriota Lisandro Martínez el primero de sus compañeros en acercarse para darle ánimos mientras el juvenil se tomaba su cara. Las imágenes posteriores no ayudaron para inyectar optimismo: se marchó del estadio Old Trafford con una bota de protección en la pierna derecha y en muletas.

El campeón del mundo se medirá ante Panamá el 23 de marzo en el estadio Más Monumental y luego enfrentará a Curazao el 27 en el Madre de Ciudades de Santiago del Estero. Será la primera vez que el conjunto liderado por Lionel Messi dispute encuentros en territorio nacional tras haber alcanzado la gloria máxima en Qatar.

LOS 36 CONVOCADOS PARA LOS AMISTOSOS:

ARQUEROS: Franco Armani (River), Gerónimo Rulli (Ajax) y Emiliano Martínez (Aston Villa).

DEFENSORES: Juan Foyth (Villarreal), Gonzalo Montiel (Sevilla), Nahuel Molina (Atlético de Madrid), Nehuén Pérez (Udinese), Germán Pezzella (Betis), Cristian Romero (Tottenham), Nicolás Otamendi (Benfica), Lisandro Martínez (Manchester United), Nicolás Tagliafico (Olympique Lyon), Marcos Acuña (Sevilla) y Lautaro Blanco (Elche).

MEDIOCAMPISTAS: Leandro Paredes (Juventus), Guido Rodríguez (Betis), Enzo Fernández (Chelsea), Maximiliano Perrone (Manchester City), Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen), Rodrigo De Paul (Atlético de Madrid), Facundo Buonanotte (Brighton), Thiago Almada (Atlanta United), Giovani Lo Celso (Villarreal), Alexis Mac Allister (Brighton), Ángel Di María (Juventus), Ángel Correa (Atlético de Madrid), Emiliano Buendía (Aston Villa) y Valentín Carboni (Inter).

DELANTEROS: Lionel Messi (PSG), Paulo Dybala (Roma), Lautaro Martínez (Inter), Julián Álvarez (Manchester City), Alejandro Garnacho (Manchester United), Nicolás González (Fiorentina), Alejandro Gómez (Sevilla) y Giovanni Simeone (Napoli).

