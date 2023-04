David Alaba fue cuestionado otra vez por elegir a Messi antes que Benzema en los The Best: “No lo voté yo”

Alaba explica por qué votó a Messi y no a Benzema en los The Best

A horas de abrir la serie de cuartos de final de la Champions League frente al Chelsea en el estadio Santiago Bernabéu, David Alaba volvió a ser cuestionado por la decisión de elegir a Lionel Messi y no a su compañero de equipo Karim Benzema en la votación de los Premios The Best de la FIFA. Como capitán del seleccionado de Austria, el defensor de 30 años tuvo que escoger junto al entrenador Ralf Rangnick y su elección generó debate.

“Tú elegiste a Messi por delante de Benzema como capitán de Austria y mucha gente se enfadó contigo porque no lo entendía”, le preguntó un periodista en la rueda de prensa. Alaba contestó: “No soy yo quien escogió a Leo antes que a Karim. Somos un equipo y todo el mundo puede votar en nuestro equipo (por la selección austríaca). Y al final hay un resultado y este fue el resultado”.

Vale recordar que Messi lideró el ranking con 52 votos a favor y al podio se subieron con él los franceses Kylian Mbappé (44) y Benzema (34), que claramente tuvo menos consideración por no haber sido protagonista en la Copa del Mundo con su seleccionado nacional. Alaba, en representación de sus compañeros, le otorgó cinco puntos a Messi, tres a Benzema y uno a Mbappé. El entrenador Rangnick también eligió primero al ex Barcelona, pero segundo a Mbappé y tercero al británico Jude Bellingham. El periodista austríaco Gerhard Lackner replicó los primeros dos sufragios del DT, pero cambió su tercera elección y eligió al croata Luka Modric.

Hace algunas semanas, el defensor del Real Madrid había recibido algunos insultos racistas en las redes sociales luego de que se ventilara su elección. Debido a eso y por la fuerte controversia que generó en la Casa Blanca, puesto que Messi es el máximo ídolo del eterno rival Barcelona, Alaba había aclarado en sus redes sociales.

“La selección de Austria vota este premio como equipo, no solo yo. Todo el mundo en el equipo puede votar y así es cómo se decide. Todo el mundo sabe, especialmente Karim, cuánto lo admiro a él y sus actuaciones. He dicho muchas veces que para mi él es el mejor delantero del mundo, y así sigue siendo. Sin ninguna duda”, había expresado el ex Bayern Múnich.

Real Madrid recibirá mañana a partir de las 16 (hora argentina) al Chelsea por la ida de los cuartos de final de la Champions League (la revancha será el martes 18/4 en Stamford Bridge). Al unísono actuarán Milan y Napoli, en el que será el único duelo entre clubes del mismo país. Por su parte, hoy arrancará la instancia con dos encuentros trascendentales como lo son Benfica-Inter y Manchester City-Bayern Múnich (ambos desde las 16 hora argentina).

