Javier Mascherano recibió una oferta para dejar la selección argentina sub 20

Javier Mascherano se había despedido de sus jugadores y los empleados de Ezeiza, pero seguiría al frente de la selección argentina sub 20

La prematura eliminación en primera ronda del Sudamericano Sub 20 eyectó a Javier Mascherano como entrenador de esa selección argentina que se había quedado fuera del Mundial de la categoría. Las declaraciones en plena zona mixta parecían sentenciar su camino al frente del equipo, a pesar del apoyo manifiesto del presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio Tapia, y el orientador de la Mayor, Lionel Scaloni. Pero la posible organización de la cita en el país, sumado a la insistencia de ambos protagonistas, le abrieron una puerta para su continuidad, aunque no es la única oferta que tiene arriba de la mesa.

El Jefecito recibió una propuesta del Al-Rayyan de Qatar para reemplazar al chileno Nicolas Córdova en el cargo a partir de la próxima temporada, según aseguró el periodista César Merlo. Cabe destacar que el elenco qatarí atraviesa un pésimo presente en la liga local, ya que ganó uno de los últimos cinco duelos, cayó eliminado en los octavos de final de la Champions League de Asia y marcha décimo con 16 unidades sobre una docena de equipos en el campeonato doméstico. Esta apremiante posición lo mantiene a 3 puntos del descenso directo a Segunda División y, de mantenerse en esa colocación, debería jugar una promoción para esquivar la baja de categoría.

Podría sumarse a Hernán Crespo como otro de los argentinos que desembarquen en el fútbol de ese país, debido a que el ex Defensa y Justicia está a cargo del Al-Duhail. Sin embargo, Mascherano aún no respondió el ofrecimiento porque tiene su cabeza puesta en el Mundial Sub 20, que podría ser organizado en el país.

FIFA le retiró la sede a Indonesia por cuestiones políticas que imposibilitaban el libre desarrollo de las acciones, que tendrán lugar entre el 20 de mayo y el 11 de junio. Ante la inmediatez del torneo, Argentina se ofreció a ser sede y los próximos días serán cruciales para oficializar la decisión. Esta elección no es menor, porque la Selección se clasificará únicamente de manera automática como anfitrión.

Se llegó a este escenario después de que la Albiceleste cayó ante Paraguay, Brasil y Colombia en el Grupo A del Sudamericano desarrollado en Colombia entre enero y febrero pasado. Tras finalizar cuarto en una zona de cinco equipos, perdió la posibilidad de acceder por mérito deportivo a la Copa del Mundo, donde es el máximo campeón histórico con seis trofeos. A pesar de que esto podría tener remedio, la divisional tampoco obtuvo el pasaje a los Juegos Panamericanos de este año en Chile y no podrá defender la medalla de oro lograda cuatro años atrás.

La falta de respuesta al ofrecimiento del fútbol de Qatar podría ser un llamado de alerta a la selección argentina, pero Infobae reveló días atrás la confianza que había en la AFA para concretar su continuidad: “Si nos dan el Mundial o no nos dan el Mundial, los próximos cuatro años Mascherano va a seguir siendo el director técnico de la Sub 20″.

El exjugador de 38 años asumió el cargo en diciembre de 2021, en reemplazo de Fernando Bocha Batista, quien había dejado su lugar para sumarse a la selección de Venezuela. Su primera experiencia como DT marcó distintos éxitos tras lograr el Torneo de L’Alcúdia y la Copa Intendencia de Maldonado (en esta última compitió en un cuadrangular con Brasil, Uruguay y Uzbekistán). Sin embargo, cosechó eliminaciones en primera ronda del Torneo Maurice Revello (en donde cayó 6-2 contra Francia), los Juegos Odesur y, recientemente, el Sudamericano.

