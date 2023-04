Max Verstappen amenazó con abandonar la Fórmula 1 ante nuevos posibles cambios

Max Verstappen ganó el último Gran Premio de Australia en la Fórmula 1 (Reuters)

Max Verstappen y la Fórmula 1 se han transformado en una unión inseparable a través de Red Bull, porque el vigente bicampeón de la disciplina es una de las máximas celebridades dentro del asfalto y se encamina a luchar por su tercera corona consecutiva en esta temporada después de haberse adueñado de los Grandes Premios de Bahrein y Australia, mientras que dijo presente en el podio de Arabia Saudita.

Luego de su última victoria en Oceanía, el piloto de 25 años aprovecha para refugiarse en su familia de cara a la vuelta de la competencia, que será el último fin de semana de abril en el Circuito callejero de Bakú. Azerbaiyán marcará el regreso de las carreras Sprint, una modalidad iniciada en 2021 con 3 ediciones en todo el calendario, pero que aumentará al doble para este año, mientras hay propuestas para realizar modificaciones profundas en el ensamblaje de cada GP, una situación que podría alterar el futuro de Verstappen en la F1. “Espero que no haya demasiados cambios, de lo contrario no estaré aquí por mucho tiempo”, arriesgó en declaraciones recogidas por Motorsport week.

Una de las modificaciones en proceso de evaluación se trata de que haya dos clasificaciones. La primera se desarrollaría el viernes y, en lugar de definir el orden de largada para el sábado, haría lo propio para el domingo, mientras que la segunda se haría el mismo sábado para determinar los lugares de la Sprint del mismo día y se eliminaría el entrenamiento libre de esa jornada.

El archirrival del británico Lewis Hamilton en la pelea por el campeonato señaló discrepancias con las autoridades actuales en referencia a los modos de competición: “Incluso si cambias el formato, no creo que esté en el ADN de la Fórmula 1 hacer este tipo de carreras de velocidad y no sé por qué deberíamos cambiar el ADN del deporte”. En este sentido, destacó la sobresaturación del calendario: “Nos dirigimos a temporadas en las que tienes en un momento 24/25 carreras, porque ahí es donde nos dirigimos, y si luego comenzamos a agregar aún más cosas, no valdrá la pena para mí de todos modos”.

“No estoy disfrutando eso. Y para mí, una carrera de Sprint se trata de sobrevivir, no se trata de correr”, manifestó el compañero de Sergio Checo Pérez. Estos trazados se realizan con una distancia menor a los programados en un Gran Premio sumado a que el ganador se lleva solamente 8 puntos, muy alejado a los 25 que otorga una victoria el domingo: “Para mí, cuando tienes un auto rápido, no hay nada que arriesgar. Prefiero mantenerlo vivo y asegurarme de tener un buen auto de carrera para el domingo”.

Max Verstappen celebra en el podio tras ganar la carrera en Oceanía (Reuters)

A continuación, profundizó: “No soy fanático de eso en absoluto. Pero también, creo que cuando vamos a hacer todo ese tipo de cosas, el fin de semana se vuelve aún más intenso y ya estamos haciendo muchas carreras”. En consonancia, postuló uno de los cambios que haría para hacer más atractivo el evento, pero está en las antípodas de la organización, que introdujo este formato para acrecentar el interés del público desde el viernes inclusive, día en que se fija la parrilla de salida para el sábado. “Esa no es la forma correcta de hacerlo. Entiendo, por supuesto, que quieren tener básicamente todos los días emocionantes. Pero creo que tal vez es mejor simplemente reducir el fin de semana, correr solo el sábado y el domingo y hacer que esos dos días sean emocionantes”, deslizó.

Por último, contó cuál sería su estrategia para atraer fanáticos: “¿Cómo obtener aún más acción? Acercar los autos, hacer que más equipos puedan luchar por la victoria. El espectáculo será genial. Si tenemos seis, siete equipos que ya luchan por una victoria, sería una locura. Entonces realmente no necesitas cambiar nada”.

Las críticas a los Sprints no son nuevas en la carrera de Verstappen, quien llegó a tildarlas de aburridas en noviembre pasado: “No soy muy partidario de ellas. Siento que no competimos. Sí, hay puntos en juego, pero sabes que no puedes arriesgar porque es la carrera principal donde te lo juegas todo. No hay pit stops así que eliges el neumático que te va a durar toda la carrera; no ves muchos adelantamientos, salvo cuando un coche sale muy fuera de posición... no me resultan divertidas, no arriesgas, es simplemente terminarlas con seguridad”.

Cabe recordar que el World Motor Sport Council aprobó el 27 de septiembre pasado que el número de este tipo de carreras aumente de 3 a 6 para el año calendario venidero. Tiempo atrás, el presidente y CEO de la Fórmula 1, Stefano Domenicali, había precisado los motivos de su introducción: “Las carreras Sprint brindan acción durante tres días con todos los pilotos luchando por algo desde el comienzo del viernes hasta el evento principal del domingo, agregando más drama y emoción al fin de semana”. Azerbaiyán, Austria, Bélgica, Qatar, Estados Unidos y Brasil serán los escenarios designados de 2023.

