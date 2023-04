La nueva medida que impulsan en escuelas y universidades de Estados Unidos en medio del debate por atletas transgénero

La nadadora trans de la Universidad de Pensilvania Lia Thomasbatiera varios récords en una competencia en diciembre de 2021 (Credit: Brett Davis-USA TODAY Sports)

El Departamento de Educación de los Estados Unidos propuso un reglamento que impediría a escuelas y universidades del país imponer vetos a atletas transgénero ante el creciente número de estados que han prohibido a estudiantes competir en equipos que correspondan con su identidad de género. No obstante, los planteles sí podrían imponer límites en algunos casos.

Te puede interesar: Tres banderas rojas y varios incidentes que generaron polémica: Verstappen ganó un frenético GP de Australia en la Fórmula 1

De este modo, la propuesta cambiaría el Título IX de las Enmiendas de Educación de 1972 –que prohíben la discriminación basada en el sexo de una persona en programas de educación patrocinados con fondos federales–. Se subrayó que la participación en deportes escolares “es un componente importante de la educación y brinda valiosos beneficios físicos, sociales, académicos y de salud mental” y apuntó que la normativa ofrece un marco para desarrollar criterios de elegibilidad para proteger a los estudiantes de que se les niegue igualdad de oportunidades.

Con esta nueva regulación no se permitiría que los centros educativos apliquen una política única que prohíba “categóricamente” a los estudiantes transgénero participar en equipos coherentes con su identidad de género. También se sostuvo que la propuesta facilitaría la flexibilidad para desarrollar los criterios que garanticen equidad en la competición o prevenir lesiones relacionadas con los deportes.

Te puede interesar: La reflexión de Nicolás Tagliafico tras la silbatina a Messi en París y de qué hablaron en pleno partido cuando los captó la transmisión

Vale destacar que esta regla se anunció el mismo día en que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos avaló que una niña trans de 12 años siga compitiendo en el equipo femenino de atletismo de su instituto, en Virginia Occidental, estado que vetó el acceso de personas trans a estos equipos. Virginia Occidental es uno de los 20 estados de Estados Unidos gobernados por republicanos que han vetado a las estudiantes trans de los equipos femeninos y han restringido el acceso a tratamientos de transición de género para menores de edad. La normativa impulsada queda abierta a la revisión pública durante los próximos 30 días posteriores a su fecha de publicación en el Registro Federal.

El comunicado también expresa que uno de los requisitos que deberán tener en cuenta en cada deporte es el nivel educativo y de la competición al que se aplican, y no pueden basarse en la negativa a alumnos transgénero o en el “deseo de perjudicar” a un estudiante en particular. Se puntualizó en que tendrían que minimizar los daños a aquellos cuya oportunidad de participar en un equipo masculino o femenino acorde con su identidad de género se vea limitado o negado.

Te puede interesar: De la multa de 12 mil euros a cuando lo vieron de fiesta con Puyol: las revelaciones de Piqué sobre su relación con Guardiola en Barcelona

“Una prohibición categórica para todos los casos que excluya a todas las niñas y mujeres transgénero de participar en un equipo atlético femenino, por ejemplo, no estaría acorde con la regulación propuesta porque no tendría en cuenta la naturaleza de determinados deportes, niveles de competición o el nivel educativo de los alumnos a los que se aplicaría”, indicó un funcionario sénior del Departamento de Educación en una conferencia de prensa. “Un elemento fundamental en la regla propuesta es la necesidad de que las escuelas tenga particular consideración en cada deporte y nivel de competición, grado y nivel de educación, y advierte a las escuelas no tomar una decisión en un caso sin antes considerarla de manera particular”, añadió el funcionario.

La declaración también señaló que muchos órganos rectores deportivos han desarrollado criterios de participación y que la NCAA adoptó el año pasado una política deporte por deporte para la participación de atletas transgénero. Esta modificación se produjo luego del mediático caso de la nadadora trans de la Universidad de Pensilvania Lia Thomas, quien batiera varios récords en una competencia en diciembre de 2021.

Con la normativa propuesta, el Departamento de Educación espera que no haya problemas para que los estudiantes de primaria puedan participar en equipos escolares acorde con su identidad de género, mientras que en los niveles más elevados prevé que criterios relacionados con el sexo permitan lograr equidad en la competición.

* Con información de EFE

Seguir leyendo: