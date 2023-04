Los cambios que discuten en el mundo del golf para aumentar la dificultad del juego

Estudian implementar una nueva pelota para 2026 (Reuters)

Así como ocurrió –y ocurre– en la mayoría de los deportes, el golf es otra de las disciplinas que creció tecnológicamente con el paso del tiempo. Están quienes consideran que estos avances fueron necesarios para aumentar la espectacularidad de su juego, con pelotas más livianas y diseñadas para viajar más lejos y más rápido o palos que pasaron de ser de madera a titanio. Sin embargo, otro gran sector encontró en estas innovaciones algunos defectos que podrían perjudicarlo notablemente en cuestión de poco tiempo: la gente golpea la pelota demasiado lejos.

¿Por qué es un problema? El servicio de radiodifusión pública estadounidense (NPR) afirmó que la preocupación central estaría en las medidas de los campos de juego. “Estamos tratando de construir un campo de golf que pueda desafiar y ser interesante para los golfistas que golpean la pelota probablemente en un promedio de 30, 40, 60 yardas más lejos”, explicó a NPR el arquitecto de campos de golf, Will Smith.

Si bien ésta es una posibilidad para resolver el problema a futuro, no está en los planes remodelar los históricos campos en los que se juegan los torneos más importantes del circuito. Es por eso que se está estudiando trabajar sobre las pelotas, creando una para deportistas amateurs y otra para profesionales. Una propuesta que nació por la USGA (Asociación de Golf de los Estados Unidos) y la R&A.

Esta intervención en la bola haría que un drive de un golfista profesional recorra 20 yardas menos de lo que suele viajar comúnmente. Si antes lo hacía a 320, ahora se reduciría a 300.

Smith, sin embargo, confía en que el rediseño de los campos podría ser la solución y es por eso que planea ampliar los tres terrenos de golf públicos que maneja en Washington, DC, incluido EPGL (Langston Golf Course y Rock Creek Park Golf, el resto). “Porque cuando las personas toman sus decisiones sobre dónde quieren jugar al golf, una de las cosas que miran es el yardaje”, remarcó.

Hasta el momento, la incorporación de una pelota distinta es la que más polémicas genera, incluso en los golfistas profesionales. “Hay muchos factores en esto y no creo que la pelota de golf deba haber sido destacada”, consideró Billy Horschel (golfista del PGA Tour) en diálogo con el podcast No Laying Up.

“Sí, la distancia ha aumentado en la gira de la PGA. No hay duda de eso. Estamos haciendo un cambio para el 0,1% de los golfistas del mundo”, agregó. La solución personal que encontró fue la de cambiar los palos y no las bolas, opción que apoyan al 100% las compañías que comercializan artículos para este deporte como Titleist, que a través de un comunicado consideró que dos pelotas le quitarán la diversión al juego. “Uno de los atractivos unificadores del golf es que todos en el juego juegan con el mismo conjunto de reglas, pueden jugar en el mismo campo con el mismo equipo. El golf es un deporte aspiracional, y creemos que es mejor cuando se unifican los equipos y las reglas de juego”, planteó esta empresa en un comunicado.

De todos modos, la propuesta sigue en pie y se esperan más novedades para 2026.

