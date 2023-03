El Kun Agüero habló tras sufrir una arritmia en una transmisión con Ibai: “No se preocupen, todavía sigo acá”

Sergio Kun Agüero habló tras sufrir una arritmia en vivo

Sergio Kun Agüero sufrió una arritmia durante una transmisión en vivo con su amigo Ibai Llanos y después de que la noticia asustara a sus fanáticos, el ex jugador del Manchester City llevó calma con sus palabras en un video que publicó en las redes sociales. El episodio tomó por sorpresa al streamer español y a los usuarios que lo estaban viendo en todo el mundo ya que el problema cardíaco que afecta al ex futbolista es de público conocimiento.

“Hola gente. Bueno ahí ya muchos están preguntándome qué tal estoy. No se preocupen, fue una boludez. Así que ya está todo bien, los médicos me dijeron que está todo bien, no hay ningún problema. Quédense tranquilos que todavía sigo acá”, explicó el ex goleador de la selección argentina.

La escena generó preocupación entre los miles de seguidores que estaban prendidos a esa transmisión que ya llevaba más de dos horas desde el canal del Kun. En el medio de algunas bromas, el ex futbolista se tomó el pecho y quedó en silencio durante algunos segundos para intentar comprender qué le estaba pasando a nivel cardíaco. “Creo que me agarró una mini arritmia”, le dijo a su compañero. “¿Quieres que vayamos al médico?”, le planteó con cierta preocupación. Pero, el argentino de inmediato lo tranquilizó y sostuvo que no era nada grave.

El Kun Agüero sufrió una arritmia en vivo mientras compartía una transmisión con Ibai

Agüero se vio obligado a retirarse como profesional producto de un problema cardíaco. Fue durante un partido con el Barcelona en el Camp Nou durante octubre de 2021 cuando se tomó el pecho por primera vez y alertó a todos: “De repente empecé a estar medio débil. Mareándome un poco. En una jugada salto a cabecear y como que me mareo un poco más. Le agarro la mano al defensa del rival, que creo que era el capitán, le digo: ‘Escuchame, me estoy mareando, pará el partido’. Empezó a gritarle al árbitro que pare el partido. El árbitro se da vuelta, me ve que me estoy agarrando el pecho. Yo sentía que me estaba ahogando. Para el partido, me relajo, entra el médico y cuando me tiro al piso empieza el ataque de arritmia. Por eso tardé bastante. Estábamos esperando que pare la arritmia”, contó en Twitch en febrero de 2022 sobre aquel episodio.

Después de eso, los médicos le indicaron que por su condición debía abandonar el deporte de alto rendimiento y así fue. Además, se le colocó un chip que le marca el ritmo cardíaco y le avisa a su médico de manera inmediata si ocurre alguna anomalía, como la que le sucedió este jueves. Justamente, al sentir la arritmia durante el vivo con Ibar, el argentino de 34 años le envió la información que recopiló el dispositivo a un especialista: “Mandaría la señal para ver, porque capaz que es un pensamiento mío. Se lo voy a mandar”.

Kun Agüero tuvo una arritmia durante un stream con Ibai

“No pasa nada, ahora me va a decir. Puede ser que de tanto pensar se me aceleró un poco y se me bajó. No lo sé”, aclaró el Kun. “¿Viste que me quedé medio raro?”, siguió. El clima entre los protagonistas del stream se tensó, por la preocupación especialmente en el español por el evento que acababan de vivir. “¿Cuándo te llega eso?”, le preguntó al Kun. “Se lo mando y se fija rápido en su computadora...”, le explicó Agüero el funcionamiento. “¿Pero tu crees que está trabajando?”, insistió Ibai, teniendo en cuenta que en España eran ya cerca de las 12 de la noche. “No, pero tiene la computadora en su casa, para eso tiene el chip. Son tres minutos”, le aclaró el ex futbolista que debió abandonar la práctica deportiva a raíz de un problema cardiológico que puso en riesgo su vida en pleno partido del Barcelona.

