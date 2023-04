Se convirtió en la primera mujer en relatar un partido de la Liga Nacional de básquet: la historia de perseverancia y superación de Florencia Cordero

Florencia Cordero se convirtió en la primera mujer en relatar un partido de básquet masculino de la Liga Nacional, la máxima competencia a nivel local (Instagram)

El lunes 27 de marzo no fue un día más en la historia de la Liga Nacional de Básquetbol. El duelo que protagonizaron Peñarol de Mar del Plata y La Unión de Formosa en el estadio Polideportivo Islas Malvinas fue relatado por una mujer, lo que se convirtió en un hito. La periodista Florencia Cordero tomó el micrófono para contar las alternativas del cotejo a través de la plataforma oficial de la máxima competencia masculina a nivel clubes. Llegar a ese momento tan especial no se dio de la noche a la mañana y fue fruto de la perseverancia, capacidad, sacrificio y superación de miedos.

“¿Por qué no vale la pena arriesgar?”, se preguntó la periodista que desde hace 25 años se dedica a informar todo lo acontecido al mundo del deporte en la Ciudad Feliz para Radio Brisas. Tras iniciarse en los campos de juego del fútbol realizando coberturas de los equipos marplatenses que militaban en el Ascenso, Cordero apostó por seguir el día a día de Peñarol y Quilmes, los grandes del básquet de la ciudad costera que acaparaban la atención deportiva al competir al máximo nivel nacional. Corría la temporada 1999/2000 de la Liga cuando empezó a ir a la cancha y no frenó más. Su ascenso en los medios siguió con la selección argentina, ni más ni menos que en el Premundial de Neuquén (2001), donde comenzó a gestarse la Generación Dorada. A partir de allí, asistencia perfecta en Mundiales masculinos (desde Indianápolis 2002 hasta España 2014) y Juegos Olímpicos, sumado a finales de NBA para seguir la campaña de Manu Ginóbili en San Antonio Spurs y otros torneos internacionales.

Si bien pasó por distintos roles dentro de las transmisiones deportivas, Cordero decidió animarse al relato y se anotó en el casting de Relatoras, un reality show que televisó la TV Pública en 2021. Cientos de mujeres de todo el país se inscribieron con el sueño de llegar a los grandes medios. “Fui sabiendo que no iba a poder avanzar porque coincidían las fechas con los Juegos Olímpicos de Tokio y tenía todo listo para viajar. Me llamaron de la producción y me dijeron que quedaba como suplente de las chicas que habían sido elegidas para el programa. La reflexión fue que si alguien consideró que podía relatar fútbol, ¿cómo nunca se me había ocurrido relatar básquet? Ese programa fue mi inspiración”, le confiesa a Infobae.

Florencia Cordero se convirtió en la primera mujer en relatar un partido de Liga Nacional de Básquet masculino. Le puso voz al encuentro entre Peñarol de Mar del Plata y La Unión de Formosa

“Yo misma me pregunté por qué nunca se me había ocurrido relatar un partido de básquet si tenía los conocimientos y las herramientas. Lo veía como una autolimitación, creía que era imposible que aceptaran a una mujer relatar básquet a gran nivel. En un momento me pregunté por qué no probar”, amplió. Y esa última pregunta la lanzó al descubrimiento. “Llamé al encargado del streaming para que me pusiera como relatora de los partidos de Peñarol en el Torneo Federal femenino de 2021. No tenía experiencia. Me preguntaron si sabía cómo hacerlo y les contesté que en las mismas condiciones que contratan hombres para hacer esas tareas, yo me animaba. Así empecé”, prosiguió.

Las repercusiones y mensajes de aliento no tardaron en llegar a su teléfono cuando la noticia de su llegada a los micrófonos de la Liga Nacional tomó trascendencia. Dirigentes, colegas, jugadores y entrenadores felicitaron a Florencia por el logro. Pero hubo un saludo especial que tocó fibras íntimas. Fue el del periodista Álvaro Martín, célebre relator de la NBA para la cadena ESPN.

“Fue un apoyo grande saber que uno de los máximos referentes a nivel mundial como él estuviera al pendiente. Siempre impulsó el relato femenino, incluso antes de que me dedicara a esto. Tengo la suerte de haberlo conocido personalmente en coberturas de torneos internacionales. Lo admiro por su profesionalismo y me siento muy identificada. Siempre dijo que la mujer iba a ir ganando terreno por una cuestión natural y cuando empecé a relatar hace dos años lo primero que hice fue hablar con Álvaro y contarle que iba a tener la oportunidad de relatar por primera vez. Me dio tips, herramientas, consejos y me impulsó para que lo hiciera. Me sorprendió con ese mensaje, dando a entender que mi aparición en el relato no fue de manera fortuita, sino que me vengo preparando hace tiempo para esto. Lo valoro mucho”, contó emocionada.

Florencia Cordero junto a Álvaro Martín, el célebre relator de la NBA, en una cobertura de las finales de San Antonio Spurs

La gran victoria para la periodista de 44 años es saber que su nombre ya está en el staff de relatores de la plataforma Básquet Pass (transmisión oficial de la Liga) y que su llegada no se dio de manera aislada o forzada por tratarse del mes en el que se reivindica la lucha por los derechos de las mujeres (8 de marzo): “Lo que celebro también es que en esa oportunidad no haya distinción entre un relator y una relatora y que ese rol se cubrió con una persona designada por sus capacidades”.

“Se avanzó mucho y hay que valorar todo el camino recorrido. Pienso que la nueva generación de mujeres periodistas llega un poco más liviana a la hora de abrirse camino y eso es muy positivo, porque también sé que hay muchas que se quedaron atrás. Para las que empezamos antes, no era tan común ver a una mujer en el ambiente del periodismo deportivo. Esos obstáculos, disfrazados de comentarios hirientes al pasar, lograban amedrentar a algunas chicas que decían: ‘Esto no es para mí porque soy mujer en un terreno de hombres’. Eso ya no pasa tanto, tenemos que aprovechar todo lo transitado para que haya más mujeres que se sumen y lo hagan sin importar la mirada del otro. Muchos hombres te desacreditaban como periodista por el solo hecho de ser mujer. Eso te desmoraliza si no tenés clara tu vocación y te pasan por arriba. Se puede sufrir mucho”, deja como mensaje final inspirando a otras tantas que luchan por sus sueños, no solo en el periodismo, sino en cualquier ámbito de la vida.

Florencia Cordero, periodista marplatense que se abrió paso en los medios a base de esfuerzo y perseverancia (Instagram)

