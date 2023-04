El video del mea culpa de Leandro Fernández tras protagonizar un accidente vial y dar positivo en el test de alcoholemia: “Cometí un error grave”

Las disculpas de Leandro Fernández por el accidente que provocó en la Ruta 2

El sábado pasado el ex delantero de Independiente, Leandro Fernández, protagonizó un accidente vial en la Ruta 2 y para fortuna el impacto no arrojó heridos de gravedad, ni víctimas fatales. De todos modos, cuando le realizaron el test de alcoholemia, el resultado arrojó positivo en sangre. El jugador que se desempeña en el fútbol chileno manejaba su camioneta Volkswagen Amarock cuando impactó contra un Peugeot 207 a la altura de la rotonda de Alpargatas que une la Ruta 2 con la Ruta 36. El otro coche era conducido por una mujer que viajaba junto a su bebé y afortunadamente nadie salió herido.

Te puede interesar: Leandro Fernández protagonizó un accidente en Ruta 2 y fue demorado tras dar positivo en el test de alcoholemia

En ese instante, un efectivo de la Policía de la Provincia de Buenos Aires que se encontraba de franco arribó al lugar ya que, por casualidad, circulaba por su coche en la zona junto a su familia. Incluso, aseguró que unos kilómetros antes de donde se produjo el siniestro, Fernández lo había sobrepasado “a gran velocidad realizando maniobras bruscas”.

Fue este hombre quien ayudó a contener al futbolista de 32 años que actualmente se destaca en la Universidad de Chile, quien, en evidente estado de ebriedad, intentó darse a la fuga, pero fue reducido por él y por personal de la Policía. Cuando se le realizó el control de alcoholemia, le dio positivo en 1,62 g/l en sangre.

Leandro Fernández protagonizó un accidente en Ruta 2 y fue demorado tras dar positivo en el test de alcoholemia

En las últimas horas, el jugador publicó un mensaje en las redes sociales, donde manifestó su arrepentimiento y le pidió disculpas a todos los involucrados. “Hola, buenas tardes. Quería comentarles lo que sucedió el fin de semana para que tengan mi versión. Sé que cometí una falta muy grave y agradezco que no haya pasado a mayores, ya que la familia que iba en el otro vehículo y se vio involucrada en el accidente no sufrió lesiones. También estoy al tanto de la sanción que puede recibir en el club, por eso estoy a disposición de lo que decidan. Hoy me paré frente a mis compañeros y les pedí disculpas a ellos y a la gente del club. Esta situación que me pasó daña la imagen del club, es una imagen que no queremos dar y asumo toda mi responsabilidad. Quería pedirles mil disculpas a toda la gente y a todos los hinchas de la U”, destacó en un breve video que de inmediato se viralizó en Twitter.

Te puede interesar: Gonzalo Higuaín volverá al fútbol de la mano del Kun Agüero

Leandro Fernández había viajado a la Argentina porque en su equipo les habían dado tres días libres a los jugadores del plantel, entre jueves 30 de marzo y lunes 3 de abril. Por el momento la institución no brindó ninguna información sobre la sanción que le aplicará a su futbolista.

SEGUIR LEYENDO