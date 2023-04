La drástica decisión que tomó Joana Sanz tras su separación de Dani Alves: “Afecta mi salud mental”

La modelo se pronunció en Instagram (Reuters)

El 2023 está siendo uno de los años más duros que está atravesando la modelo española Joana Sanz. Tras el fallecimiento de su madre a principios de año, la joven de 29 años vio cómo el pasado 20 de enero su marido Dani Alves terminaba siendo detenido por un presunto ataque sexual en el baño de una discoteca de Barcelona.

A partir de ese momento, la vida de la tinerfeña dio un giro drástico. Ante la falta de información oficial sobre el caso, los medios de comunicación españoles intentan sacar conclusiones del lado de Sanz, quien durante el último tiempo se mostró muy activa en las redes sociales publicando algunas cuestiones relacionadas a sus visitas, así como también una emotiva carta en la que anunció su separación.

Ahora, sin embargo, la modelo decidió tomar una drástica decisión después de sentir un brutal acoso de la prensa: “Dado el acoso mediático al que estoy sometida, he decidido dejar de utilizar mis redes sociales”, informó a través de su cuenta de Instagram.

“No sé si con esto sea suficiente para que los medios de comunicación dejen de esperarme en aeropuertos, fuera de mi casa u hoteles, a la salida de restaurantes, en medio de mi trabajo o abordar a mis seres queridos”, enumeró.

“Ojalá que todo esto cese porque está afectando a mi salud mental y a mi vida social”, reveló Joana Sanz y añadió: “No soy una persona que viva de exponerse públicamente porque me causa ansiedad y pues no es para mí. Gracias a Dios mi trabajo lo puedo realizar lejos de los focos mediáticos”.

Por último quiso dar las gracias “a todas las personas que me han apoyado con mensajes preciosos de ánimo y que incluso me han abrazado por la calle sin conocerme. No sé si volveré por aquí, es tiempo de desconexión”.

Recientemente el nombre de la modelo había vuelto a ocupar las principales portadas de los medios españoles después de brindarle una entrevista telefónica a la periodista Leticia Requejo, quien compartió sus declaraciones en El programa de Ana Rosa. “Lo que ella me transmite es que, pese a tener la decisión tomada de separarse, no quiere dejarlo solo como persona. Noté a una mujer muy sincera, que lo está pasando muy mal y que quiere empezar a vivir”, suponía la reportera.

A finales de marzo, Sanz visitó al histórico lateral de Brasil en el centro de detención por primera vez después de anunciar su separación. Según información de Y ahora Sonsoles, un programa que se emite por Antena 3, Sanz y Alves se juntaron durante 40 minutos y hablaron de los pasos a seguir tras tomar esa de esa decisión.

“Ha ido a hablar de dinero y a hablar del desenlace de lo que ya es una muerte matrimonial. Han hablado de dinero y Joana le ha ido a explicarle cuál es su situación y lo que ella pretende como consecuencia del final de su relación”, indicaba el columnista Carlos Aquiles.

En lo que respecta a las nuevas informaciones acerca del caso, recientemente se conocieron unos mensajes que intercambiaron el mejor amigo de Dani Alves con la prima de la presunta víctima. El ex futbolista del Pumas sigue tras las rejas en el centro de detención Brians 2 acusado de ser el autor de una agresión sexual contra una joven de 23 años el pasado 30 de diciembre de 2022 en la discoteca Sutton de Barcelona.

