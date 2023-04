Tenso cruce entre Pipo Gorosito y un periodista tras el empate de Colón: “Yo no soy tribunero”

Tenso cruce entre Pipo Gorosito y un periodista tras el empate de Colón con Atlético Tucumán

Colón de Santa Fé no atraviesa su mejor momento. Este domingo igualó sin goles ante Atlético de Tucumán como local y sigue último en la tabla del torneo de la Liga Profesional tras nueve fechas con seis puntos. El equipo todavía no logró un triunfo (lleva seis empates y tres derrotas) y la preocupación de los hinchas crece.

Tras la rápida salida de Marcelo Saralegui luego de los primeros cuatro encuentros, el que se hizo cargo del plantel profesional fue Pipo Gorosito. Tras el empate ante los tucumanos, el experimentado DT tuvo un tenso entredicho con un periodista partidario.

“Yo te lo había dicho cuando llegaste, pocos técnicos habían logrado captar esa atención y convocatoria del hincha cuando llegó un técnico acá. Se había entusiasmado mucho el hincha con vos, incluso les gustó aquel mensaje tribunero que te gusta el porrón, el vino, la cumbia…”, decía Carlos Pérez del programa Locura Sabalera cuando Pipo lo interrumpió. “Yo no soy tribunero, es lo que yo siento”, le respondió.

“Te aclaro porque la primera vez que vine vos hiciste una pregunta también medio buscando mierda”, sumó Gorosito, a lo que al periodista se le escuchó decir “no, no”. “Dejame hablar y yo te contesto bien. La primera vez buscaste mierda, yo era la primera vez que estaba, y ahora, otra vez lo mismo. Yo lo que menos soy es tribuno, al contrario. No quiero a los que son tribuneros”, repitió el ex DT de Gimnasia La Plata.

Acto seguido, el periodista volvió a tomar la palabra: “Perfecto, siempre todo basado en el mayor de los respetos que te mereces vos y me lo merezco yo como todos. Ahora, la pregunta que se hace el hincha, la respuesta está dada en la silbatina generalizada en la que, creo, entraste vos también en la bolsa..”, decía Pérez cuando Gorosito lo volvió a interrumpir. “¿Hablaste con toda la gente?”, expresó el histórico ex número 10 de San Lorenzo.

“No, no, pero dice eh. La mayoría en la radio me lo dice, en la charla en común en la calle me dice. Esperaban más de todos. Ahora la pregunta que se hace el hincha es: ¿vos estás convencido que con estos hombres se puede salir? El hincha está preocupado, está en zona de descenso. Hoy jugó con el penúltimo de la tabla…”, decía el periodista cuando Pipo volvió a detener la exposición.

“Nosotros estamos últimos, jugamos con el penúltimo”, le aclaró el entrenador, mientras que el representante del medio partidario volvió a la carga con la misma consulta que ya había realizado anteriormente. “¿Te parece a vos que con estos jugadores se puede esperanzar o ya tocaron techo y es lo que hay?”. ¿Cuál fue la contestación de Gorosito? “¿Y que podes hacer ahora? ¿Qué podes hacer? ¿Podes cambiar jugadores? No podes cambiar jugadores. Somos los que estamos y tenemos que sacar esto adelante. Y como te dije anteriormente, me preocuparía, no es que no estoy preocupado, pero me preocuparía mucho más seguir jugando como contra Gimnasia o el primer tiempo contra Huracán. Eso me preocuparía más. Contra Newell’s, contra Independiente y hoy, para mí, merecimos ganar. Para mí, pero puede ser que esté equivocado”, concluyó el DT sabalero.

Hay que destacar que, de cara al final de la temporada, los últimos dos equipos de la tabla anual perderán la categoría. Los otros dos descensos serán para los equipos que finalicen en los últimos dos lugares de los promedios. El futuro para Colón será nada más ni menos que Boca Juniors: el próximo domingo, desde las 21.30, Gorosito y compañía visitarán la Bombonera para enfrentarse al Xeneize en lo que será el cierre de la fecha 10 del torneo.

