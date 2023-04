El incómodo momento que vivió Facundo Sava en plena conferencia de prensa de Cerro Porteño: una persona lo insultó por haber sido candidato a dirigir a Boca

El director técnico de Cerro Porteño vivió un incómodo momento con un hincha luego del partido de su equipo

Los dirigentes de Boca Juniors continúan en la búsqueda del reemplazante de Hugo Ibarra y uno de los nombres que sonaba como posibilidad era el de Facundo Sava, actual director técnico de Cerro Porteño de Paraguay. El ex entrenador de Patronato de Paraná, con el que consiguió alzar la Copa Argentina 2022, vivió un incómodo momento en la conferencia de prensa luego de la goleada en contra que sufrió su equipo ante Libertad en el campeonato paraguayo.

“Ya tiene técnico Boca, Colorado...”, se escuchó en el instante en el que Sava brindaba su testimonio ante los medios de comunicación. Cuando el técnico argentino se disponía a responder la pregunta del periodista, otra vez fue interrumpido por la persona, que terminó insultándolo. “Hay gente maleducada”, respondió con una tímida sonrisa que dejó en evidencia la vergonzosa situación en la que se vio envuelto. A raíz del episodio, la conferencia de prensa fue suspendida.

Cerro Porteño, uno de los grandes de Paraguay, integra el Grupo C de la Copa Libertadores de América con Palmeiras, Bolívar y Barcelona de Guayaquil, al que recibirá en Asunción el miércoles 5 de abril a las 21. El azulgrana viene de caer 5-0 ante el puntero Libertad (cuatro goles de Oscar Tacuara Cardozo) por la fecha 10 del Torneo Apertura y marcha tercero en la tabla de posiciones.

Sava era uno de los candidatos para ocupar el banco de suplentes de Boca, pero rápidamente se cayó de la lista luego de que el presidente del club paraguayo, Juan José Zapag, desestimara la chance de dejarlo marchar. “Ya lo hablamos, porque las cosas que surgen hay que encararlas. Estamos seguros de que no se va de Cerro aunque lo llame Boca. Yo les confirmo que está muy metido con nosotros”, insistió el directivo.

Facundo Sava, DT que sacó campeón a Patronato de Paraná en la Copa Argentina (Fotobaires)

El Xeneize tiene como DT interino a Mariano Herrón, quien debutó al frente del equipo con una goleada 3-0 ante Barracas Central como visitante en la novena fecha de la Liga Profesional de Fútbol. “No me corresponde a mí tomar esas decisiones, yo trabajo en el día a día y a mí en esta oportunidad me toca ayudar desde ese lugar. El futuro se verá, solamente eso. No sé si voy a dirigir el jueves todavía”, explicó luego del partido, dando a entender que no sabe si continuará en el cargo.

Ante la negativa de Gerardo Tata Martino de tomar el timón del banco de suplentes en el club de la Ribera, los cañones parecen apuntar a Diego Martínez, actual técnico de Tigre. “Lo único que voy a decir, en coincidencia con la declaración de Ezequiel (Melaraña, presidente de Tigre), es que yo no tuve ninguna comunicación de parte de la institución (por Boca) ni tampoco se han comunicado con Ezequiel o con el club. Imagino que sería lógico, por la buena relación que hay entre las instituciones”, afirmó luego del triunfo de su equipo ante Lanús.

Acto seguido, el ex futbolista de 44 años dejó la puerta abierta ante un llamado futuro por parte del club xeneize. “Llegado el caso de ese posible interés, me genera orgullo y satisfacción por mi cuerpo técnico, porque todos sabemos lo que significa Boca. Y como dijo Ezequiel, hablaremos qué es lo mejor para todas las partes”, agregó Martínez en el diálogo post partido ante la prensa.

Diego Martínez, entrenador de Tigre, uno de los candidatos a dirigir a Boca Juniors (@fotobaires.arg)

