Qué dijo Diego Martínez en medio de los rumores sobre un interés de Boca Juniors para que sea el nuevo entrenador

Boca Juniors logró una contundente victoria en su visita a Barracas Central. El equipo que ahora dirige Mariano Herrón de manera interina volvió al triunfo tras dos derrotas y suma 14 puntos en el torneo de la Liga Profesional que tiene a River Plate como único líder. Más allá de cosechar tres puntos, y de que el Xeneize mostró un mejor nivel, todas las miradas están puestas en quién será el próximo DT que reemplazará a Hugo Ibarra.

Luego de la negativa del Tata Martino, el Consejo de Fútbol que tiene como cabeza visible a Juan Román Riquelme trabaja para encontrar al sustituto del histórico lateral derecho. Y uno de los entrenadores que serían del gusto del mítico número 10 sería Diego Martínez. El DT de Tigre, con pasado en las divisiones inferiores de Boca, sería una de las opciones para tomar el cargo.

Frente a los rumores de un posible interés de Riquelme y compañía, Martínez habló tras la victoria del Matador, como local, ante Lanús “Lo único que voy a decir, en coincidencia con la declaración de Ezequiel (Melaraña, presidente de Tigre), es que yo no tuve ninguna comunicación de parte de la institución (por Boca) ni tampoco se han comunicado con Ezequiel o con el club. Imagino que sería lógico, por la buena relación que hay entre las instituciones”, afirmó en primera instancia.

Acto seguido, el ex futbolista de 44 años dejó la puerta abierta ante un llamado futuro por parte del club de la Ribera. “Llegado el caso de ese posible interés, me genera orgullo y satisfacción por mi cuerpo técnico, porque todos sabemos lo que significa Boca. Y como dijo Ezequiel, hablaremos qué es lo mejor para todas las partes”, agregó Martínez en el diálogo post partido ante la prensa.

Diego Martínez, uno de los posibles candidatos a ser el nuevo DT de Boca (@fotobaires.arg)

El DT que devolvió a Tigre a Primera División y lo llevó a jugar la final de la Copa de la Liga 2022 ante el Xeneize de Sebastián Battaglia (fue victoria 3-0 para los de azul y oro), recordó su paso por las inferiores de la institución. “Hace siete años me fui de Boca, me formé como entrenador. También como futbolista, sólo un año, pero me formé como futbolista. Hoy, después de siete años, me encuentro en Tigre, en Primera División y después de haber pasado por todas las categorías del fútbol argentino, tratando de hacer mi camino”, dijo.

Y agregó: “Realmente me siento muy feliz en el club (Tigre), muy valorado. Nos sentimos muy valorados como cuerpo técnico por toda la gente que trabaja en el día a día de la institución, desde los colaboradores hasta los dirigentes. Sentimos el cariño de ellos y de la gente también, que para nosotros es muy importante. Pero lo más importante es que sentimos el respeto de lo mejor que tiene esto, que son los futbolistas”.

Martínez tuvo a varios futbolistas que hoy son parte del plantel profesional de Boca como Marcelo Weigandt, el propio Equi Fernández -también lo dirigió en Tigre- y otros jóvenes que pasaron por su categoría cuando era entrenadores de los juveniles.

A la espera de saber qué decisión tomará Riquelme y el resto del Consejo de Fútbol sobre su elección del próximo DT que tomará las riendas del equipo, el plantel afrontará un largo viaje de cara a su estreno en la Copa Libertadores 2023. El miércoles por la mañana, en un vuelo chárter, los futbolistas y el resto del staff técnico viajarán con destino a Maturín, sede de la primera fecha de la fase de grupos. Allí enfrentarán, el jueves a las 21, a Monagas.

