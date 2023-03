Quiénes son los candidatos a dirigir a Boca Juniors tras la negativa del Tata Martino

Juan Román Riquelme analiza a qué DT contratar junto al Consejo de Fútbol de Boca: Martino ya dijo que no

En el Mundo Boca reinaba el optimismo ante la chance de que Gerardo Martino tomara las riendas del plantel profesional luego de la salida de Hugo Ibarra, pero el Tata le agradeció la consideración y oferta al Consejo de Fútbol, antes de rechazarla oficialmente. Ahora Juan Román Riquelme y sus laderos buscan opciones en un mercado acotado, con alternativas potables pero difíciles de concretar por tratarse de técnicos con contratos vigentes.

“Yo creo que de acá adentro no va a salir, no lo hemos pensado”, fue lo que mencionó Mauricio Serna, integrante del CDF, en la misma conferencia en la que notificó formalmente la despedida de Ibarra. Chicho no terminó de ser tajante respecto a la posibilidad de que alguien del riñón boquense se haga cargo de forma definitiva, mientras que sí aclaró que en ciclos pasados habían presentado a los flamantes DTs (Sebastián Battaglia y el propio Negro Ibarra) como procesos que se extenderían por el resto del año.

A Mariano Herrón, ex ayudante de campo de Miguel Ángel Russo y Battaglia, y hasta hace pocas horas entrenador de la Reserva junto a Claudio Morel Rodríguez, le pidieron que se hiciera cargo de un grupo al que conoce muy bien de cara a los importantes compromisos que asoman en el calendario. Luego de visitar a Barracas Central por la novena fecha de la Liga Profesional este sábado, Boca viajará a Venezuela para debutar por Copa Libertadores ante Monagas el próximo jueves.

“El cuerpo técnico de la Reserva está a disposición a plantel profesional. Se hará cargo y esperemos que sea por pocos días”, ahondó el ex 5 colombiano. Si Boca consigue resultados positivos y exhibe una mejoría en su juego... cabe la chance de que permanezca Herrón como DT hasta al menos mitad de año. Desde el Consejo fijaron de antemano la postura de ir en busca de entrenadores que no sean de la casa, pero por lo bajo también advirtieron que “no traerán por traer”.

Riquelme vio el último partido de Ibarra en la Bombonera junto a su hermano Cristian y Mariano Herrón (Crédito Foto Baires)

Si las posibilidades del mercado que realmente creen convenientes no terminan llegando a buen puerto como sucedió con Martino, no sería descabellado que el ex mediocampista de Argentinos Juniors continúe durante toda la fase de grupos de la Libertadores. Riquelme, que conoce a Herrón desde que jugaron juntos en las inferiores del Bicho de La Paternal en una categoría 78 que daba cátedra, confía absolutamente en su capacidad. De hecho en el último partido de Ibarra en la Bombonera (derrota frente a Instituto de Córdoba), ambos vieron juntos el encuentro desde el palco del vicepresidente.

Ahora bien, ¿cuáles son las opciones por fuera del club a las que apostarán en las próximas horas los miembros del Consejo? Es un tema que se maneja con absoluto hermetismo en el Predio de Ezeiza, aunque cuestiones de afinidad y gustos personales de los implicados invitan a la confección de una nómina con candidatos.

José Néstor Pekerman, hombre que marcó a fuego la carrera de Juan Román Riquelme como futbolista por haberlo dirigido en el Mundial Sub 20 de Malasia 1997 y la Copa Mundial de Alemania 2006 con la Selección Mayor, es uno de los nombres que encajaría con el perfil solicitado. Las contras del reciente despedido DT de la selección venezolana es que apenas tuvo dos experiencias en México hace mucho tiempo en clubes: Toluca y Tigres, desde 2007 a 2009. Hace rato que José está dedicado a selecciones nacionales y habría que convencerlo de salir de esa órbita.

Lo positivo es que Pekerman conoce desde las juveniles de Argentinos a Riquelme y Herrón, que podría funcionar como nexo en su cuerpo técnico. De esta manera, el entrerriano de 73 años quedaría más afectado en el día a día al manejo de grupo y sus ayudantes se implicarían más en los trabajos de campo (como sucedió durante el ciclo de Hugo Ibarra, con Leandro Gracián y Roberto Pompei como auxiliares directos).

Pekerman, Diego Martínez y el Cacique Medina, en la órbita de Boca

Descartados Eduardo Domínguez y Ricardo Gareca, que sonaron anteriormente pero acaban de ser contratados por Estudiantes de La Plata y Vélez, respectivamente, otros dos apellidos en la danza de nombres son los de Martínez y Medina. Lo dificultoso en una presunta negociación con el DT de Tigre es su vínculo vigente con el Matador y la proximidad de la disputa de la Copa Sudamericana (el próximo jueves, los de Victoria debutarán frente a San Pablo). Por el lado del Cacique, el punto a favor es que se encuentra sin club, aunque en el momento que renunció al Fortín estaba decidido a no dirigir hasta al menos mitad de año. No obstante, al uruguayo lo tentaría la posibilidad de comandar a un equipo de la talla de Boca.

Otros dos entrenadores con contrato y equipo que figuran en el radar son Facundo Sava y Martín Palermo.

El Colorado, campeón de la Copa Argentina con Patronato de Paraná, acaba de clasificar a la fase de grupos a Cerro Porteño. De paso por Boca como futbolista en el año 96, cuando Riquelme daba sus primeros pasos en Primera, al ex DT de Racing, Tigre y Gimnasia La Plata sin dudas se vería seducido con la idea de experimentar en la Ribera como conductor técnico, aunque sabe que será difícil desvincularse de la entidad paraguaya. En diálogo con TyC Sports, el presidente Juan José Zapag advirtió que “Sava no se mueve de Cerro; me confirmó que se queda acá”.

Palermo siempre manifestó su deseo e intención de dirigir a Boca en algún momento, pero no creería que este sea el oportuno. Atravesando una buena racha y con objetivos por delante en Platense, el Titán no rompería el contrato con el Calamar pese a que posiblemente su relación con Riquelme atraviese su mejor estado de salud. El pasado fin de semana compartieron mates y equipo en el partido de leyendas del Villarreal de España y en los últimos mercados dialogaron por los préstamos de juveniles xeneizes a los equipos que dirigió (Aldosivi de Mar del Plata y ahora el Marrón). Pocas chances de que lo llamen, pocas chances de que acepte llegado el caso.

