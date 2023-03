Gerardo Tata Martino rechazó la propuesta para ser entrenador de Boca Juniors

El Tata Martino, opción descartada para Boca Juniors (REUTERS/Matthew Childs)

Gerardo Martino rechazó la propuesta para dirigir a Boca Juniors tras la salida de Hugo Ibarra. El Consejo de Fútbol xeneize lo tentó con una proposición que se truncó en poco tiempo: en apenas 24 horas confirmó la negativa, según pudo averiguar Infobae. Después de su paso por la selección mexicana, el entrenador rosarino tiene decidido tomarse un tiempo más sin dirigir y ese sería el motivo principal de su negativa. Ahora el plan B de los de la Ribera pasará a ser José Néstor Pekerman.

Aunque en la jornada de ayer se mencionó que integrantes del Consejo de Fútbol de Boca había viajado hacia Rosario para mantener una entrevista formal con el estratega de 60 años, este medio pudo averiguar que solamente hubo conversaciones telefónicas en las que los directivos xeneizes mostraron su interés en contar con sus servicios lo antes posible, teniendo en cuenta la proximidad del debut en la fase de grupos de la Copa Libertadores (el próximo jueves ante Monagas en Venezuela).

“No es fácil conseguir un cuerpo técnico para Boca. Es una decisión que nos va a llevar días, pero trataremos de convencerlos lo más rápido posible ya que la próxima semana estamos debutando en la Copa Libertadores”, había declarado Mauricio Serna, miembro del CDF, tras anunciar la salida de Ibarra del banco y confirmar el interinato de Mariano Herrón. Lo cierto es que la primera opción ya deberá ser tachada.

El ciclo de Martino en México fue turbulento. El nivel del seleccionado azteca no estuvo a la altura de los mejores momentos de la historia y al Tata no se lo perdonaron: la crítica del público y la prensa de aquel país lo despedazó a lo largo de las clasificatorias rumbo al Mundial de Qatar 2022 y también durante una Copa en la que empató con Polonia, le hizo partido a la Argentina de Lionel Scaloni y derrotó a Arabia Saudita (quedó afuera en primera fase por diferencia de gol).

Este desgaste provocado en los últimos años acercó al Tata a vincularse a sus afectos en Rosario, donde reposa hace varios meses. Concurre a los partidos de Newell’s, va a menudo a ver a las divisiones inferiores y no se mueve más allá de su círculo íntimo. Que quiere volver a dirigir es una realidad, aunque no a corto plazo. De hecho el presidente de Independiente, Fabián Doman, reveló que le propuso ser DT del Rojo tras la salida de Leandro Stillitano y que Martino se negó por “no querer dirigir en el país”.

El respeto y admiración recíprocos que se tienen Martino y Juan Román Riquelme no bastó para que el ex técnico del Barcelona y la selección argentina diera el brazo a torcer. Aquel recordado abrazo tras la disputa de los cuartos de final de la Libertadores 2013 entre Newell’s y Boca no podrá ser reeditado en el corto plazo ni con el Tata con el buzo de DT azul y oro.

Esta no es la primera vez que Martino rechaza una propuesta de Boca, ya que en al menos otras dos ocasiones había sido sondeado por gestiones anteriores y tampoco había querido tomar las riendas. Posiblemente también tenga algo que ver en su determinación el sentido de pertenencia que tiene por Newell’s, el mismo que llevó a Maxi Rodríguez a rechazar propuestas del Xeneize en reiteradas oportunidades.

¿A dónde apuntará ahora la dirigencia de Boca? Todo hace indicar que José Néstor Pekerman, hombre de confianza de Riquelme y actualmente sin trabajo, puede llegar a ser una opción potable. Recientemente desvinculado de la selección de Venezuela, el entrenador que fue campeón del Mundial Sub 20 en Malasia 97 con un líder futbolístico como Román, al que también dirigió en la Copa del Mundo de Alemania 2006 con la Mayor, puede llegar a cuajar a la perfección en el formato de trabajo del Consejo.

Si bien Chicho Serna no descartó que el mandato de Herrón (acompañado por Claudio Morel Rodríguez como ayudante de campo) se prolongue por la complejidad que representa hallar un sustituto adecuado, la idea base del Consejo es la de contratar a un DT que no esté vinculado a Boca ni salga del riñón de la institución como sucedió anteriormente con Sebastián Battaglia (en reemplazo de Miguel Ángel Russo) y Hugo Ibarra (por Battaglia).

Las otras posibilidades que tiene a mano el Consejo son: Diego Martínez, con contrato en Tigre y a punto de debutar en Copa Sudamericana con el equipo de Victoria; Alexander Medina, quien dejó su cargo en Vélez Sársfield y no estaría del todo decidido a volver a dirigir en el corto plazo, y Facundo Sava, de brillante campaña en Patronato de Paraná y que recién clasificó a Cerro Porteño a la fase de grupos de la Libertadores. ¿Martín Palermo? El sábado pasado tomó mates con Riquelme en el partido de leyendas del Villarreal de España, pero no hablaron de la chance de que fuera potencial reemplazante de Hugo Ibarra, quien todavía no había sido despedido oficialmente. Aun si surgiera el interés por parte de la directiva xeneize, no es seguro que el Titán, con vínculo vigente en Platense, esté decidido a volver a la Ribera.

