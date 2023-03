‘Conejo’ Pérez: “Queremos ser un equipo protagonista”

El mítico guardameta mexicano habló sobre la actualidad de Cruz Azul y sus planes a futuro

Estando ya en la recta final del presente Clausura 2023 y con un Cruz Azul en puestos de repechaje, el ex portero de la institución y ahora director deportivo, Óscar ‘Conejo’ Pérez, abundó en diferentes temas que engloban la actualidad del club, aunque destacando el objetivo a corto plazo que hay para que el equipo vuelva a ser “protagonista” en el fútbol mexicano.

Te puede interesar: Antonio Mohamed, a una firma de llegar a Pumas

A falta de cinco jornadas para culminar la fase regular del certamen, la ‘Máquina Celeste’ marcha como octavo lugar de la tabla general con 17 unidades, a cinco del cuarto lugar (zona de liguilla directa), pero también a cinco de salir de zona de repechaje (Necaxa con 12). En entrevista para El Universal, el ‘Conejo’ mencionó los objetivos que se trazaron en la directiva de la institución y lo que aspiran con Ricardo ‘Tuca’ Ferretti como entrenador.

Proyecto de Fuerzas Básicas

En un principio, el ex cancerbero mencionó la importancia de volver a sacar futbolistas de las fuerzas básicas. “Sin duda vamos de la mano con mi directiva. Obviamente queremos retomar lo de las fuerzas básicas y si recordamos un poquito, los equipos campeones estuvieron equilibrados entre una base de mexicanos con una de interesante de extranjeros y eso es lo que me gustaría hacer.”

Tuca Ferretti ya se reunió con la directiva de Cruz Azul (Twitter/ @CruzAzul)

De igual manera, abundó en la identidad que quieren retomar como institución. “Queremos retomar esa identidad de Cruz Azul, la de buenos hábitos, de valores, de disciplina, de orden, de trabajo, de dedicación, de nobleza, como siempre ha sido. Entonces estamos por ese camino, ojalá que poco a poco lo vayamos plasmando. La idea si es sacar jóvenes y que se haga ese equilibrio de extranjeros con mexicanos.”

Hacer un equipo de “época”

Posteriormente, el dos veces mundialista señaló la idea que hay en la directiva ‘celeste’ para armar un equipo sumamente competitivo. “Me gustaría hacer un equipo de época, aunque eso siendo un poquito más a largo plazo, pero es paso a paso. Ojala que los tiempos se vayan dando”.

El director deportivo de la 'Máquina Celeste' expresó su deseo de volver al club nuevamente un equipo protagonista

Respecto a los posibles refuerzos, Pérez dijo pensar en el presente torneo. “Yo no sé si haya dinero o no, pero la disposición de la directiva es hacer un equipo protagonista. Hoy el equipo está dando lo mejor, queremos clasificar, queremos lograr estar en liguilla que es algo que todavía se puede. Ya llegará el momento en el que nos sentemos y hablaremos del tema de los refuerzos; me gustaría que todo se vaya dando ahorita y ya después hablar de eso.”

Altas y bajas para el siguiente torneo

En cuanto al tema de los jugadores que podrían salir de La Noria o si han analizado algún refuerzo, pidió calma para no hacer rumores. “Eso lo veremos más adelante. Ahorita el ‘Tuca’ sigue analizando, sigue viendo a los chicos. No ha habido nada hasta ahorita, porque ya se empiezan a escuchar rumores y eso me inquieta porque los chicos escuchan, ven, leen y eso los distrae. Hoy te firmo que todavía no hay nada.”

(Twitter/ @CruzAzul)

Por último, el oriundo de la Ciudad de México habló sobre la permanencia de Jesús Corona y Julio César Domínguez. “Son jugadores que siempre han estado ahí y como decía sobre los refuerzos, llegará el momento en el que nos sentemos para hablar. ‘Chuy’ es un referente del equipo, anda muy bien y ‘Cata’ también lo está haciendo bien. Ya llegará el momento en el que lo hablemos y veremos que sigue.”

Te puede interesar: ‘Tuca’ Ferretti pidió paciencia al nuevo proceso de Diego Cocca en el Tricolor

“A Julio César yo lo conozco desde pequeño y siempre ha sido muy responsable y muy profesional. Ojalá que las cosas se puedan dar (para renovar) y que las cosas se vayan calmando. Siempre habrá esa gran exigencia por estar en una institución tan grande, la afición es muy exigente y no nos queda más que irnos adaptando a eso.”