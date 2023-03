“Siempre que pueda lo iré a ver”: Joana Sanz habló de la “complicada situación” que atraviesa Dani Alves después de la separación

Joana Sanz y Dani Alves, en tiempos felices (Alberto Pezzali/Pool via REUTERS)

Las investigaciones sobre el caso de la presunta agresión sexual de Dani Alves contra una joven de 23 años en el baño de la discoteca Sutton de Barcelona continúan avanzando con la intención de que para finales de año haya un veredicto final acerca de su culpabilidad.

Te puede interesar: Los detalles del negocio turbio que se montó en la cárcel alrededor de Dani Alves

En medio del plan y las estrategias de sus abogados para demostrar su inocencia, el futbolista enfrenta otra situación paralela, vinculada a su reciente separación de la modelo española Joana Sanz tras casi ocho años de convivencia.

En ese contexto, fue la ex pareja del brasileño la que aceptó mantener una entrevista telefónica con la reportera de El programa de Ana Rosa, Leticia Requejo, en la que aclaró un par de cuestiones.

Te puede interesar: El primer encuentro entre Dani Alves y su ex esposa tras la separación: estrategia para evitar el divorcio y quién los acompañó

La canaria de 29 años confirmó la ruptura después de haber publicado una extensa carta en sus redes sociales y aseguró que está “saliendo adelante”. Al mismo tiempo explicó que, a pesar de estar separados, “siempre que pueda lo voy a ir a ver para saber cómo está, cómo se encuentra y saber de él. Es una situación muy complicada”.

Ante los rumores que trascendieron de la prensa española, acerca de que sus visitas tenían que ver con cuestiones económicas, Sanz remarcó: “No tenemos que hablar absolutamente nada de dinero porque Dani y yo tenemos separación de bienes, no tenemos nada en común”.

Te puede interesar: Se conocieron los mensajes que intercambiaron el mejor amigo de Dani Alves y la prima de la presunta víctima de agresión sexual

De todos modos, también reconoció que “la única vez que hablamos de dinero fue al inicio de toda esta situación. Yo estaba agobiada y a través de su abogado le pedí que me gestionara un apartamento en París adonde me iba a ir a trabajar”, sin embargo, dejó en claro que “nunca he necesitado nada de él, siempre cada uno hemos tenido nuestras cosas y nuestros trabajos. Nunca he querido dejar mi trabajo para vivir del suyo”.

Finalmente, en cuanto al aberrante delito del que se lo acusa, la española fue tajante: “Yo no lo voy a juzgar, para esto está la Justicia”.

De vuelta en el piso del programa, la periodista que mantuvo la comunicación con ella consideró que, “lo que ella me transmite es que, pese a tener la decisión tomada de separarse, no quiere dejarlo solo como persona. Noté a una mujer muy sincera, que lo está pasando muy mal y que quiere empezar a vivir”.

En lo que respecta a las nuevas informaciones acerca del caso, recientemente se conocieron unos mensajes que intercambiaron el mejor amigo de Dani Alves con la prima de la presunta víctima.

“Seamos hermanos. Mi casa está en... No estoy siempre, pero lo que necesites aquí estoy disponible. Me habéis gustado tu hermana y tú como personas. Siempre estoy listo para conocer a amigos buenos”, escribió Bruno a la joven. Por su parte, la chica le respondió: “Muchas gracias e igualmente. Feliz año nuevo”.

A partir de este cruce, la periodista y redactora en La Vanguardia, Mayka Navarro, confirmó que dichos mensajes son parte de la causa que tiene a Alves como acusado de perpetrar un abuso sexual con penetración a la joven que lo denunció: “Consta en el sumario, lo introdujeron los Mossos d’Esquadra”.

Dani Alves sigue tras las rejas en el centro de detención Brians 2 acusado de ser el autor de una agresión sexual contra una joven de 23 años el pasado 30 de diciembre de 2022 en la discoteca Suttón de Barcelona.

Seguir leyendo