Mario Pergolini volvió a pegarle al Consejo de Fútbol de Boca tras la salida de Hugo Ibarra: “Otro ídolo triturado”

Ya no es novedad que Mario Pergolini terminó enemistado con la actual comisión directiva de Boca Juniors, de la que formó parte en el inicio de la gestión, allá por fines de 2019. El ex vicepresidente y compañero de fórmula de Jorge Amor Ameal aprovecha cada oportunidad para pegarle -sobre todo- al Consejo de Fútbol, ente que siente que le quitó el lugar y respaldo que necesitaba para llevar a cabo sus tareas vinculadas al marketing y la comunicación institucional. Ahora, tras el despido de Hugo Ibarra como entrenador, volvió a apuntarle al selecto grupo encabezado por Juan Román Riquelme.

Te puede interesar: Feroz crítica de Mario Pergolini a la dirigencia de Boca Juniors por Mateo Retegui: “¿Alguien sabe por qué nunca fue considerado?”

“Chau Ibarra. Otro ídolo triturado. Gracias por intentarlo”, fue el mensaje que acompañó con una foto del Negro como DT azul y oro y las fechas de asunción y despedida: 7 de junio de 2022 a 28 de marzo de 2023. Eso no fue todo, ya que a continuación el conductor televisivo y radial prosiguió con la publicación de historias en su cuenta de Instagram donde repitió la actividad como con Ibarra. “Gracias Battaglia”, fue la dedicatoria para el ex DT, al igual que para el otro entrenador que formó parte de esta gestión, Miguel Ángel Russo. Y hasta hizo un apartado para Gustavo Alfaro, a quien el Consejo no le renovó el contrato tras su llegada al poder.

Pergolini había sido crítico con el departamento de fútbol xeneize por otra cuestión hace unos días atrás. “¿Alguien sabe por qué el goleador del torneo, jugador de selección y demás, no fue nunca considerado en Boca, siempre a préstamo, y ahora, que se rumorea que se va a vender, no supimos quedarnos con el 100% del pase?”, se cuestionó en las redes sociales con una foto de Mateo Retegui, goleador de Tigre y flamante estrella de la selección italiana.

El posteo que le dedicó Pergolini a Battaglia

En tanto, cuando Boca se coronó en la Liga Profesional en el recordado emotivo final en la Bombonera contra Independiente (el día del penal errado por Racing frente a River en el último minuto), también había deslizado con ironía: “Nosotros la verdad que somos menos peores que el resto”.

Te puede interesar: Boca Juniors venció 2-1 a Olimpo de Bahía Blanca y avanzó a la próxima fase de la Copa Argentina

Ya sea por el fútbol o la política interna del club, los golpes de Pergolini a la directiva xeneize son sistemáticos. “A lo mejor a ellos (Jorge Ameal y Riquelme) no, pero a mí me llamó la atención que no entendieran que se podía armar un equipo y ser escuchado. Creo que muchas veces uno tiene la pedantería de creer que lo que uno sabe o más o menos dominó y en lo que le fue bien, lo puede trasladar a cualquier ámbito. Y el fútbol realmente ha aprendido que no lo es”, fue otra de las críticas que sostuvo.

Sobre su experiencia como dirigente de Boca y la chance de presentarse con alguna lista en las próximas elecciones de diciembre, el ex CQC había manifestado hace unos meses: “Me frustró mucho lo de Boca. Cómo no la vi, cómo no la entendí, cómo me dejé engañar por ese canto de las sirenas y creer que ‘bueno, vamos a hacer cada cual lo que debe hacer’. Yo fui a un lugar donde no conocía bien el palo, entonces lo que estoy haciendo ahora, porque creo que puedo y me interesa, es hacer lo que no hice antes: hablar con todos. Después, si tenemos un punto en común... si uno lo pide para otras organizaciones, lo pide para su país, bueno, en algo tan fuerte y grande como Boca creo que también hay que hacer eso”.

Te puede interesar: El polémico penal en favor de Boca que definió el triunfo ante Olimpo en la Copa Argentina

EL POSTEO DEDICADO A SEBASTIÁN BATTAGLIA

EL POSTEO DEDICADO A MIGUEL ÁNGEL RUSSO

EL POSTEO DEDICADO A GUSTAVO ALFARO

Seguir leyendo: