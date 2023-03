Las desafiantes frases del Flaco Schiavi por el despido de Boca Juniors a Hugo Ibarra: “¿Querés apostar?”

Hugo Ibarra fue el ayudante de Rolando Schiavi en la Reserva de Boca Juniors

Boca Juniors navega aguas turbulentas en las últimas semanas y la victoria ante Olimpo por Copa Argentina parecía traer tranquilidad, pero estuvo lejos de eso después de que el Xeneize comunicó este martes el alejamiento de Hugo Ibarra, a pocos días del comienzo de la Copa Libertadores. En este contexto, Rolando Schiavi volvió a tener palabras duras contra su exayudante en la Reserva.

Te puede interesar: Crece la presión sobre Hugo Ibarra: los nombres que suenan en Boca Juniors para sucederlo

“Hace una semana atrás lo ratificaron y dijeron que era el último campeón...”, ironizó en el comienzo del debate en el programa EquipoF de ESPN. Las opiniones de los distintos panelistas fueron analizando las razones de este escenario como los silbidos al DT y los jugadores en la derrota contra Instituto en la Bombonera sumado a la floja actuación ante el Aurinegro durante el último fin de semana.

A minutos de que se oficialice su salida, Schiavi profundizó en su visión de la situación: “¿Qué hacés con Ibarra? ¿Dónde lo mandas? Porque Battaglia se fue con todo el cuerpo técnico”. La afirmación enunciada por el periodista Augusto Cesar, quien remarcó que no seguiría bajo ningún otro rol, provocó una frase desafiante del Flaco: “¿Querés apostar?”.

Te puede interesar: Incertidumbre por el futuro de Ibarra en Boca Juniors: se suspendió el entrenamiento de la tarde y Riquelme convocó a una reunión de urgencia

“No se va a ir de Boca Juniors. Va a tratar de estar en algún lado, pero no se va a ir”, sentenció. En lo inmediato, Mauricio Chicho Serna, uno de los integrantes del Consejo de Fútbol, comunicó que no seguirá en la institución, aunque le dejó las puertas abiertas para regresar en el futuro.

Las opiniones fueron subiendo el calor de la discusión y el ganador de la Copa Libertadores 2007 con el elenco de la Ribera se mostró extrañado de que Ibarra no fuera el encargado de realizar los diálogos previos a los partidos con el plantel: “El técnico tiene que dar la charla técnica. En todos lados. No la da el ayudante de campo. Es así de simple. Quiero escucharlo a él. Como jugador... ¿A quién le crees: al entrenador o al ayudante?”.

Te puede interesar: Hugo Ibarra, sin filtro: la charla con los jugadores, la fuerte respuesta a Battaglia y su futuro en Boca Juniors

Además, redobló la apuesta de sus declaraciones efectuadas en agosto pasado, cuando aseguró que el orientador “nunca quiso ser técnico”. “No me lo habían comentado, había trabajado con Ibarra. Dirigió 2 años de Reserva, pero no le gustaba dirigir. Fue ayudante mío en Reserva. No hablé en este período con él porque no tengo relación. Con ninguno. ¿Si fueron los que me echaron, cómo voy a tener relación?”. Más adelante, realizó una aseveración llamativa en medio de un año eleccionario: “Ibarra era íntimo amigo de (Daniel) Angelici, hizo toda la campaña política con el Tano”.

El desembarco de Jorge Amor Ameal como presidente y Juan Román Riquelme como una pieza crucial en ese armado provocó la salida de Schiavi. Consideró que era una decisión “correcta” porque había llegado al cargo con Angelici y la nueva dirigencia estaba en todo su derecho de ocupar los roles con distintos nombres, pero aclaró cuál fue la principal molestia: “Me dolió irme de Boca Juniors porque no me gustaron las formas. Con (Raúl) Cascini tenía una relación, con el Chelo (Delgado) eramos socios en un campo. ¿Si volví a hablar? No, ni quiero hablar. Si me hubiese ido de otra forma, no tendría ningún problema de hablar”. “Más allá de todo, las formas... Son las formas de comunicarse, de cómo no iba a seguir en Boca. Me llamó Cascini y me lo dijo tajantemente”, reveló.

Seguir leyendo: