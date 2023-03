Hugo Sánchez: “Si me dejan tres procesos, me comprometo a ser campeones del mundo”

El Pentapichichi se volvió a candidatear para dirigir al Tricolor

Viviendo ya un nuevo proceso mundialista, pero ahora bajo la dirección técnica de Diego Cocca, la Selección Mexicana de Fútbol dejó que desear con el desempeño mostrado ante sus similares de Surinam y Jamaica. A raíz de ello, el ex futbolista del Real Madrid, Hugo Sánchez, aprovechó las críticas hacia el arranque del timonel argentino y una vez más alzó la mano para tomar las riendas del Tricolor, señalando el tiempo que necesitaría para ser campeón del mundo.

Fiel a su costumbre, el ‘Pentapichichi’ no dejó pasar la oportunidad de candidatearse para dirigir al combinado ‘azteca’, esto tras el bajo rendimiento que mostró el equipo durante el empate a dos goles ante Jamaica, así como la victoria 0-2 contra Surinam. Si bien, el ‘Tri’ no sucumbió en ninguno de los dos compromisos, si fue bastante señalado por la afición.

En entrevista para La Opinión, ‘Hugol’ externó su plan con el que México puede llegar hasta el título mundial. “Podemos ser campeones del mundo, pero se necesitan tres procesos mundialistas. Si me dejan tres procesos mundialistas, yo me comprometo a que podemos ser campeones del mundo, pero los dueños y los directivos del futbol mexicano no lo ven así”.

El ex futbolista del Real Madrid se postuló nuevamente para llegar al banquillo del Tricolor

Aunado a ello, ‘El Macho’ señaló que los directivos del ‘Tri’ no visualizan un panorama en el que el combinado nacional pueda trascender y llegar a ser potencia mundial. “¿Saben porque no vamos a poder ser campeones del mundo? Porque ustedes (directivos) no se lo creen, yo sí me lo creo, pero estoy diciendo que se necesitan tres periodos mundialistas”.

De igual manera, comentó que el fútbol mexicano no ha sabido valorar sus cualidades como entrenador, haciendo hincapié en su labor durante la Copa América 2007, cuando consiguió el tercer lugar del certamen, solo por debajo de Brasil y Argentina.

“Me incomoda, me molesta que no se me esté sacando provecho porque me estoy haciendo mayor y el día de mañana cuando quieran ‘oye, pues a Hugo Sánchez no le hemos dado chance ni siquiera de dirigir un Mundial, ¿no?’ Entonces ahora que no hay partidos clasificatorios es un buen momento, porque siento que podría cumplir. En su momento lo hice en el 2007 cuando estuve en la Selección”.

Hugo Sánchez fue una figura destacada dentro de la Selección Mexicana (Foto: Twitter/@XaviSol_)

Desacuerdo con los técnicos extranjeros

Posteriormente arremetió contra las decisiones que ha tomado la Federación Mexicana de Fútbol (FMF) durante los últimos procesos mundialistas, en donde se le dio prioridad a tener un entrenador extranjero, en lugar de darle lugar a un mexicano y que pueda conocer más a fondo el balompié azteca.

“Ahora llevamos, no sé si son 4 o 5 entrenadores que no son mexicanos y no conseguimos nada importante, estamos igual. Entonces de que esté uno de fuera a que esté un mexicano… hay que poner a la gente nuestra”, comentó en referencia a los procesos del 2006, 2018 y 2022, donde el equipo fue dirigido por un entrenador sudamericano.

Por último, recalcó su disgusto con los altos mandos en la FMF. “Quien debe estar en ese puesto (entrenador de la selección) es un mexicano y allí es donde me desilusiona el hecho de que nuestros dirigentes no están tomando las decisiones correctas para el mejoramiento y crecimiento del futbol mexicano.”

EDITORIAL USE ONLY Mandatory Credit: Photo by Back Page Images/Shutterstock (8493872aa) Mexico coach Ricardo La Volpe World Cup 2006 Second Round Knockout argentina V Mexico - 24 Jun 2006

Como ya se mencionó, ‘Hugol’ recibió la oportunidad de dirigir a la selección mexicana durante el inicio del proceso para Sudáfrica 2010. Recibió su anhelada oportunidad tras la renuncia de Ricardo La Volpe al finalizar el Mundial de Alemania 2006. Su nombramiento generó opiniones divididas, pues venía de ser bicampeón de la Liga MX con los Pumas durante el 2004.