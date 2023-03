‘Tuca’ Ferretti pidió paciencia al nuevo proceso de Diego Cocca en el Tricolor

El 'Tuca' dijo comprender a los medios de comunicación con las críticas realizadas

Después de haber iniciado la ‘Era de Diego Cocca’ como director técnico de la Selección Mexicana, las opiniones sobre el rendimiento del combinado fueron bastantes divididas entre la afición y analistas, resaltando más los comentarios negativos. A raíz de ello, el actual entrenador de Cruz Azul, Ricardo ‘Tuca’ Ferretti, respaldó al timonel argentino alegando que es muy pronto para sacar conclusiones.

Con el empate a 2 ante Jamaica en el Estadio Azteca, las críticas hacia el desempeño del combinado azteca no se hicieron esperar, pues a pesar de no haber sido derrotados, la exigencia en este tipo de compromisos es como mínimo la victoria. Aunado a ello, la actuación en el triunfo 0-2 ante Surinam también dejó bastante que desear con el nivel mostrado.

Desde los minutos previos a que arrancara el duelo ante el cuadro centroamericano en el ‘Coloso de Santa Úrsula’, los seguidores en las gradas comenzaron a abuchear a parte de los jugadores que conformaron el cuadro titular, así como a Diego Cocca al momento de sonar su nombre en el sonido local. Para el ‘Tuca’ Ferretti, los reclamos fueron algo apresurados, pues apenas es el inicio de esta nueva gestión.

El mexicano Hirving Lozano celebra el segundo gol de la selección mexicana desde el punto de penalti en el partido frente a la selección de Jamaica, durante el partido de fútbol de la Liga de Naciones de CONCACAF, en el estadio Azteca, en la Ciudad de México, el domingo 26 de marzo de 2023. (AP Foto/Fernando Llano)

“El último proceso empezó como un cohete que despegó; de repente se le acabó el combustible y para abajo. Ahora todo está destrozado, están queriendo enderezar el rumbo de una cosa que terminó mal y esto va a tardar. Este proceso va a costar, y cuando no se tienen resultados, la cosa se complica”, señaló el ex entrenador de México de forma interina en 2015 y 2018.

Posteriormente, el estratega brasileño expresó que los medios de comunicación están en su derecho de emitir alguna crítica u opinión en contra de los deportistas. “Ustedes (los medios) tienen que hacer su trabajo, tienen que opinar; si el aficionado no tiene un criterio adecuado, se puede dejar influenciar, pero tiene derecho a exigir, a manifestarse”.

Por último, arremetió contra la postura que tomaron varios jugadores ante las críticas emitidas por parte de los medios de comunicación. “Cuando ustedes hacen comentarios positivos, ahí sí me siento bien, pero cuando viene la crítica, los quiero golpear. Me alabas, eres mi amigo; me criticas, mi enemigo. No está bien la ecuación. Jugadores y prensa. Yo logré hacer que los jugadores entendieran el papel de ustedes (prensa) y ustedes el papel del jugador, y logramos las cosas.”

El director técnico de la selección de fútbol de México, el argentino Diego Cocca, durante el partido donde México clasificó a la fase final de la Liga de Naciones de la Concacaf tras empatar 2-2 ante Jamaica. Estadio Azteca, Ciudad de México, México. 26 de marzo de 2023. REUTERS/Raquel Cunha

Trayectoria de Ricardo Ferretti con el Tricolor

Como ya se mencionó, el ex entrenador de los Tigres de Nuevo León tuvo un paso efímero en el banquillo del combinado azteca, pues fue nombrado técnico interino en 2015 tras el despido de Miguel Herrera, así como en 2018 después del Mundial de Rusia 2018 y la salida del colombiano, Juan Carlos Osorio.

Durante su paso al frente del ‘Tri’, Ferretti consiguió el boleto para acceder a la Copa Confederaciones Rusia 2017, esto después de superar 3-2 a Estados Unidos en el partido decisivo de la Concacaf en el Rose Bowl. A pesar de la oferta que hubo por parte de la Federación Mexicana de Fútbol (FMF) para asumir el cargo de manera oficial, el brasileño se negó por mera decisión personal.

Foto de archivo de Ricardo "Tuca" Ferretti en un entrenamiento con la selección de fútbol de México. Ciudad de México, México. 8 de octubre de 2018. REUTERS/Henry Romero

De igual manera, cuando volvió a ser el ‘bombero’ de la selección en 2018, tuvo una segunda propuesta, pero continuó con su postura y optó por seguir como estratega de los Tigres de Nuevo León, conjunto con el que conquistó cinco títulos de liga en diez años al frente del club. Durante los recientes meses, expresó que ahora si se encontraba con la disposición para dirigir al Tricolor tras la salida de Gerardo Martino y el fracaso en Qatar 2022.