El video inédito que muestra la emoción de José Andrada cuando se enteró que iba a conocer a los jugadores de la Selección en la fiesta de la Conmebol

La emoción de José Andrada cuando se enteró que iba a conocer a los jugadores de la Selección

La inocencia de un niño puede ser uno de los factores más movilizantes que conmueven a la sociedad. Y un ejemplo de ello es el caso de José Andrada, el chico salteño que cautivó al mundo futbolero durante el homenaje que le realizó la Conmebol a los integrantes de La Scaloneta por el Mundial obtenido en Qatar.

El pequeño fanático fue uno de los protagonistas estelares de la velada y su intervención cautivó a los televidentes. Lo que no se vio hasta el momento fue la forma en la que se enteró de la oportunidad que iba a tener de conocer a sus ídolos. A través de un video realizado por Venue, la compañía que estuvo a cargo de la organización del evento en Paraguay, José llegó al país vecino “engañado” por sus padres, dado que no sabía los motivos verdaderos del viaje.

Con un rostro lleno de sospecha e incredulidad, el fan llegó a la sede de la entidad internacional en Luque desconociendo lo que le iba a deparar el destino. Así, mientras el personal se encargaba de arreglar todos los detalles para la ceremonia, José fue acompañado por su papá y uno de los encargados para darle la noticia que jamás esperaba.

Al ingresar a la sala Joao Havelange comenzó lo que sería un episodio inolvidable para el niño. “Como sabemos que te gusta el fútbol, decidimos traerte acá porque el lunes le vamos a hacer un homenaje a la selección argentina. Le vamos a dar premios porque conquistaron la Copa del Mundo ¿y sabés quién le va a dar esos premios a los jugadores? ¡Vos, José!”, le comentó una de las autoridades a cargo de la organización. En ese instante, el chico no pudo contener sus lágrimas y con el hilo de voz que le quedaba soltó: “No me lo creo”.

José fue uno de los hinchas seleccionados por la Conmebol para participar del evento. Ellos se ganaron su lugar por haber sido virales durante la Copa del Mundo, pero principalmente por haber emocionado a muchos por su impronta. Incluso Messi publicó en sus redes las imágenes del salteño. Leo y sus compañeros fueron galardonados y también recibieron una figura en miniatura de cada uno con el trofeo más preciado del planeta en las manos.

Durante la Copa del Mundo la producción de Multivisión Salta se puso en contacto con Emiliano “Dibu” Martínez quien le mandó un video y le agradeció por el mensaje. También estuvo Guido Rodríguez. “José, querido. Acá estamos con Guido, vimos tu video. La verdad que me encantó, gracias por el aguante y esperamos darte la victoria el viernes, crack. Abrazo grande”, dijo el Dibu. “¡Grande!”, exclamó Rodríguez.

Por su parte, en las últimas horas Enzo Fernández también se refirió el chico en su cuenta de Instagram con un conmovedor mensaje dedicado a todo el pueblo argentino: “¡Que está historia nunca termine! Necesito hacer un pequeño repaso de estos últimos días, por qué no puedo parar de sorprenderme. Cada segundo queda grabado para siempre. Agradecer a la Conmebol no solo por el reconocimiento de ayer, sino por traer a José que fue como verme parado ahí. Se me vino todo encima, una mezcla de sensaciones que eran más fuertes que yo, pero todo siguió. Videos aplausos, premios, y el partido, donde la gente nos volvió a hacer sentir todo su cariño ¡Se me explota el pecho de felicidad! No alcanza un Gracias, y sobran las palabras ¡VAMOS ARGENTINA! ¡SIEMPRE JUNTOS!”.

La Confederación Sudamericana honró a los jugadores de la Albicelestes por haber traído la Copa del Mundo a la región luego de 20 años, tras el título que alcanzó Brasil en Corea-Japón 2002. Pasaron cuatro mundiales con triunfos de los europeos y salvo Argentina en 2014, en el resto de los torneos mencionados siempre los cuatro primeros fueron del Viejo Continente.

